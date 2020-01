Google sagsøgt for tyveri

Sonos trækker Google i retten for at have stjålet teknologien til trådløse netværkshøjttalere - vil have salget af Googles egne højttalere stoppet

Teknologiens verden er fyldt med mere og ofte mindre valide søgsmål. Men en aktuel sag, som højttalerproducenten Sonos har anlagt mod techgiganten Google, virker både særdeles valid og ganske alvorlig.

Ifølge New York Times har Sonos i årevis i stilhed levet med, at både Google og Amazon angiveligt har stjålet teknologien, der ligger bag de avancerede trådløse netværkshøjttalere, som Sonos udviklede først. Men nu har ledelsen i Sonos fået nok og trækker Google i retten.

- Google har helt åbenlyst og med vilje kopieret vores patenterede teknologi, siger Patrick Spence, der står i spidsen for Sonos, til avisen. Sonos har gennem længere tid forgæves forsøgt at få en dialog med Google om tyveri.

Googles talsmand Jose Castaneda afviser anklagerne og kalder det skuffende, at Sonos nu trækker firmaet i retten.

- Vi er uenige i anklagerne og vil bekæmpe dem voldsomt.

Ødelægger markedet

Tyveriet af den værdifulde viden er angiveligt sket i forbindelse det samarbejde, Sonos har haft med Google. I 2013 blev Googles musikservice nemlig tilpasset til at virke på højttalerne fra Sonos. Og for at lave den tilpasning fik Google adgang til dybt fortrolige data om højttalerne.

Dengang var søgegiganten ikke i nærheden af at producere og sælge smarte højttalere. Men som bekendt har det ændret sig med lanceringen af flere stemmestyrede højttalere, der også kan sættes sammen i netværk. Og den teknologi, der ligger bag Google Home-højttalerne, er altså tyvstjålet, mener Sonos, som kalder sig selv for 'naive', da de i sin tid delte så meget viden om teknologien med Google.

Skaden er ekstra alvorlig for Sonos, fordi Google og Amazon sælger deres højttalere til så lave priser, at det er med til at ødelægge markedet for andre. Det gør de store techfirmaer, fordi de i stedet tjener penge på de informationer, som brugerne af de smarte højttalere deler.

Indmaden i Googles højttalere indeholder ifølge Sonos flere patenter, som techgiganten har stjålet fra dem. Foto: Jeff Chiu/Ritzau Scanpix

Vil stoppe salget

Selvom Amazon som nævnt er mistænkt af Sonos for at have gjort det samme som Google, er der indtil videre ikke anlagt en sag mod dem. Risikoen ved at anlægge sager mod to techgiganter på samme tid, kan det meget mindre Sonos nemlig ikke tillade sig.

Sonos bygger i øvrigt sine anklager på omfattende analyser af højttalere fra både Google og Amazon. Det har ifølge Sonos i begge tilfælde vist sig, at højttalerne indeholder teknologi, som firmaet har patent på.

Hvis Sonos virker retssagen, vil det forlange en klækkelig erstatning og betaling for brug af patenter på alt fremtidigt salg. Mere akut ønsker firmaet et forbud mod alt salg af Googles højttalere i USA, som patenter fra Sonos ulovligt bliver brugt i, indtil sagen er afgjort.

Du kan læse hele søgsmålet herunder: