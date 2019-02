Google-telefon er et monster

Der er altså noget ved Googles Pixel-modeller. Det er Android-telefoner, som Android-skaberne mener, de burde være. Og det er frygteligt nemt at lade sig rive med, når det er Googles egne produkter, der byder op til dans.

Der er da også ekstremt meget, der er virkeligt godt gennemtænkt her - altså bortset fra, at du officielt ikke kan købe serien i Danmark. Æv!

Pixel 3 XL, der er seneste model i Pixel-serien, er således præget af en finish og et detaljeret fokus, vi sjældent ser fra konkurrenterne. Ikke engang fra de allerbedste.

Telefonen er pænt bygget, føles solid og ligger godt i hånden. Den er ikke blandt de mest spektakulære i sit design - den er faktisk ret kedelig. Vores udgave har en hvid bagside, der skifter mellem et blankt felt øverst og et mat felt, der dækker resten. En grøn låsetaste og en sort front er, hvad der ellers kan siges om designet.

Der er et stort hak i toppen for at give plads til selfiekameraet. Og der er med god grund delte meninger om det designvalg. I modsætning til de fleste andre OLED-telefoner er der ingen måde gjort noget for at skjule dette hak i Pixel 3 XL.

Men når det gælder telefonens indmad og de helt rene Android-menuer, så er alt pludseligt flydende. Menuerne er fløjlsagtige og reagerer hurtigt. Ethvert tryk på skærmen understreges af en øjeblikkelig reaktion samt en lille vibration i telefonen. Hvis du har lydeffekterne slået til, vil der også være et dæmpet lille pip i højttalerne, som ikke bør genere mange omkring dig.

Brugen af Pixel 3 XL giver dig med andre ord en øjeblikkelig følelse af kvalitet, som jeg næsten aldrig har oplevet med nogle af dens konkurrenter, hvad enten det er Samsung, Apple eller Huawei.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Se også: Afsløret før tid: Her er Samsungs nye topmodel

Meget god under brug

Telefonen har en ok batterilevetid, selvom den ikke er blandt de allerbedste. Den har en meget god ringetone, og hvis du ser film eller bruger din mobiltelefon som vækkeur, kan stereohøjttalerne producere en meget god og høj lyd.

Den har swipe menuer, men flere af konkurrenterne gør det bedre ved konsekvent at have swipe som metode. Med Pixel 3 XL skal du håndtere en særlig genvej på skærmen, selvom du har slået swipe til.

Pixel 3 XL har også klemmefunktionen, der kendes fra HTC’s topmodeller, selvom løsningen er begrænset til alene at kunne vække Google Assistant. I hvert fald indtil du downloader softwaren, så du kan lave dine egne indstillinger af funktionen.

Det vigtigste, som Pixel 3 XL tilbyder, er kameraets enlige objektiv på bagsiden. Det gør det umiddelbart endnu mere vanvittigt at betale den solide danske pris på op til 8000 kroner. Både Huawei og Samsung udstyrer nemlig deres dyreste telefoner med betydeligt flere objektiver, end Pixel 3 XL har.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Se også: Hold dig fra denne Huawei-mobil

Et fantastisk kamera

Men det handler jo meget om, hvordan et objektiv bruges, og Google bruger det enlige Pixel 3-objektiv på den bedst mulige måde. Her er for eksempel et smart natmodus, der ligner Huaweis og trækker stærkt op i bedømmelsen.

Funktionen virker lidt som om, at der er et kamerastativ indbygget i softwaren. Det giver dig lov for at ryste på hånden, selv når du tager billeder, der er eksponeret i længere tid i mørke. Telefonen finder herefter selv ud af det, så du ikke får slørede billeder ud af indsatsen.

Billederne er også mere detaljerede, end dem du får fra næsten enhver anden telefon, bortset fra Huawei P20 Pro og Mate 20 Pro.

I dagtimerne betyder lignende ‘magi’, at både HDR-billeder og portrætbilleder bliver ekstremt gode. Det tager et øjeblik, efter at billedet er taget, før du ser effekten, men i mellemtiden har telefonen arbejdet hårdt for at gøre billedet så godt som muligt.

Det er sjældent, jeg oplever telefoner, der faktisk gengiver det, jeg har taget et billede af på så god en måde. Billederne er lidt afmålte, men præget af meget korrekt farvegengivelse. Forskellene er normalt ikke så klare som her, og hvor Huaweis nattilstand føltes som et kvantespring i forhold til aftenfotografering, så forandrer HDR+ funktionen i Pixel 3 XL alt for dagfotografier.

Se også: Imponerer igen: Topkarakter til Nokia

Ikke billig i Danmark

Prisen for at købe Pixel 3 XL er faldet, siden modellen blev introduceret, men du skal fortsat betale en overpris, hvilket så altid gælder for telefoner solgt i Danmark.

Du skal også leve med, at Google ikke sælger telefonen herhjemme, hvilket betyder, at modellen er parallelimporteret og ikke har samme serviceorganisation til rådighed, som hvis du køber en Huawei eller Apple-telefon.

Den mindste udgave koster fra 6500 kroner, mens den største rammer næsten 8000 kroner hos de billigste forhandlere. Det er mange penge, men telefonen har også svært gode kvaliteter, som det kan være svært at sætte en ‘rigtig’ pris på.

Bag om Google Pixel 3 XL Størrelse: 15,8 x 7,67 x 0,79 cm Vægt: 184 gram Display: 6,3 tommer, P-OLED, Gorilla Glass 5, 2960 x 1440 pixel Processor: Qualcomm Snapdragon 845, otte kerner (8 x Kryo 835), Adreno 630 GPU, 4 GB RAM Lagerplads: 64/128 GB, ikke plads til microSD-kort Operativsystem: Android 9 Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, OiS, Dual Pixel, 'Night Mode' Selfiekamera: 8 MP f/1.8 + 8 MP f/2.2 ultravidvinkel Batteri: 3430 mAh Pris: fra 6500 kroner

Google ER Android

Med Pixel 3 XL viser Google tydeligt, at hvis der er nogen, der forstår Android, så er det dem.

Telefonen er fantastisk at bruge og har et enkelt kamera, der matcher Huaweis tredobbelte kamera. På trods af sit ret grundlæggende design, er det let at kunne elske denne model - måske især i den to-tonede hvid/sorte Clearly White-variant.

Men skal du så købe telefonen? Altså udover kameraet kan du få samme hardware i andre billigere modeller. Men sætter du pris på hyppige opdateringer af ren Android og en fløjlsagtig brugeroplevelse, kan telefonen sagtens være et godt køb for dig.

Se også: Smarte ure, der ikke ligner smarte ure

Pixel 3 XL er en fantastisk telefon med en høj pris. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fordele

Vildt kamera i dagslys

Næsten lige så god natmode som i Mate 20 Pro

God skærm under alle forhold

Lynhurtig brugeroplevelse

Kraftig og god stereolyd

Hurtig opladning

Præcis og responsiv skærm

Ren Android med faste opdateringer fra Google

Det bør du overveje

Pixel 3 mobiltelefoner sælges officielt ikke i Danmark

Ingen understøttelse af hukommelseskort

Normalt hovedtelefonstik er væk

Mere simpelt design end konkurrenterne

Lidt mindre batteri end konkurrenterne

Alternativer til Google Pixel 3 XL

Pr-foto

Pixel følelse til lav pris

NOKIA 7 PLUS DUAL SIM 64GB

Nokia 7 Plus har også ren Android fra Google og er en del af Android One-programmet. Den har svagere hardware, men gør det godt alligevel, da softwaren ikke kræver meget. Den har et stort og smukt display pakket ind i metal, hvilket gør telefonen både lækker at se på og mere holdbar. Batteriet er større end på Pixel 3 XL og holder lidt længere, men kameraet er ikke så godt, og Nokia 7 Plus tåler heller ikke vand. Men den er markant billigere. Nokia 7 Plus er set til 2020 kroner.

Pr-foto

Kamerakongen fra Kina

HUAWEI MATE 20 PRO

Huaweis to seneste topmodeller har virkelig gjort en forskel på mobilmarkedet. De var de første til at bruge software, der lader dig tage billeder, som er eksponeret længe i mørke. Og i Mate 20 Pro har du også vidvinkel- og zoomkameraer som nyttige funktioner. I normalt dagslys ser billederne ikke så naturlige ud, som de er fra Pixel 3 XL, men her handler det også meget om smag og behag. Mate 20 Pro har 3D-kamera ansigtsgenkendelse, en læser til fingeraftryk indbygget i skærmen og et stort batteri. Huaweis farverige ydre har også givet det mobile design et nyt liv, efter flere år med sorte rektangler som normalen. Set til 6300 kroner.

Foto: Marcio Jose Sanchez/Ritzau Scanpix

Hvad med en ... iPhone?

APPLE IPHONE XS MAX 64GB (2018)

Når iPhone ender i samme kategori som Pixel-telefon, så handler det om den kvalitet, Apple tilbyder. Det handler også om at være villig til at betale for den bedste brugeroplevelse. iPhone Xs Max er meget som Pixel 3 XL, bare med en anden grafik på skærmen. Brugeroplevelsen er lige så hurtig og effektiv, og de fleste detaljer er der tænkt på. Når det gælder kameraet skal iPhone-modellerne kæmpe hårdt mod både Pixel 3 XL og Mate 20 Pro, men Apple har også sine fordele, når det for eksempel gælder portrætoptagelser. Face ID føles mere moderne end brug af fingeraftryk - og Face ID fås ikke i Pixel 3 XL. Modellen er set til 9000 kroner.