Googles bedste nogensinde

Googles smarte højttalere Home og Mini var et hit under juletræerne i december. De solgte som varmt brød, og tusinder fik deres første smarte højttaler.

Her i Danmark er kun de to Google-højttalere til salg, mens den store Google Home Max stadig kun er til salg i USA.

Derudover har Google for nylig udgivet et nyt produkt i sit hjemland, hvilket er mere end bare en smart højttaler.

Produktet hedder Google Home Hub og er en kombination af smart højttaler og informationsskærm. En slags hybrid enhed, der potentielt kan ændre måden, du bruger den smarte højttaler på.

Selv om den endnu ikke officielt sælges i Danmark, har vi fået fat i en model i forventning om dens snarlige ankomst. Da dens menupunkter og tekst allerede er oversat til dansk, er vi helt sikre på, at den kommer på et eller andet tidspunkt.

Home Hub er overraskende lille, men Home Mini er fortsat klart den mindste smarthøjttaler fra Google. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Se også: Huawei gør grin med konkurrenterne

Lille og pæn

Google Home Hub er meget mindre i virkeligheden, end den ser ud på billeder. Det var i hvert fald det, jeg tænkte, da jeg tog enheden ud af kassen.

Den koster 99 dollars - eller hvad der ventes at blive godt 1000 kroner herhjemme. Skærmen måler kun syv tommer og er således mere som en stor mobiltelefon end som en billedramme eller tablet.

Men den kompakte størrelse er ikke nødvendigvis et problem for Home Hub. Det gør det nemlig nemt at finde plads på køkkenbordet, og som vi vil se senere i testen, er skærmen stor nok til at vise ganske mange oplysninger. Den kan selvfølgelig også placeres andetsteds som ved hoveddøren eller på kontoret, men vi valgte køkkenet til at teste funktioner som opskrifter og timere.

Lav opløsning, men god skærm

Tre små prikker kan ses over skærmen, hvor de to yderste er mikrofoner, mens en lyssensor er placeret i midten. Dette justerer både lysstyrken og farvemætning af billedet ud fra lyset i rummet, som vi allerede kender fra Apples iPhones og deres True Tone-justering. Og ligesom Apples iPhones og iPads er det en funktion, du aldrig vidste, du ønskede - altså før du kigger på skærmen.

Sensoren gør det muligt for skærmen at identificere, hvad der er ‘hvidt’ i rummet, og derefter justerer sine farver efter målingen. Hvis dit loftlys har en lidt ‘varm’ farve, vil de hvide overflader i rummet se lidt gule ud, og der vil også være hvide ting på skærmen i Home Hub. Det betyder simpelthen, at skærmen ikke adskiller sig væsentligt fra resten af rummet, og den bliver aldrig ubehagelig at se på. Det tæller også, at opløsningen på skærmen kun er 1024 x 600 pixels, som på en mobilskærm hurtigt kan virke for lav.

Spørger du om vejret, får du et ugentligt overblik. Eller tjekker du opskrifter, bliver de præsenteret med ingredienser og alle de trin, du skal igennem for at lave retten. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Se også: 10 tips: Tag magten tilbage fra din mobil

Forstår kun engelsk

På tidspunktet for denne test var Home Hub ikke lanceret i Danmark, og grænsefladen er således kun tilgængelig på engelsk. Det samme gælder for den indbyggede Google Assistent-taleassistent, som kun forstår, hvad du siger, hvis du taler engelsk. Menuer i den almindelige Home-app på mobilen, der inkluderer Home Hub, er dog på dansk.

At Home Hub ikke taler dansk endnu er ikke noget, der trækker ned i denne test, da vi forventer, at understøttelse af dansk vil være på plads, når produktet bliver officielt tilgængeligt herhjemme. Men hvis du ikke er komfortabel med at tale engelsk, eller synes det er mærkeligt at gøre derhjemme, bør du overveje købet, inden du investerer i den.

Du kan slukke for mikrofonen med en fysisk kontakt. Så kan du ikke snakke med Home Hub længere, men du kan stadig bruge den som en musik- eller videospiller. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Se også: Her er årets fladskærme fra Samsung

Fantastisk som digital billedramme

Når du indstiller Google Home Hub for første gang, får du flere valgmuligheder end i virksomhedens andre smarte højttalere. Her har du jo en skærm, som du kan styre indholdet på. Du kan vælge forskellige måder at vise uret på, for eksempel digital, analog eller trykt som tekst.

Du kan også forbinde forskellige streamingtjenester, såsom YouTube, så du kan få videoforslag i hovedmenuen. Det bedste, du kan oprette forbindelse til, er imidlertid Googles egen billedtjeneste, Google Fotos. Gør du det, kan du få Home Hub til at fungere som en digital billedramme for alle dine fotos. Det kan lyde som en lille praktisk funktion, men i testperioden blev det en helt afgørende funktion for Home Hub.

I første omgang tænkte vi nemlig på enheden som en højttaler ‘med mere’, men efter at have testet Home Hub i et par uger ser det ud til, at det er mere en digital billedramme, der også kan tale.

En stor del af tiden var Google Home Hub netop bare en digital billedramme. Den viser de fotoalbum, du har bedt om fra Googles fototjeneste, og hvis du har indstillet albummet til automatisk opdatering med nye billeder, kommer de frem, efterhånden som du tager nye billeder. Alene den funktion er rigtig fin.

Jeg har taget tusindvis af billeder gennem årene og gemt dem forskellige steder, men det er sjældent, at jeg finder dem frem og kigger dem igennem igen. Nu får jeg konstant gode minder, der præsenteres for mig på køkkenbordet, mens Home Hub finder billeder, jeg har taget.

Dette er de forskellige menuer, du kan få frem på din startskærm. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Se også: Google-telefon er et monster

Fokus på Hub

Men billeddelen er langtfra eneste funktion i Google Home Hub. Som navnet antyder, er den tænkt som et knudepunkt i dit smarte hjem, såvel som en smart højttaler, der suppleres af en skærm.

Hvis du trykker på skærmen, når den er i dvaletilstand, kan du vække enheden og få et overblik over vejret samt de seneste nyheder. Der er direkte links til YouTube-klip fra udvalgte (amerikanske) nyhedsudbydere som CNN og CNBC. Bladrer du videre, er der ikke mere, undtagen nogle få genveje til tilsluttede tjenester som Spotify eller YouTube.

Det er selvfølgelig ikke meningen, at Home Hub skal være et produkt, du skal sidde og forbruge indhold på - den bør være en ekstra skærm i hjemmet. Selv om den kan vise YouTube-videoer, er levende billeder noget, du grundlæggende starter fra din mobil ved at ‘caste’ videoen til Home Hub. Bortset fra de valgte nyhedsvideoer på hovedskærmen, er det nemlig ikke muligt at finde andre videoer til visning.

Du får adgang til Hub-delen i Home Hub ved at skubbe ned fra toppen af skærmen. Derefter får du en tilpasset version af det samme overblik, du allerede får i Google Home-appen, hvor du kan se alle de produkter, som Google har understøttet i dit hjem fordelt på forskellige værelser. Du kan for eksempel se, at du har en Chromecast i stuen, en smart højttaler i soveværelset og smarte pærer i forskellige rum. Nu kan du justere tingene direkte fra Home Hub, ligesom du kan i mobilappen. Og du kan naturligvis tale til enheden som andre smarthøjttalere fra Google.

Hovedmenuen giver dig et overblik over, hvad klokken er, vejret og er en nem måde at få de seneste nyheder på. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Se også: Denne bærbare er et skodkøb

Smartere og mere omfattende svar

Et stort plus ved at have Home Hub på køkkenbordet i forhold til en almindelig Google Home, er de yderligere oplysninger, som skærmen kan give, når du taler med enheden. Hvis du for eksempel indstiller en timer, kan du se, hvor meget tid der er tilbage på skærmen, så du ikke behøves at spørge højttaleren.

Spørger du om vejret, får du både en vejrudsigt lige nu, men også for de næste par dage. Med skærmen har du også et overblik over svarene, hvis du ikke lige fik fat i, hvad der blev læst op. Og måske bedst: Spørg efter en opskrift og du får den op på skærmen, og den er præsenteret lækkert med ingredienserne til venstre og trin for trin forklaring til højre. Kalendere vises i et større overblik, og beregninger viser hele beregningen.

Du kan også bede om at se de seneste nyheder, og så får du et udvalg af videonyheder. Præcis hvordan enheden vælger kilder er ikke godt at sige, men den viste os kun hurtige nyhedsopdateringer fra Reuters.

Alle stemmeanmodninger er simpelthen beriget i forhold til, hvad en normal højttaler kan levere, og det er et stort skridt i den rigtige retning.

Noget af det mest irriterende ved smarte højttalere, og ikke kun Google-modeller, er hvor begrænset deres sprogforståelse er. Nok forstår de en masse kommandoer, men naturlig tale eller noget, der kan ligne en samtale mellem dig og højttaleren, er stadig langt væk. Sprogforståelsen er ikke forbedret i Home Hub, men de oplysninger, den giver tilbage, er blevet meget mere nyttige. Det begynder faktisk, at den er et nyttigt produkt, ikke bare en sjov gimmick du kan vise vennerne.

Se også: Hold dig fra denne Huawei-mobil

Godt billede, men svag lyd

Som nævnt kan du ‘caste’ videoer til Home Hub, og den kan selvfølgelig også afspille musik fra Spotify. Til dette formål fungerer den fint, men ikke meget mere. Lyden er spinkel og hul, og skærmen har en ret lav opløsning, så detaljer i videoer forsvinder. Men hvis du bare vil have lyd i rummet og en lille skærm til at se Netflix-serien eller Youtube-klip, som du ‘caster’ fra din mobil, kan den fint gøre jobbet.

Ligesom de andre Google-højttalere kan du oprette forbindelse til en anden højttaler og bruge lyden fra den i stedet, men det fungerer kun via Bluetooth. Men hvis du har en Bluetooth-højttaler, som du gerne vil bruge permanent som lydudgang for Home Hub, så går det altså.

Home Hub er det bedste kloge produkt, Google indtil videre har lavet. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Se også: Imponerer igen: Topkarakter til Nokia

Konklusion

Efter et par uger med Google Home Hub på køkkenbordet endte vi med at sætte mere og mere pris på den lille skærm.

Selv om den har flere af de samme irriterende mangler som andre smarte højttalere, leverer den en masse nye fordele, som opvejer ulemperne. Alle fordelene er et resultat af den lille skærm på forsiden af ​​produktet.

De oplysninger, den viser som svar på dine spørgsmål, forsvinder ikke længere ud i luften, men vises på skærmen som nyttige, ekstra oplysninger. Du ender ikke med misforståelser og gentagelser, som at skulle angive hvilken dag du ønskede vejrudsigten for, da den viser dig forudsigelser for hele ugen på skærmen.

Skærmen er også nyttig, når du beder om en opskrift, som kan være lidt af en hovedpine at håndtere bare med stemmen. For ikke at nævne de indlysende ting, en skærm kan tilbyde, såsom videoafspilning fra tjenester som YouTube og Netflix.

En anden ting, vi rigtigt godt kan lide i Google Home Hub, er billedgalleri-funktionen, som automatisk aktiveres i hviletilstand. Den fungerer simpelthen som en rigtig god digital billedramme. Vi ville ikke blive overrasket, hvis alene dette aspekt vækker mange køberes interesse.

Du kan for eksempel placere en Home Hub hos bedsteforældrene, så de altid kan se billeder fra den delte mappe med deres børnebørn. Alene det gør enheden de 1000 kroner værd.

Se også: Bærbare kan godt være spillemaskiner

Stryg ned fra toppen af skærmen for at styre andre smarte enheder i dit hjem. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Fordele

Nyttig skærm

Fint og enkelt design

God, automatisk farvejustering

Fungerer godt som en digital billedramme

Fungerer godt som et kontrolpanel til andre Google-produkter

Kan ‘castes’ til

Billig

Skærmen giver en masse nyttige, ekstra oplysninger

Det bør du overveje

Lav opløsning på skærmen

Svag lyd

Stadig begrænset hvad den faktisk kan

Taler indtil videre alene engelsk