GoPro går i krig: Vil dræbe rystede videobilleder

Det er umuligt at sige actionkameraer uden at nævne GoPro først. Og efter at have gennemlevet et par mildt sagt urolige år på et marked med flere konkurrenter og ujævnt fokus i sine egne produkter forsøger GoPro sig nu et helt nyt kamera.

GoPro HERO7 Black hedder modellen, der på et punkt adskiller sig i forhold til forgængerne: billedstabilisering.

Se her hvor effektiv den nye teknologi til billedstabilsering er i actionkameraet. Video: YouTube

Markant forbedring

HyperSmooth har den amerikanske producent valgt at kalde sin nye teknologi, der - som det fremgår af demonstrationen herover - virker ganske lovende.

Videobillederne er markant mindre rystede, når du bruger kameraet enten håndholdt eller sætter det på en hjelm eller et cykelstyr. Lyden virker også acceptabel, men er fortsat ikke fantastisk.

Der er ligeledes indbygget en række af nye funktioner i kameraet, der kan sende live.

Designet er der ikke lavet om på. Pr-foto

Det skal den koste

'Prisen' for bedre billedstabilisering er, at du mister 10 procent af billedet, men det virker som et godt bytte for en videooptagelse, der er meget flottere at se på.

Den kontante pris for GoPro HERO7 Black er fortsat høj, nemlig 3399 kroner.

Om en uge, hvor salget officielt går i gang, lanceres også to billigere modeller med efternavnene Silver og White uden den nye billedstabilisering til 2599 kroner.

Vi udsatte forgængeren GoPro Hero 6 Black for en direkte sammenligning med Hero 5 Black. Se resultatet her. Videoreportage: Jakob Jørgensen

