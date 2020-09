Gratis software gør lyden bedre

Det er sjældent, man får, mere end man har betalt for.

Men netop den sandhed prøver den danske lydproducent Jabra nu at modbevise ved i næste måned at opdatere in-ear-modellerne Elite 75t og Elite 75t Activ med aktiv støjreduktion.

Det betyder, at dem, der ejer disse hovedtelefoner, gratis kan hente en firmware ned, som aktiverer funktionen.

Den nødvendige hardware, man skal bruge for at lave aktiv støjreduktion, findes nemlig allerede i modellerne, selvom du har købt dem uden funktionen.

Elite 85t kommer i en række af farver. Ikke alle modeller er på markedet fra salgsstarten i slutningen af næste måned. Pr-foto

Det koster den

Det er dog en anden form for støjreduktion, som modellerne får, når man sammenligner med nyheden Elite 85t, der også blev lanceret i dag. Her er der nemlig tale om en medfødt teknologi med større højttalerenheder og et design, der er bygget til en bedre og mere moderne form for støjreduktion.

Mens det altså er gratis at opdatere sin eksisterende 75t-serie, skal du slippe 1999 kroner for den nye model. Men så lover Jabra også, at den kan matche de bedste på markedet, herunder ikke mindst AirPods Pro der er førende i klassen.

Både software og Jabra Elite 85t frigives 21. oktober.

