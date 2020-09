Griber ind mod Apple Pay

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har nu banket så hårdt i sit skrivebord, at det kan høres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ekstra Bladet har nemlig i flere artikler afsløret, hvordan danske forbrugere i mere end et år ulovligt er blevet opkrævet gebyrer for at betale med blandt andet Apple Pay og Google Pay. Derfor kræver ministeren nu, at styrelsen griber ind.

Trods mere end 20 sager, som styrelsen har rejst over for de enkelte butikker, er problemet nemlig fortsat ikke løst. Blandt andet fordi en systemfejl i betalingssystemet bag de mobile løsninger rammer tusindvis af butikker, og derfor burde løses centralt.

Samler branchen

Derfor vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved et møde i næste måned samle repræsentanter for forretninger, indløsere, kortselskaber og banker for at finde en løsning.

Der er ifølge styrelsen tale om både enkeltvirksomheder og brancheforeninger, der nu bliver bedt om at komme med deres forslag til, hvordan man teknisk kan stoppe opkrævningen af ulovlige gebyrer.

Indtil det sker, kan en løsning ifølge styrelsen være, at butikkerne helt stopper med at opkræve gebyrer. Uanset forklaringen på de ulovlige opkrævninger siger reglerne nemlig, at det altid er den enkelte butik, der har ansvaret.

