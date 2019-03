Gymnasiernes spionprogram kulegraves

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Kritikken mod et spionprogram, der skal overvåge gymnasieeleverne under sommerens skriftlige eksaminer, vokser.

Eleverne føler sig stærkt utrygge ved, at de skal installere programmet kaldet Den Digitale Prøvevagt for overhovedet at kunne gå til eksamen.

Undervejs gemmer programmet skærmdumps fra elevernes computere, og registrerer hvilke programmer der bruges, og hvilke hjemmesider eleven besøger.

Kulegraver systemet

Sagen har nu fået så meget opmærksomhed, at Datatilsynet af egen drift vil kulegrave programmet, oplyser tilsynet onsdag til Ekstra Bladet.

Det betyder, at Undervisningsministeriet skal svare på en række af spørgsmål, så Datatilsynet kan finde ud af, om Den Digitale Prøvevagt beskytter elevernes data godt nok. Og om programmet overhovedet er lovligt.

Elever imod overvågning

Allerede i morgen er det planen, at programmet tages i brug under en landsdækkende eksamen.

Officielt er der tale om en test, hvor det er op til det lokale gymnasium, om eleverne frivilligt kan vælge at lade sig overvåge.

Nogle gymnasier har allerede meldt ud, at man dumper eksamen, hvis man ikke bruger Den Digitale Prøvevagt.

- Vi er helt principielt imod, at den her overvågning sker, siger Malte Sauerland-Paulsen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), til Ekstra Bladet.

- Og selv hvis Undervisningsministeriet mener, at programmet er sikkert at bruge, mener vi, at det er forkert at overvåge alle for at finde nogle få, som snyder, mener han.

DGS foreslår derfor, at programmet afskaffes, og man i stedet bruger nogle flere menneskelige prøvevagter til at overvåge eksamen.

- Vi er fortsat også i tvivl om, hvem der faktisk har besluttet det her.

- Der mangler klart en politisk debat om, hvor rimeligt det er at masseovervåge danske gymnasieelever, som det her sker, lyder vurderingen fra Malte Sauerland-Paulsen.