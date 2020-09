Hård dom over Microsoft

Torsdag blev anmeldelserne over den nye dobbelt-skærm-mobiltelefon kaldet Microsoft Surface Duo frigivet. Og den nye Android-drevede gadget, der herhjemme ville koste på den helt forkerte side af 10.000 kroner, er ikke entydigt positive.

Flere anbefaler direkte, at man ikke skal købe denne første version, hvilket er nemt herhjemme, da modellen ikke er sat officielt til salg i Danmark.

For eksempel er kameraerne ganske upraktiske og reelt ubrugeligt i en række af situationer. Softwaren, der heldigvis kan forbedres, er fyldt med fejl. Og så kan Microsoft Duo ikke noget, du ikke allerede får bedre i en normal smartphone eller en tablet.

Roserne gælder designet og særligt, hvor tynd enheden med de to skærme afbrudt af kanterne er.

Politianmeldt for 5G

Video: YouTube

Retter billige fejl

The Verge: Noget bras

Dieter Bohn fra The Verge er ikke imponeret over Microsoft Surface Duo. I sin anmeldelse hæfter han sig særligt ved det ringe kamera og softwaren, der driller ham voldsomt.

Selv efter en opdatering undervejs i testen er problemet fortsat, at Microsoft har brugt tid på at få sine egne apps til at fungere på de to skærme, mens resten af de endnu mere populære programmer fra blandt andet Google - der står bag Android - halter voldsomt.

Opgaven med at få software til at fungere på en foldbar skærm gør Samsung således allerede markant bedre, mener han.

Han kalder samtidig kameraet for noget bras. Der er kun et enkelt 11 megapixels kamera indbygget uden billedstabilisering, som slet ikke lever op til, hvad man kan forvente af så dyr en gadget.

Derimod glæder han sig meget over designet. Se hele hans videoanmeldelse herover.

Se også: Tiden løber stærkere end Microsoft

Panos Panay er den begejstrede 'it-præst', der står i spidsen for Microsofts Surface-serie. Modellen i hans hånd fortjener dog mere kritik end ros. Foto: Stuart Ramson/Ritzau Scanpix

Video: YouTube

Denne besked kan koste dig en formue

CNET: Svær at leve med

Der er heller ikke meget glæde at hente hos Scott Stein fra CNET.

Han kalder oplevelsen direkte pinefuld og ender sin videoanmeldelse herover med at konstatere, at han savner sin normale telefon.

Kritikpunkterne hos CNET flugter ganske godt med The Verge. Scott Stein går i sin test fra at være umiddelbart begejstret, og han har glædet sig til at teste. Og så til den endegyldige dom, der er mildt sagt frustreret.

Som rubrikken på hans test konstaterer: to skærme er ikke altid bedre end en enkelt.

Se også: Lidt for smarte: Lokker dig i en fælde

Video: YouTube