Hård krig om billige mobiltelefoner

Moto G 5G Plus

Endnu en uge - endnu en ny mobil fra Motorola.

Det er en overdrivelse, det indrømmer jeg gerne. Men vi er tæt på. Hvis nogen evner at sende nye modeller ud i et tempo, så selv engagerede fans har svært ved at følge med, er det netop kinesisk ejede Motorola.

Og i kategorien af billige smartphones har firmaet indtil videre været en ren mester. Vi taler om ganske velfungerende modeller til typisk under 3000 kroner med store batterier, ditto skærme og en ren fortolkning af Googles Android-styresystem.

Modellen har en dedikeret knap til Google Assistent. Den tillader vi os at hade lige så meget, som Samsungs - heldigvis - døende Bixby-knap. Foto: Ekstra Bladet

Hurtig til det meste

Dagens testmodel Moto G 5G Plus er ingen undtagelse. Den er fortsat billig og har et 6,7 tommers Full HD-display (21:9-format) med 90 Hz billedopdatering. 128 gigabyte intern lagerplads og 6 gigabyte RAM er også fint.

I det hele taget mangler der ikke muskler eller god vilje i telefonen til at levere varen til de fleste almindelige brugere uden særlige behov for at afvikle spil og andre tunge programmer.

Modellen er også - trods sit valg af lidt ringere byggematerialer - fint skruet sammen, men ikke på niveau med hvad den umiddelbare konkurrent, OnePlus Nord, leverer.

Som Sony gør det, har Motorola denne gang valgt at placere læseren til fingeraftryk på højre side. Det kan være en udfordring for nogle brugere, da telefonen er ganske lang på grund af sit 21:9-format. Men når du rammer læseren, reagerer den hurtigt og ganske præcist. Foto: Ekstra Bladet

Kommer til kort

Dommen går igen, når det gælder de indbyggede kameraer. Dem har modellen fra Motorola rigeligt af. Men det er ikke nok at være mange, når det gælder billeder. Man skal også kunne noget.

Og her kommer Moto G 5G Plus igen til kort i forhold til OnePlus Nord, som er nogle skridt foran også på dette område. Det halter særligt i dårligt lys, ligesom zoom ikke er telefonens stærkeste side.

Kameraerne har længe været en achilleshæl i Motorolas billigere serier. Med hård konkurrence fra andre producenter i samme prisklasse er der imidlertid ingen undskyldninger længere.

USB-opladning og 3,5 mm mini jackstik i bunden. Foto: Ekstra Bladet

Anbefaler denne i stedet

Der skal med andre ord smedes en telefon med bedre byggekvalitet og valg af materialer - mindre plastik, mere glas og metal, tak. Og gøres en indsats for at forbedre kameraerne.

Indtil det sker, er min uforbeholdne anbefaling at overveje alternativet OnePlus Nord. Du betaler en smule mere, men får en langt bedre brugeroplevelse og et stærkere produkt.