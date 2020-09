Hackere angreb hospital: Nu er kvinde død

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et voldsomt hackerangreb mod Düsseldorf Universitetshospital har sandsynligvis kostet et tysk kvinde livet. Det er i hvert fald den teori, som politiet nu efterforsker ud fra, efter hospitalet for lidt over en uge siden fik sine it-systemet inficeret med malware.

Det lykkedes angiveligt hackerne at trænge ind via Citrix VPN, der er et program, der skal sikre trafikken fra og til computere mod, at uvedkommende får adgang til data.

Problemet er bare, at en kendt sårbarhed i Citrix VPN har givet hackerne fri adgang, fordi hullet ikke var blevet lukket. Konsekvensen var, at sygehuset måtte lukke ned for patienter.

Derfor blev den nu afdøde kvinde, som havde brug for akut hjælp, omdirigeret til at andet sygehus. Men hun døde, fordi lægerne alt for sent fik mulighed for at hjælpe hende.

Kunne være stoppet

Samme problem kan ramme både danske hospitaler, myndigheder og alle andre, der bruger det meget udbredt program fra Citrix. Og ikke har lukket hullet.

- Der er digitale sårbarheder i selv de mest kendte programmer, vi bruger. De bliver ofte fundet, og så informerer man kunderne om, at de skal opdateres, forklarer Leif Jensen fra cybersikkerhedsfirmaet ESET til Ekstra Bladet.

- Men der er bare mange, som ikke får taget sig sammen i tide, som vi ser her. Og det er rigtigt vigtigt, at man gør det.

- Det her hul er tilbage fra januar i år. Derfor burde man have lukket det dengang.

Sket før

Han kalder det sløseri og mener, at sagen minder om malwaren WannaCry, som burde have fået hospitalerne til at vågne op.

Dengang blev en række hospitaler i blandt andet Storbritannien lagt ned og fik ødelagt deres data, efter malwaren trængte ind i deres forældede computere.

Center for Cybersikkerhed advarede tidligere i dag om den tyske sag og opfordrer som Leif Jensen til, at de systemansvarlige omgående får opdateret softwaren til nyeste version, hvis man bruger Citrix VPN.

