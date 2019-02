Hackere jagter pornobrugere

Udnytter nettets appetit for pornografi til at svindle brugerne groft

Det kan være fristende at købe en profil på nogle af verdens største pornosites, hvis man kan få adgang til endnu mere og bedre versioner af det saftige indhold.

Men en undersøgelse fra sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab afslører, at hackerne i 2018 særligt gik på jagt efter brugernavne og passwords, som de efterfølgende sælger videre på det sorte marked.

Hatla blev afpresset af hackere: Vi har set dig lave 'dirty things'

Sårbare brugere

I praksis gør de det ved at få dig til at klikke ind på en side, der ligner det pornosite, du oprindeligt købte din adgang på.

Men problemerne stopper ikke her, forklarer David Jacoby, der arbejder som sikkerhedsekspert hos Kaspersky Lab.

- Man er altså mere sårbar, når man leder efter pornografi, fordi man ’bare vil i gang’ og ikke tænker sig så godt om, når der pludselig bliver bedt om, at man skal opdatere et program.

- Og det udnytter banditterne, fordi de ved, at nogle af brugerne er villige til at klikke på alt og installerer gerne ting for at få adgang til en pornoside.

Resultatet er, at man pludselig har givet fri adgang til et program, der stjæler informationer fra din computer.

- Det kan også være software, der låser din enhed og afpresser dig for penge, hvis du vil have adgangen tilbage.

Pornhub: Anmeld svinderne Hos et af verdens største pornosites, Pornhub, opfordrer man brugerne til at anmelde svindel eller svindelforsøg. Sitet overvåger også selv og fjerner svindlerne, når de afsløres. Pornhub havde 33,5 milliarder besøg i 2018. Så selvom om der sidste år var næsten 40.000 forsøg på at lave farlige, falske kopier af pornosiden, er forsøgene på svindel minimale, når man sammenligner med den enorme trafik, som Pornhub har.

Se også: For fræk til Las Vegas: Trækker pris til dildo tilbage

Gode råd

Ifølge David Jacoby er løsningen, at netbrugerne bliver langt mere kritisk, når de surfer efter porno.

- Nogle af de her hjemmesider forsøger at få dig til at logge ind med dit brugernavn og password til Facebook, Instagram, Google eller Twitter.

- Mit råd er, at det skal du aldrig gøre. Der er masser af gratis porno, som du kan se uden at skulle logge ind med dine private data.

David Jacoby anbefaler samtidig, at man holder sig til de mest populære og anerkendte websider, men også her skal man være kritisk.

- Vi kan nemlig se, at der bliver spredt en masse tvivlsom software via pornosider. Og selvom gratis software eller services frister, bør man altid holde sig langt fra det, mener han.

Se også: Pornofup rammer danske netbrugere: Det skal du gøre hvis du bliver truet

David Jaboby forklarer her, hvad risikoen ved nogle af de pornografiske sider kan være.

Du kan læse hele rapporten fra Kaspersky Labs herunder: