Halvandet år senere: Nu er Apple endelig klar med denne gadget

Der er rygter om teknologi. Og så er der produkter, som faktisk bliver præsenteret og meldt klar til forbrugerne.

Netop sådan er Apples AirPower, der trådløst kan oplade både en iPhone, et Apple Watch og AirPods på samme tid. Det så da også lovende ud, da Apples Phil Schiller i september 2017 fortalte om det nye produkt.

Se også: Ny PC i år? Her er modellerne du skal holde øje med

Virkede slet ikke

Problemet er bare, at siden hørte man intet fra Apple om produktet. Hverken i 2017 eller hele 2018. Men nu er produktionen af den trådløse enhed angiveligt gået i gang, skriver The Verge.

Apple har vanen tro ikke sagt noget om, hvad de har gang i. Men det er tidligere sluppet ud, at firmaet har udskudt lanceringen, fordi produktet reelt ikke var klar i september 2018. Og at man siden har haft meget svært ved at få enheden til at fungere, som Phil Schiller ellers lovede på scenen.

Samsung klar med datoen: Denne dag kommer Galaxy S10

Det var ordgas, da Phil Schiller i 2017 fortalte om, hvor fantastisk det nye produkt AirPower er. For enheden var slet ikke klar og har siden givet Apple store problemer. Foto: Marcio Jose Sanchez/Ritzau Scanpix

Se også: Fagforening går til kamp mod techgiganter: Nu er det nok

Lanceringsdato stadig ukendt

Ifølge The Verge er det fabrikken - som Apple også får produceret AirPods og USB-C-kabler på - der er gået i gang med AirPower. Det er dog uvist, hvornår i 2019, at enheden så kommer til salg.

Den næste store iPhone-event er først til september, hvor 'nyheden' i givet fald vil have to års fødselsdag.

På det tidspunkt kan det også tænkes, at Apple har det trådløse etui til AirPods klar. Uden det kan AirPods nemlig ikke oplades med AirPower.

Se også: Glem alt om 5G: Kongen er 4G