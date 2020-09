Har bygget en vinder

Skinnet bedrager.

Jeg kan lige så godt udpege 'spøgelset i rummet' i denne anmeldelse. For ved første øjekast virker de nye in-ear-hovedtelefoner CX 400BT True Wireless fra Sennheiser som lidt for buttede og ikke særligt elegante.

Men så godt som alt er perfekt i modellen, der er beviset på, at techfirmaerne godt kan finde ud af at lytte efter brugernes kritik. For de in-ear-modeller, som vi senest har anmeldt - Momentum True Wireless 1 og 2 - var for dyre til vores og uden tvivl mange køberes smag.

Ikke dermed sagt at de var dårlige. OK, 1'eren af Momentum True Wireless havde et ELENDIGT etui, der løb tør for strøm, hvis man kiggede på det. Men du får naturligvis noget mere for pengene, når prisen er op til dobbelt så høj.

Overraskende god

Med CX 400BT har Sennheiser imidlertid ramt det gode, bløde punkt i midten, som vi ofte roser danske Jabra for at mestre. Modellen - altså Sennheisers - scorer nemlig højt på de basale ting, som alle har brug for:

Lyden? Rigtig fin og dækkende for selv den lidt mere kritiske lydforbruger.

Komforten? Overraskende god - bare husk at vælge de rigtige øredutter. Der er fire størrelser at vælge imellem. Og ja, ja, jeg skriver det hver gang. Men jeg har ret!

Batteritiden? Ikke den bedste på markedet, men rigeligt til dig, der husker at sætte etuiet og enhederne til opladning et par gange om ugen.

Touch-styringen? Virker upåklageligt.

Opsætning og app? Igen upåklageligt.

Stadig lidt for dyr

Når vi nu taler om at være buttet, så er etuiet også til den større side, men tingene hænger jo sammen. Store enheder - stort etui.

Hvad du ikke får for pengene her, er trådløs opladning, som du lever fint uden. Du får til gengæld USB-C-opladning.

Der er heller ikke certificeret beskyttelse mod vand og støv eller aktiv støjreduktion. Igen - det er til at leve med, hvis du sørger for ikke at drukne enhederne i sved og regnvejr. Den passive støjreduktion er også imponerede god.

Og hvorfor giver vi så ikke seks ud af seks stjerner i så god en anmeldelse? Forbeholdene, som jeg allerede har nævnt, trækker naturligvis ned. Men de er til at leve med, hvis prisen var 500 kroner lavere.

Så havde det udløst topkarakter med de få forbehold, du sagtens kan leve med.

