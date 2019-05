Har slugt Apple: Nu spiser de Samsung

Der byttes i disse måneder markant om på magtforholdet på det globale mobilmarked.

For mens både Apple og Samsung kæmper med konsekvensen af en forfejlet strategi, vinder kinesiske Huawei store markedsandele.

Den største fejl, som de tidligere giganter har lavet, er at tro forbrugerne vil lade sig flå og betale op til 10.000 kroner eller mere for en mobil. Det vil mange kunder ikke, hvilket særligt har gjort ondt på Samsung.

Sigter mod 1. pladsen

Vinderen i mobilkrigen er indtil videre Huawei, der netop har nedkæmpet Apple og sat sig solidt på 2. pladsen over verdens – målt på enheder – bedst sælgende producent.

I det seneste kvartal havde Huawei ifølge en analyse fra IDG 19 procent af verdensmarkedet, mens Apple nu har blot lidt under 12 procent.

Samsung er fortsat størst med 23 procent, men der er ikke langt op til 1. pladsen, når man kigger på, hvor aggressivt Huawei er lykkedes med at få både Samsungs og Apples kunder til at skifte side.

Og der er flere forklaringer på Huaweis succes. Den vigtigste er, at firmaet i flere år har fulgt den samme opskrift og bygget billigere topmodeller, der er lige så gode som konkurrenterne.

Forskellen fra tidligere er, at Huawei sidste år lancerede P20 Pro og Mate 20 Pro, der så blev efterfulgt med P30 Pro for få uger siden.

Selv uden adgang til det amerikanske marked er det lykkedes Huawei at bliver verdens 2. største producent af mobiltelefoner. Om kort til kan firmaet være på 1. pladsen. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Ny kameramobil er tæt på perfekt

Har brudt koden

Alle tre modeller er ikke kun billigere end det bedste fra Apple og Samsung. De er også markant bedre på flere vigtige områder.

Således har Huawei brudt koden, når det gælder batteritiden, og hvor hurtigt man kan oplade sin telefon. Her er både Samsung, men særligt Apple markant bagefter.

Det gælder også på kameraet, der både sidste år og i år har været bedre og mere innovativt, end hvad de to store konkurrenter kan levere.

Spiser lystigt videre

I Apples tilfælde har problemerne med at sælge på det store og vigtige marked i Kina også givet Huawei en fordel. For de kinesiske kunder har vendt ryggen til iPhone i så stort antal, at det for alvor har gjort ondt på det amerikanske firma.

Selvom Samsung netop har lanceret sin S10-serie, er det heller ikke i denne omgang lykkedes at matche Huawei. Derfor 'spiser kineserne lystigt videre' af Samsungs markedsandel.

rkedsandel.

