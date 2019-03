Hav af møgsager lammer Facebook

NYHEDSANALYSE: Livesending af massakren i New Zealand er endnu en 'fejl' af alt for mange

Lad os begynde med et tankeeksperiment.

Danmark får en ny tv-station, der ikke producerer sit eget indhold, men lader brugere fra hele landet sende videoklip ind, som herefter ryger videre ud i æteren. Brugerne kan også sende live fra deres mobiltelefoner.

Der kommer bare så mange klip ind, at der en gang imellem ryger både klip og liveudsendelser ud, hvor voldsomme trafikulykker, vold i gadelivet og nogle gange drab bliver delt uredigeret.

Se også: Facebook vil skrumpe dit liv

Sendte massedrab

Sådan en tv-station ville naturligvis blive lukket hurtigere ned af myndighederne, end du kan nå at sige retssag.

Problemet er bare, at tv-stationen allerede findes, hedder Facebook og så sent som i sidste uge lagde platform til livesendingen af et massedrab i New Zealand. Sidst jeg tjekkede var Facebook fortsat i luften, men sagen er blot en af flere møgsager, der er begyndt at lamme det sociale netværk.

Tidligere på måneden kom det således frem, at Facebook er under retsforfølgelse i New York for – i sin iver efter at vokse – at have givet techfirmaer som Apple, Microsoft, Amazon og Sony særbehandling.

Det skete ved at lade dem suge og bruge private data fra brugerne, samtidig med at Facebook lovede, at de skam beskyttede de selvsamme brugeres privatliv.

Risikerer opsplitning

Men møgsagerne slutter ikke her, da Facebook står over for en milliardbøde for sjusk og måske ulovligheder i sagen om de millioner af data, der er blevet misbrugt til at manipulere valg i USA og Storbritannien.

Endnu værre for Facebook er det, at ledende politikere i begge lande alvorligt overvejer at kræve firmaet splittet op i mindre enheder. Og som minimum skal det underlægges en langt strengere kontrol, end det sker i dag.

Som den tragiske sag fra New Zealand viser, er det dog spørgsmålet, om det er nok.

For hvad gør man med en konstruktion, der fra begyndelsen ville være blevet afvist med et rungende nej, hvis vi dengang havde kendt konsekvenserne af Facebooks ’bud på en alternativ tv-station’?

Svaret fra Facebook er, at man samarbejder med myndighederne og hele tiden forbedrer sig. Og at kun ganske få så med på live-sendingen.

Forvent et svar i samme genre når næste massemorder går live og deler sine ugerninger.