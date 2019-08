Helt til grin: Sådan fik Telenor-svindlere frit spil

Hundredvis af kunder frygtes at være blevet fuppet eller udsat for grove oversalg i Telenor de seneste år.

Men svindlen kunne være stoppet for længe siden, fortæller en række af nuværende og tidligere ansatte i det skandaleramte selskab nu til Ekstra Bladet.

Flere af de ansatte har selv klaget direkte til deres butikschefer og i nogle tilfælde distriktschefer, men er angiveligt blevet afvist og i nogle tilfælde direkte bedt om ikke at klage mere over det.

- Fokus i Telenor er at få lavet nogle ' pistolsalg' og ikke andet, fortæller en af de tidligere ansatte i en butik i København.

- Hvis vi klagede, var beskeden, at vi ikke skulle blande os i de andres salg.

Advarede forgæves

Og det er ikke alene lokale ledere i organisationen, der for lang tid siden kunne have stoppet den udbredte udnyttelse af særligt ældre og svage kunder. Telenor har nemlig et særligt rapportsystem, hvor såkaldte QA-rapporter skrives, når der er mistanke om svindel og andre fejl i salget.

Problemet er bare, at rapporterne aldrig blev taget alvorligt i toppen af Telenor.

De blev blot sendt direkte ud til den butik og de ansatte, der ifølge kunderne havde snydt dem.

Ekstra Bladet har således talt med flere nuværende ansatte i Jysk Telemarketing, der på vegne af Telenor tager imod klagerne.

Opgav registrering

De bekræfter uafhængigt af hinanden, hvordan rapporterne forsvandt ud af systemet. Derfor er de heller ikke overraskede over de seneste ugers afsløringer i selskabet.

- Vi er nogle, som helt har opgivet at registrere klagerne, fordi der sker jo åbenlyst ingenting, siger en af de ansatte, der ikke ønsker at træde frem, da hun fortsat er ansat hos Jysk Telemarketing.

En mandlig ansat i firmaet kalder det ' en løgn', når den øverste ledelse indtil nu har afvist, at de har kendt noget til svindlen.

- Det er lige så meget en løgn, som når konsulenterne i butikkerne står og oversælger produkter til samfundets svage.

Rapporterede forgæves

Han og en række andre ansatte har sendt QA-rapporterne forgæves til Telenor, uden at der blev gjort noget alvorligt ved problemerne i en række af butikker landet over. Og under flere møder med ledere fra Telenor er kritikken landet på gulvet.

- Reaktionen var ikke til at tage fejl af, siger manden, som fortsat arbejder hos Jysk Telemarketing, til Ekstra Bladet.

- Advarslen blev ikke taget seriøst. De grinte decideret ad os.

Telenor-chef: Ikke godt nok Hos den øverste ledelse i Telenor erkender man i dag, at firmaets kontrol har fejlet. Og at man trods advarsler fra ansatte og talrige kritiske QA-rapporter ikke har formået at fange det grove snyd og oversalg før nu. - Der har været enkeltsager, som vi har fået rapporter ind på. Og de sager er blevet håndteret løbende, hvor de ryger ud til den pågældende butikschef, forklarer Mette Eistrøm Krüger, der er juridisk direktør hos Telenor, til Ekstra Bladet. - Her var det hensigten, at butikschefen skulle rydde op i det. Der er så bare nogle butikschefer, der ikke har formået at tage den opgave på sig. - Der er også nogle butikschefer, vi har måttet sige farvel til, fordi de enten har medvirket direkte. Eller ikke har været deres ledelsesopgave voksen. - Hvorfor har I ikke taget de data, I fik fra rapporterne og gjort noget? - Selvfølgelig er det vores ansvar i ledelsen, at vores regler og værdisæt følges i hele organisationen. Og de skal også følges ude i butikkerne. - I bagklogskabens klare lys kan vi jo nu se, at vi har masser af data fra vores kontroller. Men vi har ikke været gode nok til at stykke billedet sammen. Vi har ikke haft fantasi til, at nogle snød vores kunder i første omgang. - QA-rapporterne er blevet håndteret som enkeltsager, hvor nogle af dem er blevet sendt tilbage til butikscheferne, der ikke alene har undladt at håndtere dem, men tilmed har holdt dem væk fra ledelsessystemet, så vi ikke har hørt om det. - Så de her data kunne have advaret jer tidligere? - Vi har handlet på de enkeltsager, som har været. Men vi har ikke kunne se mønsteret før nu. - Derfor skal vi fremover kunne handle hurtigere på de her ting. Og naturligvis få genskabt tilliden til de medarbejdere, som rapporterer de her ting ind. - Jeg kan godt forstå, at de har tænkt, om det her overhovedet nytter noget.

