Henrik kæmpede et år for 1,05 kroner

Henrik Nielsen fra Aalborg er en af de mange forbrugere, der ulovligt er blevet opkrævet et gebyr, når han betaler digitalt.

Som Ekstra Bladet forleden afslørede, er talrige forbrugere nemlig blevet opkrævet et gebyr, når de betaler med mobile løsninger som Apple Pay og Google Pay.

Men modsat de fleste andre reagerede han og kæmpede for at få de 1,05 kroner tilbage, som han blev opkrævet under et barbesøg, hvor han brugte Google Pay.

I mere end 10 måneder sidste år forsøgte han forgæves for at få Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at gribe ind. Og ikke alene i hans sag.

- Isoleret set er det måske latterligt at bruge så meget tid på småpenge.

- Men hvis der bare på en procent af alle betalingerne bliver opkrævet ulovlige gebyrer, så flår man jo forbrugerne for millioner, siger Henrik Nielsen til Ekstra Bladet.

Henrik Nielsen kæmpede i månedsvis for at få 1,05 kroner tilbage, men kampen er også principiel, siger han i dag. Privatfoto

Gik til minister

Undervejs i sin kamp forsøgte han både at få baren, sin bank, Nets og ikke mindst styrelsen til at sikre, at fejlen blev rettet.

Men det var først, da han klagede til erhvervsminister Simon Kollerup (S), at der skete noget. I hvert fald i hans sag.

- Jeg skriver en mail til ham om, hvor utilfredsstillende det er, at vi har en myndighed, der tilsyneladende ikke tager sit ansvar særligt alvorligt.

- Få dage efter får jeg et svar, hvor han beder sin styrelse rette henvendelse til Nets. Og så kommer der 1,05 kroner tilbage på min konto.

Særligt Apple Pay er blevet meget udbredt herhjemme. Foto: Eric Risberg/Ritzau Scanpix

Absurd situation

Han er skuffet over, at der snart et år efter ministerens svar fortsat opkræves ulovlige gebyrer.

- I stedet for at slå ’syv fluer med et smæk’ ved at gå til betalingsindløsere som Nets, så spilder styrelsen vores alle sammen tid og penge på at jagte butikkerne enkeltvis.

- Det er verdensfjernt, absurd og nærmest skandaløst, mener Henrik Nielsen.

'Jeg er på forbrugerens side, og jeg må bare sige, at den her sag ser rigtig træls ud. Butikkerne skal overholde lovgivningen og ikke opkræve ulovlige gebyrer. Punktum.' 'Det her er uholdbart og skal løses. Derfor har jeg nu bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen se på sagen.'

