Her bliver iPhone XR banket af en prisbillig kineser

Det er tæt på en fornærmelse at sammenligne iPhone XR, der først lanceres i næste måned, med Xiaomi Mi 8, der netop er blevet sat til salg herhjemme.

Og nej, min undskyldning går ikke til Apple, men til den kinesiske debutant på det danske marked.

Alligevel er sammenligningen relevant. De to modeller har nogenlunde samme størrelse og målgruppe. Altså naturligvis med den store forskel, at Apple-fans sikkert aldrig kunne finde på at hive en Xiaomi ned fra hylderne.

Meget mere for færre penge

Det er mest synd for dem. For mens de betaler en ordentligt slat penge mere for Apple-brandet end for den tekniske kvalitet, får køberne af en Xiaomi Mi 8 topmodel specifikationer for netto priser.

På alle punkter er modellen således foran Apple: markant flottere skærm, flere interne muskler og kameraer, der sagtens kan hamle op med iPhone XR.

For eksempel er det 6,21 tommers display på Mi 8 Super AMOLED med 1080 x 2248 pixels - og 402 ppi. iPhone XR er derimod LCD med 828 x 1792 pixels og blot 326 ppi.

Mi 8 er 'ægte' dualsim, hvor du allerede i dag kan sætte to fysiske sim-kort i enheden. På iPhonen må du nøjes med en eSIM + fysisk kortløsning, hvor eSIM på telefoner fortsat ikke understøttes herhjemme.

Eller skal vi nævne de seks gigabyte RAM mod de tre gigabyte RAM - igen til Xiaomis fordel?

Klarer sig godt

Android-mobilen er med andre ord længder foran det, som Apple snart vil levere til den samme målgruppe af danskere. Nemlig dem, der vil eje en kvalitetsmobil, men ikke lige har op til 13.000 kroner på budgettet, som iPhone XS Max koster.

Og jo, jeg ved godt, at Android ikke er Apple. Og at det er svært, hvis ikke umuligt for mange Apple-brugere at skifte til andre mærker.

Men selv når sammenligningen af Xiaomi Mi 8 sker op mod andre gode Android-mobiltelefoner som OnePlus 6 og de bedre Nokia- eller Huawei-modeller, klarer den nye kineser i byen sig rigtigt godt.

Xiaomi Mi 8 er hurtig, nem at bruge selv for begyndere og har oven i købet indbygget optagefunktion til samtaler.

Samme klasse som OnePlus 6

Er den bedre end for eksempel OnePlus 6 eller Huaweis Mate 10 Pro? Tjaaah, det er vist mest af alt en smagssag.

Men den er i samme klasse og kommer til at kæmpe om den samme markedsplads, som Huawei og OnePlus er i fuld gang med at erobre herhjemme.

Det er godt for alle dem, der har opdaget, at en topmodel ikke behøves koste mere end 3000-4000 kroner. Og endnu bedre for de Apple-fans, der en dag lader sig omvende.

