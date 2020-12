Her bor markerne på loftet

Her er meget langt til traditionelle landbrug og lugten af gylle. Men resultatet bliver om kort tid det samme, når en ’mark’ i 14 etager fra i næste uge bliver sået til i en kæmpe fabrikshal ved Grønttorvet i Tåstrup.

Efter flere års tilløb er denne såkaldte vertikale mark nemlig klar til en omfattende produktion af blandt andet salat og krydderurter, som kan købes i butikkerne fra februar næste år.

- Den måde, vi producerer fødevarer på i dag, er ikke særlig klimavenlig. Og de traditionelle producenter skruer typisk på de samme knapper, uden at gøre noget radikalt der kan løse fødevareudfordringen permanent.

- Derfor er der brug for at gøre noget nyt, der kan blive en varig løsning, siger Anders Riemann, der er direktør for Nordic Harvest, til Ekstra Bladet.

Sådan så lokalerne til, inden de indtil videre seks reolgange på 14. etager hver blev sat op. Der er også lavet et område, hvor frøene kan blive sået og spire, før de sættes op på reolerne. Foto: Nordic Harvest

Gror i 'vandmand'

Han og en række af investorer har omsat ideen om en indendørs mark, hvor man dyrker udvalgte grøntsager under kontrollerede former, til virkelighed. Og det har taget lang tid, fordi både teknologi og økonomi skal hænge sammen.

- Det handler jo om at få balancen mellem energiforbruget og værdien af produktet til at gå op.

- Altså hvor meget strøm der skal til for at få et gram plantemasse ud.

Den avancerede teknologi til at få et frø til at udvikle sig optimalt under det kunstige lys inde i fabrikshallen har ligeledes krævet et stort udviklingsarbejde.

Sådan ser den indendørs mark ud, når salaten først gror løs. Lyset leverer også den varme, der skal bruges. Rødderne stikket ned i vandet, som strømmen i bakkerne under planterne og sammen med naturlig gødningsvæske hele tiden sørger for, at afgrøderne får den rette næring. Foto: Nordic Harvest

Det gælder for eksempel den ’vandmand’, som hvert frø spirer i, før det kan sættes ud i bakker sammen med hundredvis af andre planter.

- Frøet bliver holdt fast i vandmanden de første uger.

- Når planten så begynder at vokse, begynder den selv at holde fast med sine rødder. Og så bliver det medie, som vandmanden består af, opløst ud i vandet og forsvinder, forklarer Anders Riemann videre.

Der er 15 operatører i det store dyrkingshus, men det meste handler om at overvåge de mange automatiske processor, der sker undervejs. Foto: Nordic Harvest

Gødes med vand

Der er heller ingen jord i produktionen. I stedet hænger planternes rødder ned i en underbakke med cirkulerende vand, der konstant tilsættes den nødvendige næring fra en avanceret blanding af biologisk gødning og naturlige mineraler.

Samtidig sker de fleste processorer undervejs helt automatisk og med hjælp fra blandt andet robotter.

Spinat, rucola, batavia salat, basilikum, koriander og mynte er de første produkter, der skal laves i stor skala. Planen er også, at andre lande end Danmark skal have lignende opretstående marker. I første omgang Norge, Sverige og Finland.

