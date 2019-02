Her er årets fladskærme fra Samsung

Samsung har den store pensel fremme i disse dage, hvor årets program for fladskærme vises frem ved en stor event i Portugal.

Der er nemlig forandringer på vej af både kunst-fjernsynet The Frame og design modellen Serif. Begge er rettet mod dem, der går op i kunst og design på væggene og i deres hjem. Også hele QLED-serien får en voldsom overhaling, men vi begynder denne artikel i ‘det kunstneriske hjørne’.

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Serif 2.0

Serif var oprindeligt en tv-model, der blev lanceret som en lille 32 tommers testmodel.

Men nu har Samsung sat ekstra fokus på serien, som er et tv, der adskiller sig ganske meget fra traditionelle tv og nu lanceres i flere størrelser.

Tv'ets ramme kan minde om en slags H-stråle, når du ser det fra siden, og det betyder, at du får en smuk bred kant i top og bund. Er du en af ​​flere, der savner muligheden for at have en potteplante eller lys på dit fjernsyn, får du muligheden her.

Det er værd at nævne, at skærmen har sit eget NFC-felt øverst på rammen, så du nemt kan placere din telefon i dette felt og afspille for eksempel musik uden brug af kabler. Eller tilslutte de enheder, du vil bruge, på bagsiden af skærmen, da denne model ikke har en såkaldt One Connect-boks, som The Frame har.

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Bagsiden er også ren og stilfuld at se på, hvor overfladen er opdelt i to forskellige mønstre. Skærmen er designet, så den enten kan stå på et bord takket være den brede ramme, Du kan også sætte nogle tynde fødder på den, hvis du vil have skærmen stående lidt løftet op fra gulvet.

Fjernsynet har også mange af de samme funktioner som i QLED-serien. Det betyder et display med masser af farve og lysstyrke.

Dette er dog også et design-tv, der skal se lige så godt ud, når det ikke er i brug, og det er det design, der først og fremmest får øjnene til at fange det.

Vi må samtidig sige, at alt ser lovende ud, når det gælder billedkvaliteten. Her er farverne gode og skarpe, det sorte niveau virker solidt, og bevægelserne er bløde. Dette bliver et spændende produkt at se nærmere på, når det finder vej til vores testlab

Priser

Serif 2.0 i 43 tommer: 8990 kroner

Serif 2.0 i 49 tommer: 10.990 kroner

Serif 2.0 i 55 tommer: 12.990 kroner

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

The Frame 3.0

The Frame - eller bare Rammen - er nu på vej i sin tredje generation, og den største ændring af årets model er nok blandt de vigtigste ændringer, denne model har gennemgået.

Det får de samme små kvantepunkter som Samsungs QLED-modeller. Det gør det muligt at vise langt flere farver end før, og at displayet har fået mere lysstyrke.

Indmaden i The Frame-modellen år 2019 ligner meget Samsungs nye Q60R-model. Derudover understøtter Frame-skærmen fortsat One Connect-boksen og dens smarte løsning, hvor et tyndt kabel sender både strøm og signal til tv'et.

Priser

The Frame 3.0 i 43 tommer: 9900 kroner

The Frame 3.0 i 49 tommer: 10.990 kroner

The Frame 3.0 i 55 tommer: 12.990 kroner

The Frame 3.0 i 65 tommer: 16.990 kroner

Meget mere QLED

Samsung fortsætter med at fokusere på sin QLED-teknologi, og i år har de lavet en række ændringer, der gør, at teknologien overhaler OLED på nogle områder.

En af akilleshælene ved LCD-tv har længe været en dårligere synsvinkel og ringere sortniveau, end hvad OLED-teknologien har været i stand til at levere. Men årets nye QLED-modeller har forbedret disse områder betydeligt.

Samsungs nuværende QLED-modeller har en meget god billedkvalitet, når du sidder lige foran skærmen, men hvis du flytter dig ud i hjørnerne, er det en anden sag. Og du får ikke dette problem, hvis du valgte et OLED-tv i stedet.

På flere af dette års QLED-modeller introducerer Samsung derfor Ultra Viewing Angle for at forbedre synsvinklen.

Det betyder, at baggrundslyset nu får et ekstra filter, som er placeret mellem baggrundslyset og kvantepunkterne, hvilket giver langt mindre lyslækage i siderne. Og det koncentrerer lyset i den rigtige retning. Når lyset har ramt kvantepunkterne, tilføjes et spredningssystem, før lyset når selve panelet for at give en glattere belysning.

Vi har set Q90R, der er efterfølgeren til den nuværende Q9, i aktion, og det er simpelthen imponerende, hvor meget bedre synsvinklen er blevet. Selvom vi går langt ud til siderne, taber billedet ikke sortniveau eller farve, og det er første gang, vi har set det fra et LCD.

Samtidig indeholder Q90R-modellen, som Samsung kalder Ultra Black Elite, en anti-refleksionsbelægning, der fjerner endnu flere refleksioner fra omgivelserne end før.

AI-løsning fra 8K-modellen

Et af de modeller, vi lod os imponere mest af sidste år - uden at tænke for meget på prisen - var Samsungs første 8K-model. Denne har en AI-baseret billedbehandling, der analyserer og forbedrer billedet på en meget bedre måde end tidligere.

Og nu er 8K modellen kommet i en forbedret version, hvor filteret blandt andet giver bedre synsvinkel. Derudover vil AI-teknologien fra denne model også blive en del af de andre QLED-modeller.

Det betyder, at tv'et hele tiden hjælper dig med at justere billedet, så lys og farve matcher takket være en maskinindlæring, der allerede har vist sig at virke godt.

Fladskærmene får også hjælp fra AI-delen til at forbedre lyden (adaptiv lyd), fordi fjernsynet konstant analyserer det, du ser på og ændrer parametrene, hvis du for eksempel har brug for fokus på stemmer (typisk under nyheder) eller lyd fra miljøet (når for eksempel ser du fodbold).

Forbedret Ambient mode

Sidste år kom Ambient Mode for første gang. Det giver fladskærmene mulighed for at vise mønstre fra væggen bagved fjernsynet, der så nemmere kan glide ind i sine omgivelser. Alt, du skal gøre, er at tage et billede af væggen og sende det til tv'et.

Og i år ændres teknologien på en række områder. Blandt andet kan du nu gå ind i menuen og styre funktionen på samme måde, som alle andre funktioner styres via menulinjen i Tizen.

Derudover får du også en række indbyggede dekor-baggrunde at vælge imellem. Du kan bruge en baggrund, der ligner et netværk af neonrør, der belyser forskellige mønstre og farver, som faktisk ser ret godt ud i virkeligheden.

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q950R

Den første 8K-model fra virksomheden bliver nu opgraderet, og den nye model vil få den bedste teknologi, som Samsung i øjeblikket laver. Her får du udover 8K-opløsningen også filteret, der giver forbedret synsvinkel med en lysstyrke på op til 4000 nits.

Vi fik et par minutter med dette tv, og det er mindst lige så imponerende, som da vi testede den første version. Skarpheden og opløsningen giver dig en helt anden dybdefølelse, når du ser på skærmen.

Denne model kommer i størrelser 65, 75, 82 og 98 tommer, mens den nuværende 85-tommers variant udfases.

Specifikationer for Samsung Q950R

Opløsning: 8K

Processor: Quantum Processor 8K

Direkte belysning

Ultra synsvinkel

Maksimal 4000 nits lysstyrke (3000 nits i 65-tommer)

One Connect-boks med skjult kabel

Ambient mode

Priser

65 tommer: 37.990 kroner

75 tommer: 52.990 kroner

82 tommer: 74.990 kroner

98 tommer: Ej oplyst.

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q90R

Dette er måske den mest relevante topmodel, når det handler om at få adgang til indhold.

Her får du en fuldblods 4K-model, der har samme baggrundsbelysning som 8K-modellen med så mange zoner som muligt. Det giver blandt andet et forbedret sortniveau, som kombineret med langt bedre synsvinkel og billedbehandling vil give de forskellige OLED-modeller en værdig modstander.

Det var også den mest populære model under Samsung-eventen i Portugal. Blandt andet fordi den får en meget mere rimelig pris end 8K-varianten, og ikke mindst fordi billedkvaliteten efter vores mening er utrolig god.

AI-opskalering gør et godt stykke arbejde med at forbedre billedet, og kombineret med en massiv lysstyrke og mange farver bliver vi hurtigt fanget af HDR-indholdet, der vises på skærmen.

Specifikationer for Samsung Q90R

Opløsning: 4K

Processor: Quantum Processor 4K

Direkte belysning

Ultra synsvinkel

Maksimal lysstyrke på 2000 nits

One Connect-boks med skjult kabel

Ambient mode

Priser

55 tommer: 19.990 kroner

65 tommer: 27.990 kroner

75 tommer: 39.990 kroner

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q85R

Dette er den bedst udstyrede 8-serie i år og har mange af de samme træk som sine ‘storebrødre’.

Den største forskel er, at den har færre dæmpningszoner end de to topmodeller, men stadig cirka dobbelt så mange som den nuværende Q8DN-model.

Specifikationer for Samsung Q85R

Opløsning: 4K

Processor: Quantum Processor 4K

Direkte belysning

Ultra synsvinkel

Maksimal lysstyrke på 1500 nits

One Connect-boks med skjult kabel

Ambient mode

Priser

55 tommer: 17.990 kroner

65 tommer: 21.990 kroner

75 tommer: 33.990 kroner

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q80R

Dette er en lidt billigere 8-serie, hvor du får samme antal dæmpningszoner som den nuværende Q8FN.

I Q80R får du bare et bedre sortniveau og mere præcis overgang mellem mørke og lyse detaljer.

Det er også vigtigt at bemærke, at denne model ikke har One Connect-boksen, som normalt hjælper dig mod at have for mange kabler bag skærmen.

Specifikationer for Samsung Q80R

Opløsning: 4K

Processor: Quantum Processor 4K

Direkte belysning

Ultra synsvinkel

Maksimal lysstyrke på 1500 nits

Ambient mode

Priser

55 tommer: 15.990 kroner

65 tommer: 19.990 kroner

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q70R

Gennem årene har 7-serien i QLED-modellerne fra Samsung været et tv, der giver meget for pengene. Og denne model er ingen undtagelse.

Men du skal lægge mærke til, at denne model ikke har filteret, der giver dig den nye og forbedrede synsvinkel. Samtidig har den lidt mindre lysstyrke at tilbyde, men stadig 1000 nits, hvilket betyder, at behovet for at se HDR-indhold er godt dækket ind.

Denne model har også et direkte oplyst panel og har lige så mange dæmpningsområder som Q80R.

Specifikationer for Samsung Q70R

Opløsning: 4K

Processor: Quantum Processor 4K

Direkte belysning

Maksimal 1000 nits lysstyrke

Ambient mode

Priser

49 tommer: 9900 kroner

55 tommer: 11.990 kroner

65 tommer: 16.990 kroner

75 tommer: 27.990 kroner

82 tommer: 34.990 kroner

Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q60R

Det billigste QLED-tv, du kan købe fra Samsung i år, er denne 6-serie. Og på papiret ser det ud til at være ret lovende. Også selvom dette er den eneste af årets QLED-modeller, der ikke har et direkte oplyst panel.

Blandt andet har den samme billedprocessor som de andre QLED-modeller, mens du samtidig har så god farvegengivelse som hos de dyrere modeller. Du får også Ambient mode, så du har et tv, der kun viser en stor, sort overflade, når det ikke er i brug.

Specifikationer for Samsung Q60R

Opløsning: 4K

Processor: Quantum Processor 4K

HDR

Ambient mode

Priser

43 tommer: 5990 kroner

49 tommer: 7490 kroner

55 tommer: 9490 kroner

65 tommer: 13.490 kroner

75 tommer: 19.990 kroner

82 tommer: 29.990 kroner