Her er årets hotteste telefon

Xperia 1 er årets hotteste telefon fra Sony, og det er også en af de hotteste, du kan købe, uanset navnet på boksen.

Her taler vi om en mobil med en vanvittig OLED-skærm og 4K opløsning - den eneste indtil videre med denne specifikation. Skærmen er også ultra bred, så musikvideoer, film og serier i 21: 9 passer perfekt til den.

Ulempen er selvfølgelig, at indholdet i det mere almindelige 16:9 widescreen format ikke passer så godt og giver store sorte kanter på skærmen. Vi håber derfor, at du aldrig skal se en 4:3-video på din Xperia 1.

Det er normalt ret enkelt at zoome de sorte kanter væk på en telefon med det mere almindelige 19.5:9-aspekt. Men når du zoomer ind på en skærm, der er så bred som denne, risikerer du pludselig, at både skuespillernes hoved og fødder bliver skåret væk.

Tør du vædde?

At satse på Xperia 1 handler derfor, om man tør tage væddemålet og tror, at der vil komme stadig mere indhold i dens skæve format. I dag er det en af telefonens største svagheder.

Når telefonen er bedst, har den nemlig et af de bedste displays, jeg nogensinde har prøvet. Og indhold på både Netflix og Youtube udvider sig automatisk ud over videoens aspekt. Men irriterende nok sker det altså ikke så ofte. Og så risikerer du for ofte at miste noget af billedet, som du gerne ville have set.

Lige nu er det også irriterende, at HDR-video fra Netflix bliver super mørk på den ellers gode skærm. Både standard HD-indhold fra Netflix og HDR-indhold fra Youtube ser godt ud - og kontrasten er høj - når man sammenligner klip fra det format med den voldsomt mørke HDR-visning fra Netflix.

I praksis bliver nye titler som Jessica Jones sæson tre og Lucifer sæson fire derfor kun synlige, hvis du sætter lysstyrken til max. Og selv her ser billedet ikke ud som HDR - det ser fladere ud og værre end et almindeligt HD-billede nogensinde har gjort.

Selvom dette sandsynligvis er et problem med Netflix’ app end med Xperia 1 selv, forringer det altså indtrykket af displayet væsentligt. For var det ikke netop for at se det nyeste og fedeste indhold, at man skulle vælge Xperia 1?

Men heldigvis er apps blevet gode til at tilpasse sig til forskellige skærme. I hvert fald når der er gået et stykke tid. Og jeg har ikke oplevet, at andre apps eller spil har fået problemer med det brede format. De strækker sig nemlig fint, så de passer til skærmen.

Menuerne er hurtige og gode. Du kan trække topmenuen ned ved at swipe på midten af skærmen, hvilket gør det nemmere at bruge den aflange telefon med en enkelt hånd. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spinkel lyd

Det er lidt irriterende, at den indbyggede stereo lyd ikke er stærkere, end den er i Xperia 1.

Med både indbygget vibrations-funktion og Dolby-godkendt lyd burde dette være en god underholdningscenter på hotelværelset. Men hvis du vil se på noget, der er længere end korte klip, bør du tage hovedtelefoner på for at få en god oplevelse. Vibrations-funktionen er også mest en gimmick, der har en kedelig evne til at rumle ‘i tomgang’, når lydsporet på videoen er meget lavt.

Her er både Samsungs og Apples topmodeller betydeligt bedre og kan nemt slå Sony med de indbyggede højttalere. Sammenlignet med telefoner, der kun har en enkelt højttaler, lyder Xperia 1 dog meget godt. Men både pris og logoer på boksen lover altså lidt mere, end Xperia 1 kan levere.

Overraskende ordinær batterilevetid

Batteritiden er et af de områder, hvor jeg var mest skeptisk over for Xperia 1. Den slanke telefon med den store skærm har nemlig kun et batteri på 3300 mAh.

De bedste telefoner lige nu har over 4000 mAh batterier, ligesom modellerne Huawei P30 Pro og Galaxy S10+ er gode til at holde på strømmen.

Min første dag med Xperia 1 kunne jeg nærmest se, hvordan strømmen blev suget ud af telefonen. Det begyndte ikke lovende. Men i løbet af den tid, jeg har haft telefonen, har den rettet sig lidt.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med en skærmtid på godt over fem timer pr. opladning bør den kunne klare en dags brug for de fleste mennesker. Xperia 1 har også vist sig at være fremragende i standby tid. Men det overordnede indtryk er, at ved intensivt brug kan S10+ og P30 Pro presse to til tre timer mere ud end Xperia 1. Forskellen er bare ikke helt så dramatisk, som jeg havde frygtet.

En flot og kompakt oplader på 18 watt følger i øvrigt med. Den oplader Xperia 1 hurtigt og kan faktisk også levere strøm til bærbare computere - i hvert fald når de er i dvale.

Laderen er USB-C-baseret, og det medfølgende kabel har USB-C i begge ender. Det betyder, at du ikke bare kan forbinde Xperia 1 med andre opladere med det medfølgende kabel, og mange computere kan ikke tilsluttes uden en adapter eller et andet kabel.

Det er godt, at man kan slå kantfunktionerne fra - de fungerer nemlig ikke særligt godt på Xperia 1. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det mest irriterende ved Xperia 1

Det gentager sig igen og igen. Jeg går rundt med Xperia 1 i min hånd og løfter den for at vække den. Et kort tryk på fingerlæser - og der sker ikke noget. Ikke et blink af lys på skærmen. Ikke en eneste forklaring på, hvorfor den er så stædig.

Lås dig så op!

Efter at have givet op og trykket på låseknappen kommer beskeden: jeg har brugt læseren til fingeraftryk for mange gange. Det er irriterende og kunne have været løst ved en lidt anden placering end på siden af telefonen. Eller ved at softwaren var lidt klogere. Den kunne i det mindste fortælle dig, hvorfor den ikke adlyder, når du trykker på den.

Og læseren til fingeraftryk er en af de mest kræsne, jeg har prøvet. Normalt opfatter jeg ellers de fysiske læsere som en fordel, frem for dem der sidder under skærmen. Men med Xperia 1 må jeg erkende, at det ikke altid passer.

Endelig er muligheden for at aktivere funktionen ved at trykke/klemme på siden af skærmen mere i vejen end nyttig. Genvejene vises nemlig i tide og utide. Det kan heldigvis nemt slås fra.

God ydeevne

Xperia 1 gør det godt, når du vil spille. Den understøtter Fortnite med op til 60 billeder i sekundet, selv når der er andre konkurrenter på skærmen. Men telefonen bliver relativ varm under spil, og sommetider kan billedflowet gå meget ned. Alligevel går det sjældent meget langt ned og ligger normalt på over 40 billeder pr. sekund.

Den kraftige Snapdragon 855 processor betyder, at Xperia 1 vil være hurtig nok til både krævende applikationer og spil i en overskuelig fremtid.

Der er højttalere i toppen og bunden af skærmen, men lyden er spinkel. Brug hovedtelefoner sammen med telefonen i stedet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamera næsten i top

Når det gælder kameraet, har Sony-telefonerne altid været lige bag de allerbedste. Men japanerne har på det seneste forbedret sig og ligger nu stort set på niveau med Samsungs bedste.

Problemet er bare, at der er kommet en anden spiller på markedet - Huawei - som p.t. har det bedste mobile kamera i P30 Pro.

I Xperia 1 får du tre kameraer. Et almindeligt vidvinkel hovedkamera, et ultravidvinklet kamera og et zoom kamera, der giver 2 x forstørrelse. Vidvinkelkameraet giver en voldsom forvrængning af billedet - men med et skifte i indstillingerne er det muligt at korrigere det meste af forvrængningen.

Sony er blevet betydeligt bedre til nattebilleder. Der er langt mindre støj i billederne, end der plejede at være, og uskarphed forekommer sjældnere. Om dagen har de været gode nok i nogle år, efter de irriterende tegn på for hård kompression forsvandt fra billedfilerne.

I år annoncerer de også, at telefonen vil have funktioner, der nærmer sig professionelle filmkameraer - en kategori af produkter, som Sony selv er en stor producent af. Den medfølgende Cinema Pro-app fungerer derfor som en slags ekstrem Pro-tilstand i almindelige kameraapplikationer. Her kan du vælge farvegradienten, ISO og lukkertid før optagelse. Du kan endda have manuel fokus, som du kontrollerer under optagelse.

Men i praksis fungerer løsningen kun halvt. Indstillingen af andre funktioner end fokus undervejs kan nemlig ikke ændres. Begynder du med for lav ISO eller lukkertid, skal du stoppe optagelserne, ændre indstillingen og begynde igen.

Hvis din arbejdsgang er som et filmteam, hvor hver scene optages og ofte skydes igen og igen, indtil den er perfekt, kan det måske fungere. Men Xperia 1 tilbyder ikke nogen god måde at ‘sy’ scenerne sammen på.

Det store flertal af Xperia 1-brugere vil derfor sikkert skyde med den sædvanlige billedtilstand, da mobile brugere optager det meste på automatik. Auto-funktionen fungerer også fint, og du kan aktivere 4K, HDR og stabiliserede optagelser på samme tid. Under nogle forsøg med 4K-optagelse bemærkede jeg imidlertid, at telefonen kunne have haft en mere jævn billedstrøm - men det er ikke en usædvanlig funktion for Android-telefoner, når elektronisk stabilisering er tændt.

Displayet på Xperia 1 er blandt de bedste på markedet, men som det ses, har telefonen store udfordringer med at vise HDR-indholdet fra Netflix (t.h.) korrekt. Det bliver alt for mørkt - vi håber, at en softwareopdatering løser problemet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dommen: En fantastisk skærm

Med lynhurtige menuer og kraftig hardware leverer Xperia 1 et rigtigt godt indtryk. Men der mangler som allerede nævnt lidt polering.

Den fantastiske skærm er god til Youtube-klip, mens Netflix lige nu ser ret dårlig ud, hvis du prøver at se HDR-indhold. Så måske er det ikke mobiltelefonen, du ser lange serielle episoder eller film på? Godt nok - men hvis vi taler korte klip, har Xperia 1 et større handicap med sin 21:9 skærm, hvor mange virale klip er firkantede og ikke ultra brede som her.

Netflix-problemet handler sandsynligvis om, at telefonen får den forkerte HDR-strøm fra tjenesten. Dette vil forhåbentlig forbedres med en opdatering eller to af appen.

På samme måde er det glimrende med fingeraftryk på siden af telefonen, men det er nemt at komme til at røre sensoren, så den låses ned, mens du bærer telefonen. Og selv når den ikke er låst, er den så kræsen, at det kan være udfordrende at lukke telefonen op med den lille læser.

Det er omvendt positivt, at den smalle skærm trods sin størrelse er overraskende nem at betjene. Designet er rigtig godt - især i den grå eller lilla variant, hvor kun den førstnævnte er tilgængelig i Danmark for øjeblikket.

Jeg kan godt lide at Sony tør at være lidt skæve, og måske er der nogle derude, der sætter pris på de specielle video muligheder. Men du skal ikke forvente store lydoplevelser på telefonen.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xperia 1 skiller sig ud på godt og ondt

Fordele

Fantastisk 4K OLED display med HDR

Flot design

Stor, men smal telefon

Plads til hukommelseskort

Stereolyd

Lynhurtig

Meget godt kamera

Kompakt USB-C oplader i kassen

Det bør du overveje

Skærmen bliver for bred til noget indhold

Kameraet er bagefter Huaweis bedste

Stereolyden kunne have været bedre

Batteriet kunne have været større

Dårlig læser til fingeraftryk

Netflix viser ikke HDR indhold korrekt

Her er alternativerne

OnePlus 7 Pro

Med sit 90 Hz display er den seneste topmodel fra OnePlus rettet mod spillerne, og dem som stiller særligt høje krav til videostreaming. De indbyggede kameraer slår dog ikke Sonys, men du kan få modellen i en billigere udgave.

Huawei P30 Pro

Ingen slår Huawei når det gælder kameraer. Den nye P30 Pro er med rette rost for samlet at være en fantastisk pakke - og det slår Sony slet ikke. Igen kan du købe modellen i udgaver, der er billigere end Xperia 1.