Her er den bedste iPad-konkurrent

iPad eller Windows?

Det er sandsynligvis det valg, mange begynder med, når de overvejer en tablet i 2019. De Surface-agtige maskiner med Windows er relativt attraktive, når prisen på den vildeste iPad Pro ikke stopper, før du har passeret 20.000 kroner.

Men der findes også billigere iPad-modeller, som funktionelt ligner Pro-modellerne. Og det er konkurrenterne fra Samsung og Huawei, der kører Android i stedet for iOS eller Windows.

Vi har testet to: Samsung Galaxy Tab S4 og Huawei MediaPad M5.

Med hensyn til pris ligger de i forskellige klasser. Samsungs tablet koster således fra 4400 kroner, mens Huawei MediaPad M5 begynder ved 3000 kroner. Begge kræver hertil op mod 1000 kroner i tilbehør, hvis du vil have det bedste ud af dem.

Samsungs tablet leveres med en digital S-pen til brug på skærmen, mens digital-pen til Huaweis tablets skal tilkøbes. Det faktum, at Samsung leveres med en pen, er gunstigt for dem, der ønsker at tegne eller skrive meget på deres tablet, men er sandsynligvis en unødvendig ekstraomkostning for andre.

Specifikationerne på disse tablet kan let beskrives som gode nok. Begge er lanceret med tidligere generations processorer og moderate mængder af RAM. Sammenlignet med de mobiltelefoner, der på samme tidspunkt kom fra hver producent, er der altså mere gang i Huaweis P20 Pro og Samsungs Galaxy Note 9 end i de testede tablets.

Bedre skærm på Samsung

Hvad der synes at være den vigtigste og mest kostbare del af de to tablets er skærmene. I Samsungs tilfælde er det især den strålende AMOLED-skærm, der er iøjnefaldende. Den kan være farverigt og lysstærk, men også være meget begrænset oplyst, så tabletten fungerer godt, når det er mørkt.

Lysmæssigt er LCD-skærmen i MediaPad M5 en langt mere blændende affære i mørke, men den er også generelt mere lysstærk. Men hvilken af de to tablets, der fungerer bedst i stærkt sollys, er lidt usikkert. Den høje kontrast i AMOLED-skærmen kompenserer nemlig for lysstyrken, og vi har ikke så meget sol til at teste med for øjeblikket.

Pc-agtige menuer

Der er da ingen grund til at købe et tastatur eller andet tilbehør, tænker du måske. Men der er faktisk gode grunde til at overveje det med disse to tablets. Begge har en slags pc-funktion indbygget, hvilket gør dem særligt velegnede til mere end bare filmvisning og surfing på de ti tommer store skærme.

Både Galaxy Tab S4 og MediaPad M5 skifter automatisk til disse pc-tilstande, når de sluttes til et tastaturcover. For Samsungs vedkommende er løsningen kendt som DeX, og her kræver det ikke en ekstern skærm, som Galaxy-telefonerne normalt kræver. Du kan nemt skifte mellem almindelig Android-tilstand og DeX. Det samme gælder for Huawei-tabletten.

Men der er forholdsvis stor forskel i anvendeligheden, når de to modeller bruges som en pc. Og det er helt tydeligt, at Samsung er kommet længere end Huawei. På Galaxy Tab S4 er alle apps til stede, og der er små og store forbedringer til finishen overalt. I modsætning hertil viser Huawei-tablets kun nogle apps, og du får ikke engang adgang til Google Play, når pc-tilstanden er aktiv. Så du skal gå tilbage til normal tablet-tilstand for at installere apps - og så håbe, at programmet understøttes og bliver tilføjet dit skrivebord, når du skifter tilbage.

Med Samsung Tab S4 undgår du denne irriterende mangel. Og da Samsung-produkterne kan tilsluttes direkte til HDMI-skærme via USB-C-stikket, er DeX også et meget bedre produkt, end det var, da du skulle købe specielle kabler og ekstra bokse for at bruge det.

Hos Huawei har USB-C til HDMI altid været den foretrukne metode til at skabe forbindelse til en større skærm. Men Samsung vinder altså denne kategori uden store problemer.

Her ses tastaturet på MediaPad M5, der er i pc-mode. Foto: Finn Jarle Kvamheim, Tek.no

Touchpad og Office

Løsningerne fungerer fint, men kun Huawei tilføjer faktisk en komplet kontorsuite fra begyndelsen. På Samsung-tabletten følger Microsoft Office med, men da skærmen er større end ti tommer, kræver det omgående et betalt Office 365-abonnement for at gøre mere end at åbne filer.

Der er heller ingen fordele for Huawei, da WPS Office ikke er den udbredte Office-variant, og den gratis udgave viser annoncer. Heldigvis for begge produkter er den gratis Google Docs-app bare en lille søgning væk i Play Butik.

Her har Apples iPad imidlertid en klar fordel, da selv den billigste variant inkluderer iWork, som indeholder tekstprogrammer, regneark og præsentationsværktøjer i fulde versioner. Og i den mest prisbillige udgave kan du købe en iPad fra 2018 til en lavere pris, end begge disse to Androids koster. Men du må klare dig med et eksternt Bluetooth-tastatur på den billigste iPad, medmindre du er klar til at betale betydeligt mere for en iPad Pro og Apples tastatur-etui.

Både Samsung og Huawei har gjort et solidt arbejde med de tastaturer, der kan købes til deres tablets. De er virkeligt gode at skrive både lange og korte tekster med. Men Huaweis har også en indbygget touch pad, så du ikke skal trykke på skærmen, mens du arbejder. At en brugbar Office-løsning samtidig følger med MediaPad M5, giver derfor samlet Huawei en lille sejr i denne kategori.

En vigtig forskel

Adgangs- og låsekoder er på vej til at blive fortid på flere mobiltelefoner og tablets. Og det er da også irriterende, hvis vi skal taste dem ind igen og igen frem for alene at gøre det ved genstarter. Fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse er derfor blevet et godt alternativ.

På overfladen ser det ud, som om Galaxy Tab S4 har overhånden. Den har både ansigts- og iris-genkendelse, der vil lade dig låse tabletten op på en hurtig og nem måde. Det er bare en skam, at det virker så dårligt.

Og det er ekstra irriterende, at Samsung ikke har tilføjet fingeraftryk som alternativ til den dårlige ansigtslås. Resultatet er, at jeg altid skal indtaste min kode på Samsung-tabletten, mens Huawei formår at bruge min tommelfinger som normalt.

Samsungs løsning virker på papiret, men er meget langt fra at fungere optimalt på en tablet. Og fungerer meget dårligt, hvis din tablet skal stå på bordet med tastaturet på.

Samsungs løsning er afhængig af, at du kigger direkte på kameraet og holder det rettet ret præcist mod dit ansigt. Så bare at kigge ned på tabletten, når den står på bordet foran dig, er ikke godt nok. Så jeg kan vælge at løfte Galaxy Tab S4 for at se ‘den dybt ind i øjnene’, vente lidt og fortsætte med at arbejde. Eller indtaste koden og gøre, hvad jeg skal.

Problemet findes også, når Galaxy Tab S4 bruges uden tastatur. Hvor Apples FaceID næsten var klar til at overtage fingeraftryk som adgangskoder, da iPhone X kom, er Samsungs sensorer stadig ikke gode nok til at fjerne behovet for en læser til fingeraftryk. En ægte 3D-ansigtslås ville gøre funktionen mere relevant og nyttig, men det er ikke den teknologi, som Tab S4 bruger.

Du kan sætte Huaweis tablet i den vinkel, du ønsker, når du bruger tastatur-etuiet. Foto: Finn Jarle Kvamheim, Tek.no

Android med egne lag

På Huawei følger Android 8 med som styresystem, mens det på Samsung er 8.1. Begge har relativt friske sikkerhedsopdateringer.

Ved almindeligt tabletbrug er det henholdsvis Samsung Experience og Huawei EMUI, der er lagt oven på Android. Begge er omtrent lige gode, og brugeroplevelsen er fin på begge enheder. Og hverken Snapdragon 835 eller Kirin 960 er langsomme processorer, de er bare ikke de nyeste.

Fordelene ved Samsungs menuer handler stort set om design, hvor Huaweis menuer handler lidt mere om valgfrihed. Det er altid en funktion i Huaweis menuer, som vi ikke kan finde andre steder.

De funktioner, vi kender godt fra telefonerne, som f.eks. automatisk tænd og sluk for enheden, kan findes her, ligesom den supernyttige wi-fi-funktion. Sidstnævnte giver dig mulighed for at dele en wi-fi-adgang som du har betalt for, med andre gadgets, du måtte have med dig. Det er trods alt ikke ønskeligt at skulle betale flere gange for netværksadgang, hvis du vil skifte mellem flere enheder.

Generelt er menusystemerne så gode, at jeg nærmest ikke mærker forskellen mellem Huawei og Samsung, når de bruges som almindelige tablets. De er meget tættere på hinanden i de normale Android-menuer, end de er i desktop-løsningen.

Kraftig lyd og batteri-levetid

Begge de to tabletter har stjålet idéen om at indbygge fire højttalere fra Apples iPad Pro. Og begge har et signifikant højere lydniveau end de fleste andre tablets. Men det er Huaweis MediaPad, der spiller højest. Vi ser gennem fingrene med, at det lyder tyndt ved maksimal lydstyrke, for så snart vi sætter lydstyrken ned til 70-80 procent, lyder det både højere og bedre end lyden fra Samsung Galaxy Tab S4.

Til gengæld giver Tab S4 dig mulighed for at styre lyden ordentligt helt til toppen - det er bare ikke så højt som Huawei. Forskellen er vigtigere, end man måske tænker på. For med Huawei kan Bluetooth-højttaleren blive derhjemme, mens jeg med Tab S4 ville tage den med, hvilket giver ekstra vægt i håndbagagen.

Begge tablets har den software, der er nødvendig for at få den højeste billedkvalitet fra for eksempel Amazon Primevideo og Netflix, men kun Tab S4 har et HDR-display.

Men hvad man ikke skal glemme er batterilevetiden. Hvor de to enheder har omtrent samme størrelse batterier - henholdsvis 7500 mAh for Huawei og 7300 mAh hos Samsung - er det ikke desto mindre Huawei-tabletten, som trækker godt på reserverne. Men begge har mere end nok strøm til en hel arbejdsdag og lidt mere.

Hvilken tablet er bedst?

Det er meget svært at vælge imellem disse tablets. Samsung er dyrest, men har en pen med i prisen, hvilket Huawei ikke har.

I normal tablet-tilstand er de to enheder så ens, at det er svært at udpege en klar vinder. Samsung har en bedre skærm, men du vil blive irriteret over fraværet af læser til fingeraftryk og en ordentlig ansigtslås hver dag. Hvad angår menu og praktisk præstation, er de meget ens.

Men ved mere avanceret brug er der stor forskel til Samsungs fordel, hvor DeX-menuerne er betydeligt bedre end Huaweis skrivebordsmenuer.

Vi kan kun sige, at de fleste mennesker, der bare vil have en hurtig og god skrivemaskine med sig, burde klare sig godt med MediaPad M5. Især hvis det virker uoverskueligt for dig at skulle kæmpe med adgangskoderne til Tab S4.

MediaPad M5 viser tydeligt, at Samsung også bør kigge kineserne i kortene i denne kategori. Foto: Finn Jarle Kvamheim, Tek.no

HUAWEI MEDIAPAD M5 10,8 64GB

Fordele

Fordelagtig pris

EMUI Desktop gør arbejdet bedre

Spiller højest

Batteriet varer længst

Fingerlæser giver hurtig oplåsning

Godt tastatur med touchpad (ekstraudstyr)

God støtte i tastatur-etuiet

Det skal du overveje

Pennen er ikke inkluderet

EMUI Desktop har potentiale for forbedring

Galaxy Tab S4 er den bedste af de to Android-tablets, men hvorfor ingen læser til fingeraftryk? Foto: Finn Jarle Kvamheim, Tek.no

SAMSUNG GALAXY TAB S4 10,5 SM-T835 64GB

Fordele

Flot design

Meget god skærm

Hurtig og rar at bruge

DeX er bedre end EMUI Desktop

Høj batterilevetid

Godt tastatur-etuiet (ekstraudstyr)

Pen inkluderet

Det skal du overveje

Manglende læser til fingeraftryk

Ansigts- og iris-genkendelse er langsom og omstændelig

Forrige generations hardware

Dyr