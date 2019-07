Her er den bedste sommermobil

De seneste måneder har de store producenter af mobiltelefoner sendt et hav af nye modeller på markedet. Vi har testet dem og kan i dag give dig et unikt overblik over, hvilke telefoner - fra billig til meget dyr - der er værd at smide penge efter.

Hvis du er på jagt efter en god sommermobil, er muligheden for at finde en telefon til den helt rigtige pris god. Uanset budget kan vi samtidig love dig, at ingen af de modeller, som vi anbefaler i denne artikel, skuffer.

Der er hård kamp om ikke at skubbe køberne fra sig, hvilket har givet et ganske stort udvalg af kvalitetstelefoner at vælge imellem. Som særligt Apple og Samsung mærker, er kunderne nemlig brutalt illoyale, når de kan få lige så gode telefoner til den halve pris hos konkurrenterne.

Naturligvis er der forskel på at betale omkring 2000 kroner for en Nokia eller Motorola-mobil. Og næsten 9000 kroner for den mindste udgave af iPhone XS Max. Jo mere du betaler, jo mere er der kælet for at gøre skærmen perfekt, levere de bedste kameraer og bruge unikke byggematerialer.

Derimod er både hastighed og hukommelse på telefonerne ret ens. Der er således typisk fire til seks gigabyte RAM og mindst 64 gigabyte lagerhukommelse på de 15 modeller, vi anbefaler herunder.

Motorola One Vision er klart årets bedste billige mobil, mener Ekstra Bladets tech redaktør. Pr-foto

De prisbillige

Motorola dominerer denne kategori af telefoner under 3000 kroner. Motorola gør det klart bedst, men 'jokeren' er Huawei P20 Pro fra sidste år, som stadig gør det fremragende. Også Nokias 7 Plus fra sidste år er en overvejelse værd.

Motorola One Vision - BEDSTE KØB

Det skal du vide om Motorola One Vision: Modellen er billig, vejer 180 gram og har et LCD display med en god opløsning (1080 x 2520 pixels).

Telefonen blev lanceret i maj i år og har 4 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Motorola One Vision.

Vores vurdering: Den klart bedste model blandt de billige telefoner lige nu.

Nokia 7 Plus - DET RINGESTE KØB

Det skal du vide om Nokia 7 Plus: Modellen er billig, vejer 183 gram og har et LCD display med en god opløsning (1080 x 2160 pixels).

Telefonen blev lanceret i februar sidste år og har 4 gigabyte RAM og et arbejdslager på 64 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Nokia 7 Plus.

Vores vurdering: Motorola har overhalet modellen - men vi står ved de roser, vi gav Nokia for telefonen sidste år.

Motorola G7 Plus

Det skal du vide om Motorola G7 Plus: Modellen er billig, vejer 176 gram og har et LCD display med en god opløsning (1080 x 2270 pixels).

Telefonen blev lanceret i februar i år og har 4 gigabyte RAM og et arbejdslager på 64 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Motorola G7 Plus.

Vores vurdering: Fin til prisen.

Huawei P20 Pro - JOKEREN

Det skal du vide om Huawei P20 Pro: Modellen er billig, vejer 180 gram og har et OLED display med en god opløsning (1080 x 2240 pixels).

Telefonen blev lanceret i marts i år og har 6 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan ikke tilslutte et eksternt hukommelseskort til Huawei P20 Pro.

Vores vurdering: Stadig en fantastisk kameratelefon, men lidt gammel model.

Her ses hele Galaxy S10-serien - men læg mærke til modellen helt til venstre, S10e, der er årets positive og forholdsvis billige overraskelse fra den sydkoreanske gigant. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

De rimelige

I prisen omkring 4000 kroner står disse modeller næsten skulder ved skulder - du skal bare vælge, om du vil have en lille eller lidt større skærmstørrelse.

OnePlus 7 - GODT KØB

Det skal du vide om OnePlus 7: Modellen er rimelig i pris, vejer 182 gram og har et AMOLED display med en god opløsning (1080 x 2340 pixels).

Telefonen blev lanceret i februar i år og har 6 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan ikke tilslutte et eksternt hukommelseskort til OnePlus 7.

Vores vurdering: Fin til prisen.

Galaxy S10e - BEDSTE KØB

Det skal du vide om Galaxy S10e: Modellen er rimelig i pris, vejer 150 gram og har et AMOLED display med en god opløsning (1080 x 2280 pixels).

Telefonen blev lanceret i februar i år og har 6 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Galaxy S10e.

Vores vurdering: Den bedste overraskelse fra Samsung i år - særligt hvis du jagter en mobil med en mindre skærm.

Huawei P30

Det skal du vide om Huawei P30: Modellen er rimelig, vejer 165 gram og har et OLED display med en god opløsning (1080 x 2340 pixels).

Telefonen blev lanceret i marts i år og har 6 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Huawei P30.

Vores vurdering: Fin til prisen.

OnePlus 7 Pro er et spændende eksperiment fra det unge kinesiske techfirma bag. Pr-foto

De dyre

Har du budget til at bruge mellem 5000 og 6000 kroner, er det her modellerne, du skal holde øje med.

Huawei P30 Pro - MARKEDES BEDSTE KAMERAMOBIL

Det skal du vide om Huawei P30 Pro: Modellen er dyr, vejer 192 gram og har et OLED display med en lav opløsning (1080 x 2340 pixels).

Telefonen blev lanceret i marts i år og har 6 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Huawei P30 Pro.

Vores vurdering: Telefonen, du vælger, hvis kameraet skal være i top. Ingen - og vi mener ingen - gør det bedre.

iPhone XR - DET RINGESTE KØB

Det skal du vide om iPhone XR: Modellen er dyr, vejer 194 gram og har et LCD display med en lav opløsning (828 x 1792 pixels).

Telefonen blev lanceret i september sidste år og har 3 gigabyte RAM og et arbejdslager på 64 gigabyte. Du kan ikke tilslutte et eksternt hukommelseskort til iPhone XR.

Vores vurdering: Den klart mest skuffende af Apples iPhones lige nu. Batteriet er ikke fantastisk, og du betaler for meget for telefonen, når man kigger på skærmens kvalitet.

Galaxy S10+ - BEDSTE KØB

Det skal du vide om Galaxy S10+: Modellen er dyr, vejer 175 gram og har et AMOLED display med en høj opløsning (1440 x 3040 pixels).

Telefonen blev lanceret i februar i år og har 8 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Galaxy S10+.

Vores vurdering: En drøm af en telefon, hvis du jagter det bedste i telefoner med store skærme.

Galaxy S10 - GODT KØB

Det skal du vide om Galaxy S10: Modellen er dyr, vejer 157 gram og har et AMOLED display med en høj opløsning (1440 x 3040 pixels).

Telefonen blev lanceret i februar i år og har 8 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Galaxy S10.

Vores vurdering: Fin til prisen.

OnePlus 7 Pro - MEGET FOR PENGENE

Det skal du vide om OnePlus 7 Pro: Modellen er dyr, vejer 206 gram og har et AMOLED display med en høj opløsning (1440 x 3120 pixels).

Telefonen blev lanceret i maj i år og har 6 gigabyte RAM og et arbejdslager på 128 gigabyte. Du kan ikke tilslutte et eksternt hukommelseskort til OnePlus 7 Pro.

Vores vurdering: Den mest spændende mobil, som OnePlus har leveret i sin tid som mobilproducent. Men OnePlus 7 er også god - og billigere.

Apple ved bestemt, hvad de vil have for deres iPhones. Og særligt for iPhone XS Max, der ifølge Ekstra Bladets anmelder ganske enkelt er for dyr. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

De meget dyre

Hvis penge ikke betyder noget, kan du vælge blandt disse modeller. Vores mening: de er for dyre, men bestemt gode.

iPhone XS Max

Det skal du vide om iPhone XS Max: Modellen er meget dyr, vejer 208 gram og har et OLED display med en god opløsning (1242 x 2688 pixels).

Telefonen blev lanceret i september sidste år og har 4 gigabyte RAM og et arbejdslager på 64 gigabyte. Du kan ikke tilslutte et eksternt hukommelseskort til iPhone XS Max.

Vores vurdering: Fin, men meget dyr. Hvis du kan leve uden iPhone, så vælg Galaxy S10+ i stedet eller OnePlus 7 Pro.

iPhone XS - BEDSTE KØB

Det skal du vide om iPhone XS: Modellen er meget dyr, vejer 177 gram og har et OLED display med en god opløsning (1125 x 2436 pixels).

Telefonen blev lanceret i september sidste år og har 4 gigabyte RAM og et arbejdslager på 64 gigabyte. Du kan ikke tilslutte et eksternt hukommelseskort til iPhone XS.

Vores vurdering: Skal det være en iPhone så vælg denne model - du bliver glad for den, selvom den er meget dyr.

Sony Xperia 1 - DET RINGESTE KØB

Det skal du vide om Sony Xperia 1: Modellen er meget dyr, vejer 178 gram og har et OLED display med en meget høj opløsning (1644 x 3840 pixels).

Telefonen blev lanceret i februar i år og har 6 gigabyte RAM og et arbejdslager på 64 gigabyte. Du kan godt tilslutte et eksternt hukommelseskort til Sony Xperia 1.

Vores vurdering: Sonys valg af skærmformat er ærgerligt - indtil videre fungerer det nemlig ganske dårligt med det meste indhold. Man kan dog ikke klage over telefonens kvaliteter i øvrigt. En klassetelefon, men altså med den forkerte skærm.