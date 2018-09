Her er dommen over iPhone XS: Brug lup for at finde ægte nyheder

Det er svært at retfærdiggøre et køb af Apples seneste mobiltelefoner, mener flere anmeldere

Ejer du iPhone X - og er glad for telefonen - behøves du ikke læse videre.

Apples seneste modeller iPhone XS og XS Max indeholder nemlig så få nyheder og til så høj en pris, at du roligt kan beholde din model og vente på ægte nyheder næste år. Eller overveje den markant billigere iPhone XS, der lanceres i slutningen af næste måned.

En tredje og gratis mulighed er at opdatere til iOS 12, der blev frigivet mandag. Særligt hvis du har en ældre iPhone (eller iPad) kan den blive markant hurtigere med det nye styresystem, lover Apple.

Fremhæver kameraet

Traditionen tro har Apple udvalgt en lille skare af bloggere og internationale techmedier, der som de første kan teste telefonen.

Og deres dom faldt tirsdag: du skal bruge en lup for at finde markante fremskridt i de nye telefoner.

I sin anmeldelse konstaterer Nilay Patel fra The Verge, at begge modeller mest af alt har fået en ansigtsløftning:

’iPhone X var en total gentænkning af iPhonen med en ny måde at betjene telefonen på, Face ID og et kant-til-kant display.’

’Begge iPhone XS-modeller er grundlæggende en opdatering med en ny sensor til hovedkameraet, en ny processor og en række af andre små opdateringer, der gør telefonen bedre end iPhone X.’

Vent på iPhone XR

Forbedringer er dog ikke så meget bedre, at for eksempel det indbyggede dual-kamera er blevet det bedste på markedet, mener Nilay Patel. Men det er bedre, konstaterer Scott Stein fra CNET:

’Jeg er meget gladere for mine billeder nu,’ skriver han i sin anmeldelse af de to telefoner, som han kalder de bedste iPhones lige nu.

Men han advarer samtidig om, at den billigere iPhone XS er en joker, man skal overveje:

’Du bør vente på den, før du køber en ny iPhone,’ lyder Scott Steins råd.

Luk din tegnebog

Også andre anmeldere laver det samme regnestykke, hvor de nye dyreste modeller bedømmes som både lækre, har bedre batteri, en større skærm i XS Max og et forbedret kamera.

Men ejer man allerede en nyere og velfungerende iPhone, er det svært at berettige købet:

’Vi er nået til et tidspunkt, hvor alle smartphones er gode. Det handler mere om, hvad du har brug for, og hvor meget du vil bruge,’ skriver Joanna Stern fra Wall Street Journal.

’Så bebrejd ikke mig, men bebrejd Apple og hold din tegnebog lukket. Vi ses om en måned, når iPhone XR er ude og testet,’ konstaterer hun videre.

Ikke anderledes

Hos Wired mener Lauren Goode, at det er svært at have særlige følelser for iPhone XS. Det skulle da lige være, fordi de er så dyre:

’De føles ikke meget anderledes fra sidste års iPhone.’

