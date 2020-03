Her er fjernsynet du gider høre på

Mens udviklingen af ​​billedkvaliteten er sket i et hurtigt tempo de seneste år, har lyden i tv'erne ikke fået så stor opmærksomhed.

Lydkvaliteten på fladskærme har for vane at være ganske begrænset - og du har været nødt til at købe et eksternt lydsystem for at gøre filmaftenen perfekt.

Det prøver Philips nu at gøre noget ved med en samlet pakke, når du køber et tv fra dem, som både giver et flot tv-billede såvel som solid lyd, så du ikke behøver at købe ekstra udstyr. Derfor har de søgt råd hos lydgiganten Bowers & Wilkins, der har udstyret Philips’ tv med nogle gode soundbars.

Resultatet er to nye OLED-modeller ved navn OLED984 og OLED934. Og det er sidstnævnte, der nu har fundet vejen til vores testlaboratorium.

Sådan ser den nye 9-serie fra Philips ud. Foto: Tek.no

Resultatet af samarbejdet mellem Philips og Bowers & Wilkins ses hurtigt, når vi pakker 934 ud. OLED-skærmen er designet, så foden også har en soundbar til at forbedre den lyd, du hører.

Du skal selv skrue soundbaren på, og inden du gør det, skal du vælge det rigtige beslag. Der er to forskellige muligheder at vælge imellem. En til at sætte tv'et på bordet og en til at hænge skærmen på væggen.

Når du monterer tv'ets holder og soundbar, vil vi i øvrigt anbefale, at du slår dig sammen med en makker. Ellers bliver opsætningen af den tynde skærm hurtigt besværlig. Man føler under alle omstændigheder, at det kan revne, hvis det ikke gøres omhyggeligt. Selvom det i teorien ikke var en særlig kompliceret proces, tog det længere tid end normalt at etablere den på vores testlaboratorium.

Med foden på plads er det et glimrende tv, som Philips har lavet. Designet er kendetegnet ved sine minimalistiske og rene linjer. Selve skærmen har næsten ingen rammer, og overgangen til soundbaren er næsten umulig at spotte.

Dette kombineret med en soundbar, der er lavet i et solidt materiale, hjælper med at sætte prikken over i'et på denne løsning - måske noget af det mest 'rå', vi har set hidtil.

Samarbejdet med B&W viser sig nemlig at bære frugt. Du får en lydkvalitet, der overgår de fleste tv'er, som findes på markedet i dag. Men det er ikke en drønende bas eller overdreven diskant, der er på menuen her.

I stedet er det en neutral og afbalanceret lyd, der møder os. Noget, der ikke overrasker dem, der har hørt på B&W-højttalere før.

Den relativt lille soundbar leveres med et såkaldt 2.1.2-layout, med et sæt radiokanaler samt eget bas element og to kanaler, der skyder opad.

Resultatet er, at du får en luftigere og bedre lydoplevelse, når du ser film. Du får en fornemmelse af at objekterne på skærmen bevæger sig mere rundt i rummet, end hvis du bruger normal stereo.

Det er klart, det vil være noget begrænset, hvor ‘bredt’ lyden fremstår fra en soundbar, men vi er imponeret over, hvor meget B&W har formået at presse ud af den lille krabat.

Som nævnt er lyden ganske neutral, hvor en stram og slående bas hverken overskygger mellemtone eller diskant. Stemmer er klare og tydelige, og diskanten er skarp nok til at fremme detaljer godt.

Hvis du vil have en dybere bas, skal du spille med en separat sub. Soundbaren går ikke meget dybt ned i ‘kælderen’, men omvendt vil vi hellere have den stram og præcis end jævn og langsom.

Det er en soundbar fra B&W, der bruges som fod, hvilket giver dig markant bedre lyd, end du er vant til fra en fladskærm. Foto: Tek.no

Udover at fokusere på bedre lyd har dette tv også et es i ærmet, der gør det skiller sig ud fra de fleste konkurrenter på markedet. Nemlig Ambilight.

Denne teknologi er Philips alene om at have indbygget i sine tv og er nu standard på alle virksomhedens 2020-modeller. Denne funktionalitet har vi altid værdsat, og det samme er tilfældet nu.

Kort sagt er der tre sider på bagsiden af ​​skærmen, som hver har en række dioder. Du kan vælge en fast farve til at lyse op, men vi har brugt den standard tilstand, hvor farverne er baseret på hvad der sker på skærmen, så tv-billedet nærmest spreder sig længere op ad væggen bag skærmen.

Det gør det lidt mere afslappende at se tv, hvor overgangen mellem billedet og det omgivende miljø bliver mindre dramatisk.

Du kan justere nogle detaljer på lyset gennem menuen og beslutte, om tv'et f.eks. skal følge video, musikken eller låse på en enkelt farve. Sidstnævnte kan være praktisk, hvis du har en farve, der går igen i din stue.

Derudover kan du flotte dig yderligere med Phillips smartpærer, Hue. Vi har testet dette før, og det er imponerende, hvor hurtigt og præcist disse pærer opleves sammen med resten af ​​Ambilight-løsningen.

Skulle du ikke være lige så begejstret for løsningen, er det ikke noget problem at slukke for Ambilight via menuen på tv'et.

Ambilight er Philips alene om. Og mange sætter stor pris på funktionen. Foto: Tek.no

Ligesom Sony bruger Philips Android som platform til sit tv. I de første år var denne løsning langt fra sammenlignelig med de bedste platforme fra Samsung og LG, men med introduktionen af ​​version 9 af Android til tv'et, begynder det at ligne noget.

Der er stadig et stykke vej op til Samsungs Tizen-løsning. For eksempel afslutter du stadig Netflix-appen, hvis du klikker på hovedmenuen for at tjekke noget. Med både Samsung og LGs systemer kan du gennemse menuer, mens Netflix-appen kører i baggrunden.

Tv’et indlæser hurtigt, så ventetiden er ikke afskrækkende. Men det er en irritation, sammenlignet med hvad der sker, når du udfører lignende funktioner med Tizen eller WebOS (LG).

Philips skal have ros for sin fjernbetjening. Den er robust at se på og klarer opgaven, den er sat i verden for godt.

Knapperne responderer hurtigt og giver god feedback, når du trykker på dem. Samtidig har den sit eget QWERTY-tastatur på bagsiden, hvilket er praktisk, når du f.eks. Indtaster brugernavne og adgangskoder på forskellige tjenester.

Dog kræves der lidt tilvænning i starten, da tastaturet er delt på midten, hvor fjernbetjeningens batteri gemmer sig under et lille dæksel.

Philips har heller ikke glemt billedkvaliteten - selvom lyden løber med opmærksomheden ved netop denne model.

Virksomheden lancerede en ny billedprocessor, P5, for et par år tilbage, og denne er på plads som tredje generation i dette display. Dette betyder en række gode kvaliteter, når det kommer til billedbehandling, hvor opskalering fra lavere opløsninger fungerer meget godt.

Selve billedet har brug for en kalibrering for at præstere bedst muligt, selvom ISF-tilstande til både SDR og HDR slet ikke er ringe. Du bør dog tage dig tid til at foretage de nødvendige justeringer, så skærmen viser det bedst mulige billede.

Foto: Tek.no

Se også: Apple: Sådan desinficerer du din iPhone

Helt kalibreret er det et neutralt og skarpt billede, der møder dig. Philips er glad for at vise en god skarphed, så du skal slå den ned fra 2 (standard) til 0. Således undgår du artefakter i billedet, og skarpheden er stadig mere end god nok.

Farve og sortniveauet er ikke meget eksponeret, og skærmen formår at vise detaljer selv i mørke områder. OLED har ikke altid været lige gode til detaljer, der ofte ender helt sorte i stedet. Såkaldt black crush. Men 934 håndterer det på en god måde.

Også bevægelser er gode på Philips, og sammen med Sony er de bedst til det blandt de forskellige OLED-producenter. Hvilket gør 934 til en solid kandidat for dem, der nyder at se indhold med en masse bevægelse, såsom sport.

Til HDR fungerer displayet godt og kan i et 10 procents vindue sende over 700 nits lysstyrke ud. Med et større vindue på 25 procent reduceres styrken til omkring 500 nits, hvilket sammenlignet med andre OLED-modeller er mere end godkendt.

Hvis vi skal sætte vores finger på noget med det billede, du får, udover lidt høj skarphed, er der noget ‘banding’ at spore i lette dele af billedet. For eksempel vises dette på en blå himmel, som ikke er så klar som den skulle være, hvor du ser de forskellige grader af blå som en slags 'sky'.

En af styrkerne ved denne skærm er, at den understøtter både HDR10 / HDR10 + og Dolby Vision. På mange af konkurrenternes alternativer er du normalt bundet til enten den ene eller den anden løsning. I dag har du mest indhold at se i Dolby Vision, men HDR10 + leveres også med flere og flere titler.

Der er et tastatur på bagsiden af fjernbetjeningen. Foto: Tek.no

Se også: B&O satser på dyrt grimt design

Philips 934 er god for mange og har allerede bevist, at de har god lyd, ambilight og god billedkvalitet.

Men dette er ikke noget godt tv for dem, der vil spille. Her har Philips sovet i timen sammenlignet med flere af sine konkurrenter, som kan give dig et langt lavere input lag.

Hvis vi tilslutter måleren og sætter tv'et i standardtilstand, viser resultaterne et 66 millisekunders inputlag. Med andre ord, helt uaktuelt for aktive spillere.

Som forventet forbedres det lidt, hvis du skifter til spiltilstand, men alligevel er det langt fra det allerbedste. Skærmen ender på 33 millisekunder, hvilket er mere end det dobbelte af det bedste i klassen.

Det er også værd at bemærke, at dette tv ikke har en 2.1-version af HDMI, som mange mennesker også ønsker. Virksomhedens nyligt lancerede 2020-modeller får heller ikke denne version.

Philips OLED934 er et tv, der kan det meste, og som også har nogle særegenheder, som få modeller kan prale af. Og det koster ikke så meget i betragtning af, at det er en top-klassificeret OLED - i det mindste ikke når det er på tilbud, som det har været flere gange.

Det er lykkedes virksomheden at fremstille et tv, der har et rent og stilfuldt design med en soundbar, der giver dig bedre lyd, og som også agerer fod til skærmen.

Lydkvaliteten er meget imponerende, hvor du får en lyd, der er neutral og afbalanceret. Og selvom den lille soundbar ikke vækker naboen med sin maks volumen, er der stadig masser at tage af.

Ambilight er naturligvis også en del af pakken, og efter vores mening giver funktionen mening, når man ser tv. Overgangen mellem baggrund og skærm føles balanceret, og det beroliger øjnene.

Og det er et tv, der også hæver sig op i det øvre lag med hensyn til billedkvalitet. Det har nogle svagheder, men de er få sammenlignet med kvaliteterne. Her får du et billede, der er skarpt, godt skaleret og ikke mindst gengivet med korrekte og præcise farver - samtidig med at det er en sand mester i bevægelse.

Samlet får dette tv derfor et ‘anbefalet stempel’ fra os.