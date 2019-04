Her er hovedtelefonen du kan vaske

Hvis man vil gøre en forskel, skal man kunne noget specielt.

Det har længe været lærdommen på elektronikmarkedet, hvor talrige konkurrenter kæmper en benhård kamp om brugernes gunst. Og ingen gadget er der mere kamp om end trådløse hovedtelefoner.

Medmindre man er et meget kendt mærke, er det nemt at drukne i mængden.

Skift ørepuder ud

Danske Miiego, der holder til i Aabenraa, virker som om, at de har lært lektien.

Firmaet satser målrettet på hovedtelefoner bygget til sportsudøvere, som forventer, at deres gear kan holde til fugt og slitage. Men som også vil have god lyd og gerne lang batteritid på deres trådløse lyd.

Modsat andre sportsprodukter har firmaet valgt at levere deres hovedtelefoner til en pris der må siges at være rimelig. Det gælder også testmodellen i denne artikel, Miiego Boom til 1299 kroner, der hos andre producenter nemt koster det dobbelte eller endnu mere.

Det særlige ved Boom er, at du kan skifte ørepuderne ud og vaske dem. Det er smart, når man tænker på målgruppen.

Efter en intensiv træning i fitnesscenteret eller et timelangt løb i naturen har mange sikkert oplevet, hvordan over-ear-hovedtelefoner nemt bliver lige så svedige, som den der bruger dem.

Smart stemmefunktion

Under vores test var det dog ikke den eneste kvalitet ved modellen. Lyden var således klart bedre, end hvad man normalt kan få i prisklassen.

De var på intet tidspunkt ukomfortable at bruge, ligesom batteritiden på op til 22 timer dækker de flestes behov. Den indbyggede stemmefunktion i hovedtelefonerne advarer samtidig i god tid om, at det er ved at være tid til at oplade.

Samme stemmefunktion fortæller også tydeligt, hvis du udfører nogle funktioner på hovedtelefonen.

Du slipper for at kigge på dem for at tjekke, om de faktisk er blevet slukket. Eller om du har ramt powerknappen rigtigt, og de nu er tændt.

Rammer plet

Vores eneste anke ved Miiego Boom er, at opladekablet er alt for kort til, at du samtidig kan bruge hovedtelefonen og oplade. Miiego har også valgt den gamle microUSB-standard, men fravalget af den bedre USB-C-standard er forståeligt, når man ser på modellens lave pris.

Samlet rammer Boom derfor plet, når man bedømmer på funktionalitet, byggekvalitet, lyd- og komfort.

Dette er modellen for dem, der er mere aktiv end de fleste og jagter en stor hovedtelefon til træningen. Og for alle andre der ikke vil flås, bare fordi de køber stor trådløs lyd.