Her er kaffekværnen du bør købe

Vi er blandt verdens mest ivrige kaffedrikkere. Og vi bruger mange penge på bønnerne.

Men uanset om du køber dyr specialkaffe fra bestemte dele af verden eller en blandingspose hos købmanden, får du mest ud af kaffen, når du maler den selv, lige før du brygger den.

Hvis du køber kaffe fra en specialforhandler, kan du selvfølgelig bede dem om at male den til dig, men du kan sjældent få det i supermarkedet. Og så skal du huske, at når du maler bønnerne, begynder frigivelsen af ​​den aroma, der er beskyttet i dem. Nedtællingen til usmagelig kaffe er begyndt.

Du løser dette problem ved at købe hele kaffebønner og male dem selv, lige inden du brygger. Og i dagens test har vi fundet tre modeller, der gør arbejdet godt. Der er nemlig stor forskel på maskinerne, som findes på markedet, viser vores test.

Kaffekværnene er testet med fokus på alsidighed, samt hvor jævnt de maler. Derudover har vi set på, hvor brugervenlige og solide de er, deres støjniveau, og hvor hurtige de var. Vi har også overvejet eventuelle ekstra funktioner.

Wilfa WSFBS-100B

Norske Wilfas nye Uniform-kaffekværn er benhård. Den kværner med stor autoritet og er den kaffekværn, der leverer de bedste resultater, efter vi analyseret dens evner til at lave filterkaffe og espresso.

Særligt udmærker den sig med sin espresso. Mange af de billigere kværne påstår, at de kan det samme, men få leverer varen, når det kommer til stykket.

Kaffepartiklerne, der kommer ud af ‘Uniform’, er som omstøbt til mel, og vi målte at op til 96 procent af de bønner, vi lagde i kværnen, indfriede vores strenge størrelseskrav på mellem 500 og 200 mikrometer. Med den lille variation i partikelstørrelse gør kværnen det let for kaffemaskinen at fremhæve den smag, den skal.

Uniform er mindre konsistent, når man producerer grovere filterkaffe, men den er stadig bedre end dens nærmeste konkurrenter, og resultatet er mere end godt nok til at fremstille fantastiske kopper kaffe.

Wilfas Uniform kommer også med et hemmeligt objekt. Låget er ikke kun et låg, men også en vægt. Ideen er nyskabende og udførelsen strålende.

For at få de bedste resultater når der kværnes bønner, skal man veje dem hver gang. En proces, som Wilfas har forenklet med vægten. Den er nøjagtigt ned til 0,1 gram og har et tydeligt display.

Vægten kommunikerer med iOS- og Android-enheder over Bluetooth. Ved hjælp af en 'Wilfa Black'-app får du hjælp til at kværne bønnerne i forhold til den mængde vand, du vil bruge. Vi spekulerer dog på, hvad pointen er med Bluetooth-funktionen, der blot viser vægten af ​​bønnerne på ens telefon skærm. Du behøver dog ikke bruge Bluetooth for at drage fordel af appen.

Du kan ikke opbevare dine kaffebønner i kværnen. Alt hvad du fylder på bliver nemlig malet, når du trykker på ‘on’-knappen, som er kværnens eneste knap. For nogle kan det være lidt trættende, men hvis du køber denne kaffekværn, er det bare en venlig påmindelse om, at du skal opbevare dine bønner et andet sted.

Kværnen er ikke den hurtigste i testen, men til gengæld slukker den automatisk, når den registrerer, at alle bønner er malet. Det er meget praktisk ikke at skulle holde øje med processen, når man maler en stor mængde bønner. Derudover er kværnen den mindst støjende i testen.

Designet af ‘Uniform’ er unikt og smart, understreget ved dens materialer i sort aluminium, massivt stål og vægt med forstærket glas. Når den leverer så konsekvent gode malemæssige resultater og er den bedste i klassen på de fleste andre områder, er det umuligt ikke at tildele Wilfa Uniform som den 'bedste i test'.

Prisen er ganske vist 'lidt hidsig'. Men vægten er en nyttig tilføjelse, som ingen andre modellen inkluderer, og kværnen fås også i sølv. Hold godt øje med den hvis den kommer på tilbud!

Wilfa CGWS-130B

Wilfa Black Aroma er den kaffekværn, som de fleste, der læser denne test, bør købe. Med en undtagelse da den ikke kan male bønner til ekpresso. Det er dog helt fint, da den lever op til det, den lover og tilmed er væsentligt billigere end testvinderen.

Hvis du skal male meget finere end til filterkaffe (læs tragtkaffe, aeropress, V60 og lignende), gør Black Aroma et næsten lige så godt job som sin storebror til næsten en tredjedel af prisen.

Byggekvaliteten er solid, og designet et af ​​de mere tiltalende. Kværnen er relativt stille og ekstremt hurtig. Desuden kan vi lide kabelopbevaring under kværnen, som du ikke får fra Uniform.

Det, som vi ikke kan lide, er placeringen af ​​’affaldsbakken' til venstre. Hvis du mangler plads på køkkenbordet, kan det være udfordrende at finde plads til maskinen, snarere end en der kan tømmes forfra.

Angivelsen af ​kværn indstillinger er også en smule misvisende, da det åbenbart ikke er muligt at tage hensyn til ting som antallet af kopper. For eksempel satte vi den til aeropress indstillingen, da vi skulle brygge med den. Her skal du gætte dig frem og ikke låse dig fast i de foruddefinerede mærker.

Vi foretrak også at droppe doseringen med timeren. Det er meget vanskeligt at indstille nøjagtigt, så en bedre løsning var at veje den nøjagtige mængde bønner hver gang og derefter kværne alt. Men i det mindste har du muligheden for at vælge her.

Derfor: Hvis filterkaffe eller grovere kaffe er lige dig, slår ingen Wilfa Black Aroma hvad angår kvalitet og værdi for pengene.

Sage Appliances BCG820

Holder du af espresso, men ikke er så opsat på at betale en formue for kværnen? Det er forståeligt, og heldigvis skal du heller ikke gøre det. Sage Smart Grinder Pro leverer også gode resultater på espressomaling og er lige så god på filterkaffe som de bedste.

Det, du mister, er vægten, som topmodellen Uniform i denne test leveres med, og det skal nævnes, at Smart Grinder Pro støjer. Især når den løber tør for bønner i koppen.

Det store spørgsmål, du skal stille dig selv, er, om denne passer dig og dit køkken. Den er ikke svær at bruge og ser temmelig professionelt ud, men på samme tid har den flere knapper end nogen anden maskine og ser mere 'kaffebarlignende' ud end hjemme.

Knapperne er selvforklarende, og du kan ofte bare lade dem være ved indstillingen fra sidste gang, men vi glemmer ikke, at dette sandsynligvis er et apparat.

Møllen er primært konstrueret af plast, og selvom byggekvaliteten ikke er så overbevisende som hos Uniform, står den ikke tilbage fra andre modeller i testen.

Sørg også for at du har plads til kværnen, fordi den er højere end sine konkurrenter. Primært på grund af bønnebeholderen, som er bedre lufttæt end nogen af ​​de andre i testen. Så det skal være okay at opbevare bønnerne her i et par dage.

Som andre dyrere kaffekværner er opsamlingsboksen antistatisk og let at hælde fra uden at spildes. Møllen er også den hurtigste at rengøre i testen. Det var ikke inkluderet i vores demo-enhed, men du får også dit eget portafilter fra butikken.

Kværnen kører meget hurtigt, men når vi malede espresso, fandt vi ofte, at kværnen 'spiste lidt af kaffen, som fyldte vi i den. Vi kunne slå det ud, eller lade kværnen køre længere og håbe, at det dukkede op, men hvis du maler lidt ad gangen og er meget forsigtig med dine doser, kan dette være noget at tænke på.

Sage Smart Grinder Pro er et betydeligt billigere end andre modeller, men også hakket mindre raffineret som alternativ til Wilfa Uniform for dem der vil lave espresso.