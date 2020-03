Her er mobilen flest vil eje

Det mest bemærkelsesværdige omkring salget af smartphones i februar er nok, at Samsung Galaxy S20 Ultra er at finde i top-10 hos 3, skriver MereMobil.dk.

Salget begynder først den 13. marts, men forsalget har åbenbart været ret fornuftigt hos 3 sammenlignet med hvilke andre udbudte telefoner i februar.

Det tegner godt for salget af Samsungs nyeste topmodel i S20-serien, hvis tendensen fortsætter når salget åbner rigtigt.

Ellers er det fortsat iPhone 11 og iPhone 11 Pro, der dominerer i top-3 hos alle fire teleselskaber, og de mobilselskaber de selv ejer.

Huawei er stadig med

En anden stor overraskelse er, at trods krisen mellem USA og Kina sælges der stadig en fornuftig mængde af Huawei P30 Pro, selvom fremtidsudsigterne omkring Huaweis produkter fortsat er usikker.

Særligt efter Google har gjort det klart, at de kun understøtter ældre Huawei-produkter med opdateringer, så længe de har tilladelse til det fra den amerikanske lovgivning.

Udover P30 Pro sælger Huawei P30 Lite og Huawei P Smart 2019 så godt, at disse er på hitlisterne hos teleselskaberne.

Artiklen er lavet i samarbejde med MereMobil.dk

Galaxy S10 er et hit

I februar var Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ og Galaxy S10e ligeledes blandt de bedst sælgende telefoner. De mobilkøbere, som gerne vil spare nogle penge, kan da også uden problemer kaste blikket på Galaxy S10-serien.

Selvom S20’erne er på vej ud i butikkerne, betyder det ikke, at topmodellerne fra sidste forår er dårlige køb – tværtimod.

Sony har for nyligt præsenteret nye telefoner, blandt andet 5G-topmodellen Xperia 1 II, der kommer på markedet til juni. Sony er sjældent blandt de bedst sælgende telefoner i Danmark, men i februar var Sony Xperia L3 undtagelsen.

Den ligger på Telenors tiendeplads. Xperia L3 sælges til omkring 1500 kroner uden abonnement, men er også set til en kampagnepris på 999 kroner.

Sammen med salgshitlisterne for februar har teleselskabet 3 i øvrigt offentliggjort en liste over det bedst sælgende high-end tilbehør. Her ligger Apple AirPods, Apple Watch og JBL-høretelefoner i top.