Her er Samsungs nye mobiltelefoner

Ny mobiltelefoner er også på menuen under techmessen CES i Las Vegas i år. Og særligt Samsung 'slår på stortrommen' med fire nye modeller: Note 10 Lite, S10 Lite, A51 og A71.

De to dyreste modeller er Note 10 Lite og S 10 Lite, som begge er lidt degraderet sammenlignet med deres storebrødre Note 10+ og S10 +.

Den første ting, der slår os, er, at begge Lite-varianter ser noget enklere ud i deres design end originalerne. Modellerne ligger godt i hånden med en skærm, der dækker hele fronten med undtagelse af et lille hul, hvor frontkameraet er placeret.

Skærmen ser skarp og pæn ud, selvom opløsningen er noget lavere end på de dyrere udgaver de samme serier. For eksempel 1080 x 2400 pixels for Note 10 Lite versus Note 10+ skærm på 1440 x 3040 pixels.

Note 10 Lite sælges i flere flotte farver. Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

S10 Lite er mærkbart bedre udstyret på kamerafronten end den nye Note-model. Ikke mindre end 'Ultimate Pro' har Samsung døbt kameraet på S10 Lite.

Hovedkameraet har en opløsning på 48 megapixel og er optisk og digitalt stabiliseret. 'Super Steady' funktionen virker ved både stillbillede og video. Der er ultra vinkelvinkel og noget så usædvanligt som et 5 megapixels makro kamera.

Specifikationerne stemmer dog ikke overens med det, der rygtes for den kommende Galaxy S-model kaldet S20. Og det forekommer usandsynligt, at den næste Galaxy S vil have et kamera, der er det samme som i en tidligere serie. Så hvor 'ultimativt' kameraet i S10 Lite faktisk er, vides ikke endnu.

For Galaxy Note 10 Lite's vedkommende er det et andet kamera, der benyttes. Her har Samsung i praksis valgt at bruge det kamera, vi kender fra den nuværende Galaxy Note omend med en anden placering på bagsiden.

S10 Lite har et bedre kamera end Note 10 Lite. Foto: Tek.no

Prisen på Galaxy Note 10 lige nu:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Det helt store salgsargument for Note 10 Lite er den pen, der hører med til alle telefonerne i serien. Der er dog sparet på processoren, som faktisk hører til den forrige generation af Note-modeller, men stadig er relativt stærk.

S10 Lite får den samme processor i USA, som den gør i Europa, og det bliver den Snapdragon 855-processor, som den almindelige S10-model i dag har i USA.

RAM og lagerplads ligger på omtrent, hvad vi forventer med 128 gigabyte i begge modeller og 8 gigabyte RAM i S10 Lite, mens Note 10 Lite må klare sig med 6 gigabyte. Til de fleste praktiske formål bør det dog være rigeligt.

Telefonerne er prissat noget lavere end originalerne. Galaxy S10 Lite har fået en vejledende salgspris på 4199 kroner, mens Note 10 Lite koster 4799 kroner.

Her ses A71 (til højre) og A51. Førstnævnte har et bedre kamera, men er også dyrere. Foto: Tek.no

Prisen på Galaxy S10 lige nu:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Sammen med de nye Lite-modeller lanceres også A51 og A71. Det er interessante modeller for dem, der ønsker en telefon, der har et godt kamera og stærkt batteri - men uden at man bliver flået prismæssigt.

Disse telefoner har også en heldækkende skærm. Selvom at byggekvaliteten ikke er så god som i Lite-modellerne, er de stadig ret gode at holde på.

Som nævnt er dette telefoner med et stort batteri. Specifikt 4500 mAh til A71 (samme som i Note 10 Lite og S10 Lite, red.), mens A51 har et batteri med 4000 mAh kapacitet. Det bliver spændende at se, hvad det betyder i praksis, når vi tester dem.

A71 har på papiret det bedste hovedkamera med en sensor på 64 megapixels og optik på blænde 1.8. Derudover kommer en separat vidvinkel på 12 megapixel med f2.2. Og to 5 megapixel sensorer til makro- og dybdebilleder.

A51 har flere af de samme sensorer, men hovedsensoren er 48 megapixel med blænde 2. Begge har efter vores vurdering det samme selfiekamera.

Disse to modeller sælges fra 31. januar, hvor A71 vil koste 3699 kroner, og A51 koster 2999 kroner.