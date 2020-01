Her er skærmen du kan bøje

- Vi har brugt fire år alene på mekanismen til hængslet, fortæller Lenovo-repræsentanten, der viser virksomhedens nye Thinkpad X1 Fold frem på CES-messen i Las Vegas.

Det er verdens første fleksible display-pc, mere specifikt en 13,3 tommer fleksibel OLED-skærm med en opløsning på 2048 x 1536 pixels.

Både Intel og Dell har lavet koncepter på foldbare pc’er, men i modsætning til dem er Lenovo-maskinen allerede næsten klar til at blive solgt.

Hvis vi tegner en parallel til foldemobilerne, der er på vej ud på markedet, minder X1 Fold mest om Samsung Galaxy Fold, som har skærmen gemt i en fold. I modsætning til telefonerne får Lenovo dog ikke nogen ekstra skærm på ydersiden, så det er ikke muligt at bruge den i en slags ‘forstørret telefontilstand’.

Skindet på bagsiden giver et eksklusivt præg - men det manglede også bare, når man ser prisen. Foto: Tek.no

Mest søgte bærbare lige nu:

Lenovo har bygget en skærm, der strækker sig, når du bøjer den, og det er muligt at føle folden, når du trækker fingrene over den, ligesom den er ret synlig, når du bøjer maskinen.

Enheden vejer 999 gram, så Lenovo har tilsyneladende arbejdet hårdt på at kunne lancere en fleksibel pc under et kilo.

Et kilo føles nu temmelig tungt, hvis du bruger maskinen som tablet, men med to hænder på er den faktisk ganske håndterbar. En iPad Pro med en 12,9-tommer skærm vejer kun 630 gram, så de to kan ikke helt sammenlignes.

I det, der ligner en designmæssig genistreg, har Lenovo også bygget et tilhørende Bluetooth-tastatur, der passer ind i enheden, når pc'en er foldet. Det er praktisk, men tastaturet kan være en magnet for støv og krummer. Og hvad sker der, når du indsætter fremmedlegemer mellem, hvad der garanteret er en meget blød skærm?

Sådan ser enheden ud i flad tilstand. Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Lenovo siger selv, at de er ret sikre på, at skærmen vil være holdbar, og at den er konstrueret af mange forskellige lag, hvilket vil gøre den modstandsdygtig over for både rystelser og fremmedlegemer.

Det faktum, at tastaturet er placeret indeni, betyder også, at risikoen reduceres, da det i praksis udfylder det hul, der ellers opstår i folden. Med andre ord følger der ikke en Samsung Galaxy Fold-lignende advarsel med om ikke at bruge dine negle på skærmen.

Desværre fik vi ikke chancen for at prøve tastaturet, da det var et ikke-funktionelt, knapfrit tastatur, men Lenovo har for vane at udstyre sine Thinkpad-computere med gode tastaturer, og det gør de sandsynligvis også her - bare i lidt mindre format.

Foto: Tek.no

Bagsiden af skind er også designet til at give sig et par centimeter og derefter forskyde sig og ende på niveau med kanten af pc’en, når du folder den sammen. Elegant. Etuiet har en flip-flop-funktion, der kan bruges til at understøtte din pc, når den står lodret, og Lenovo vil senere frigive et slags staffeli-lignende stativ til maskinen.

Ydeevne er imidlertid et noget åbent spørgsmål. Lenovo siger, at X1 Fold er udstyret med en unavngiven Intel-processor med ‘Intel Hybrid Technology. Herudover får du 8 GB RAM og op til 1 TB SSD-lagring (NVMe) og 11. generations integreret Intel-grafik. Forvent ikke en kraftig maskine.

Hængslet virker ganske solidt bygget. Men det må komme an på en prøve. Foto: Tek.no

Mest søgte Lenovo lige nu:

Maskinen er ellers udstyret med et 50 watt batteri, som Lenovo hævder giver op til 11 timers batterilevetid. Den har to USB-type C-porte og SIM-kortport. Hovedtelefonudgangen er tilsyneladende også begyndt at forsvinde fra pc'er.

I øjeblikket er X1 Fold udstyret med en let modificeret version af Windows 10, som ikke nøjagtigt er kendt for at være den mest berøringsvenlige. Hvad vi så af styresystemet så ud til at være ganske hurtigt, men ikonerne er stadig små og ikke så nemme at navigere med fingrene.

Lenovos ændringer er også stort set begrænset til en lille menu, der bestemmer, hvordan de forskellige applikationer på skærmen skal fordeles. I stående tilstand kan du også vælge at få vist et tastatur på skærmen med denne knap.

Det medfølgende Bluetooth-tastatur sidder fast med magneter, så du kan vælge at bruge den bærbare på mere traditionel vis. Foto: Tek.no

Lenovo siger, at maskinen får Microsofts nye Windows 10X, når det bliver tilgængeligt. Windows 10X er faktisk en version af operativsystemet beregnet til pc’er med dobbelt skærm som Microsofts egen Surface Neo, men Lenovo ser ud til at tro, at det også vil fungere på X1 Fold.

Thinkpad X1 Fold ligner et interessant eksperiment lige nu, men det er også et eksperiment, som Lenovo ved, hvad du skal betale for - nemlig 2500 amerikanske dollars. Altså 17.000 kroner plus danske skatter og afgifter. Forvent en pris et sted mellem 20.000 og 25.000 kroner, når den foldbare model sættes til salg herhjemme senere i år - læs: efteråret.

Mest alternativ bærbare lige nu:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen