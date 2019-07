Her er solbrillen med lyd

De fleste af os forbinder Bose med enten virkelig gode støjreducerende hovedtelefoner eller handy bluetooth højttalere.

Denne gang har de dog forsøgt sig med noget nyt.

Nu, hvor solen endelig er begyndt at titte frem, og sommeren har meddelt sin ankomst, lancerer de nemlig noget så mærkeligt som et par solbriller kaldet Bose Frames.

Det er simpelthen et par solbriller med indbyggede sidehøjttalere, så du ikke skal bruge et par hovedtelefoner, når du går ud og nyder solen.

Det er så mærkeligt et produkt, at vi ikke kunne sige nej til at prøve dem et stykke tid.

Klassisk design

Fra fronten ser Bose Frames ud som et par solbriller. De sælges i to varianter, hvor modellen Alto er lidt skarpere i designet og har en lidt større pasform, mens Rondo har et rundere design og passer til et lidt mindre hoved. Vores testmodel var Alto-modellen, og som du kan se på flere af billederne, blev de oplevet af flere som lidt for store. Rondo, som jeg nævnte, skulle være lidt snævrere og ville nok have set bedre ud på mig.

Alto-designet ligner Ray-Ban Wayfarer-brillerne, som du sikkert har set tusindvis af gange før, lavet i mørkegrå, næsten gennemsigtig nylon. På grund af den lette vægt og materialerne ser de lidt billige ud. Nogle af mine kolleger mente imidlertid, at designet var overraskende flot, og at de heldigvis ligner normale briller og ikke smart-briller.

Ifølge Nose blokerer de to modeller for op til 99 procent af både UVA- og UVB-strålerne og er modstandsdygtige over for ridser og fald. Det har vi ikke testet specifikt, bortset fra at bruge dem som almindelige briller - med lyd - i et par uger.

Fra forsiden ligner Bose Frames helt almindelige solbriller. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Her ses Alto (t.v.) mod den lidt mindre Rondo. Foto: Bose

Ikke til alle

Selvom du måske bliver narret af brillernes udseende fra fronten, bliver det tydeligt, at det ikke er almindelige briller, når du ser dem fra siden. Hvor der normalt ville være en tynd stang, der strækker sig bagud om dine ører, sidder her en ret stor klump og dækker siden. Brillestangen buler tydeligt ud for at kunne rumme alt fra sensorer, mikrofoner og til højttalere og batteri.

Ikke kun er denne del ret tyk, men den forstørrede del strækker sig så langt bagud, at du skal have et relativt stort hoved, for at det ikke rammer øret og dermed skubber brillerne lidt ud og dermed væk fra næsen.

Flere kolleger, der prøvede brillerne, fik dem ikke til at sidde godt på deres ansigter, da forlængelsen af brillerne forhindrede dem i at få dem helt ind til hovedet. Dette er sandsynligvis et mindre problem på Rondo-varianten, da de er bygget mindre. Men et godt råd er altså at prøve dem, inden du køber.

Kort batterilevetid

På forsiden at brillen ved højre øre rager en rund, lille metalknap ud. Den bruges til at tænde brillerne, og du vil høre den sædvanlige Bose-stemme, som man kender fra virksomhedens andre hovedtelefoner. Stemmen giver også information om batteristatus, og hvilken enhed den er forbundet med, fx med sætninger som: ‘Tilsluttet Niklas’ iPhone’ eller ‘batteriniveau er på 90 procent’.

Den samme knap bruges til at starte og stoppe musikken eller kommunikere med stemmetjenesten på din mobil. Holder nu knappen nede i nogle sekunder, kan du slukke for højttalerne.

Batteriets levetid er ikke noget at råbe hurra for. Bose siger, at enheden har 3,5 timers lydafspilning og 12 timers standby. De fleste trådløse hovedtelefoner har mere end dette, og leveres også med et opladningssystem, der yderligere forbedrer batteriets levetid. Det samme kunne man jo have håbet på med Bose brillerne, der jo har sit eget euti, men der er ingen elektronik eller batteri at spore her.

I praksis er Boses estimater gode, omend lidt for optimistiske. Når den proprietære oplader er tilsluttet brillerne, er de i øvrigt ladet op på to timer.

Bose har valgt en proprietær ladeløsning. Og du kan heller ikke oplade brillerne i det medfølgende etui. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Holder lyden inde

På undersiden af ​​brillerne placeret lidt foran ørerne sidder flere aflange huller, hvor lyden afspilles fra. Designet minder os lidt om lydløsningen til VR-brillerne Oculus Go og Quest, men i Bose Frames er det langt mere gennemført.

Før vi begyndte testen af ​​Bose Frames, var vi temmelig sikre på, at lækage af lyd fra højttalerne ville være et af de største problemer med brillerne. Det er trods alt højttalere, der er rettet mod dine ører, så hvad skal virkelig forhindre den musik, du nyder, at genere dem omkring dig?

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det viser sig imidlertid, at Bose har arbejdet hårdt på dette problem og fundet en løsning, der virker overraskende godt.

Dette er trods alt et selskab, der kan en eller to ting om støjreduktion, men nu i et produkt hvor de ikke skal dæmpe støjen for dig, men fra dig. Eller rettere dæmpe lyden fra dine brille-højttalere.

Teknisk foregår det ifølge Bose ved, at et par små højttalere overfører lyden gennem akustiske kamre i brillen, hvilket giver maksimal lyd til dig, men kun en procent af lyden til omgivelserne. Bose siger, at de har vendt deres ‘near field’ anti-støj-teknologi på hovedet og kalder derfor teknologien i Bose Frames for ‘far field’.

Så hvordan virker det i praksis? Overraskende godt, faktisk. Flere venner og kolleger, vi har ladet prøve brillerne, var faktisk overraskede og direkte begejstrede, da de pludselig gik fra at høre musikken med brillerne på til at høre dem udefra, hvor lyden nærmest er væk.

Men teknologien har selvfølgelig sine begrænsninger.

Vi kunne således godt sætte lydstyrken på omkring 50 procent og høre musikken tydeligt, mens dem, der stod tæt på, slet ikke hørte lyden eller bare som noget meget, meget fjernt. Så ved 50 procent eller lidt lavere er brillerne bedst egnet til at gå rundt i byen og lytte til musik på. Men ved højere lydniveauer - fra cirka 70 procent og opad - bliver lyden altså mere hørbar for dem omkring dig.

Selve lydkvaliteten er dog god nok med en klar diskant og anstændig midttone, men nogen særlig basoplevelse skal du ikke forvente. Bose Frames er ikke højttaleren, du tager med for at nyde musik, men snarere for at få lidt baggrundsmusik eller lyd i din hverdag, mens du går rundt med solbriller på.

Bose Frames Alto ligner ganske meget Ray-Ban Wayfarer. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Da højttalerne skal have noget plads, bliver der mindre rum til dine ører. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Ser skørt ud under samtaler

Udover højttalerne på undersiden af ​​brillerne har Bose også givet plads til en mikrofon, så du kan foretage opkald uden at skulle finde din telefon. Samme mikrofon giver dig mulighed for at kommunikere med stemmetjenesten, hvis du vil styre, hvilken sang der skal lyttes til. Eller hvem du vil have telefonen i lommen til at ringe til.

Samtalen lyder - begge veje - ganske god. De små højttalere i brillerne reproducerer stemmer godt, og man hører sin samtalepartner fint i begge ører, hvilket ikke altid er tilfældet med trådløse hovedtelefoner. Mikrofonen i brillerne er også god nok til at fange din stemme, både når du sidder stille, og når du er ude blandt andre i byens støj. Når det er sagt, så er flere konkurrenter bedre til dette, men brillerne leverer altså over forventning på dette punkt.

Problemet er imidlertid, at du ser lidt skør ud for resten af ​​verden, når du går rundt og tilsyneladende taler til dig selv. De fleste mennesker omkring dig vil ikke høre eller se højttalerne i brillerne, og de vil heller ikke se nogen mikrofon foran munden. Så hvis du allerede har det lidt underligt med at tale med nogen med trådløse hovedtelefoner i dine ører, så bliver Bose Frames ikke bedre. Vi vil dog ikke bebrejde Bose for at bryde sociale normer, når man går rundt og taler i sine solbriller, men det er værd at tænke på, før du overvejer et køb.

Konklusion

Bose fortjener ros for at prøve noget nyt med solbriller. Det er ikke et perfekt produkt, men det er sjovt at se, at en fabrikant forsøger sig langt ud over komfortzonen. Ligesom med Bose SleepBuds måtte de beslutte sig for en helt ny formfaktor og løse udfordringer omkring lyddesign. Og begge produkter viste, at de helt sikkert er på rette vej.

Bose Frames kan camouflere sig stort set som normale solbriller, især hvis du har langt nok hår til at dække siderne. Lydkvaliteten af de små højttalere er ret solid, og de er i stand til næsten at eliminere lydforurening til dem, der sidder omkring dig, hvilket er godt klaret. De fungerer endda godt til at tale i telefon.

Højttalerne er de mindste og smalleste, Bose nogensinde har lavet. Og ingeniørerne har derfor arbejdet hårdt på, at solbrillens brugere får god lyd, mens omgivelserne slipper for at høre noget. Foto: Bose

Prisen gør dem dog dyre, både når det gælder kategorien af trådløse hovedtelefoner og solbriller. Og med kun 3,5 timers batterilevetid er de ikke et reelt alternativ til hovedtelefoner, ligesom design, udvalg og størrelse er så begrænset, at du sandsynligvis kan finde solbriller, du hellere vil have på hovedet.

Kan du leve med forbeholdene og gerne bruger penge på noget, der for de fleste kun er brugbart få måneder om året, får du til gengækd et smukt og unikt produkt på hovedet.

De bedste (og eneste) solbrille hovedtelefoner

Niklas Plikk, Tek.no

Fordele

Ser næsten ud som almindelige solbriller

Begrænser lydspild til omgivelserne godt

Kan spille relativt højt

Anstændig lydkvalitet

Let og behagelig at have på

Smart kontrol

Det bør du overveje

Ikke for alle

Lille udvalg

Lidt kort batterilevetid

Dyre

Ser skørt ud under samtaler

Kan kun bruges få måneder