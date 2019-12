Her er tastaturet til både spil og kontor

Her på redaktionen er vi utvivlsomt nogle hak mere optaget af tastaturer end mange andre. Når alt kommer til alt er nogle af os temmelig følsomme over for lyd, og vi ved godt, at klaprende mekaniske tastaturer kan drive ellers rolige kolleger til vanvid.

Vi har ganske vist også godt styr på, hvilke støjdæmpende hovedtelefoner og headsets der er bedst, men ikke alle synes om at sidde med ting på eller inde i øret hele dagen.

På techredaktionen har der længe været en gensidig forståelse af, at mekaniske tastaturer kun er til brug i testlaboratoriet. I det generelle redaktionsrum er vi gået efter billigere og mindre støjende alternativer.

Imidlertid er det langt mellem foretrukne ikke-mekaniske modeller. For når dit job er at skrive et par millioner tegn om året, er det godt at have værktøjer, du nyder.

USB-porten sidder mellem rullehjulet og det solide kabel. Foto: Tek.no

Da undertegnede skiftede til at dække hardware i 2011 gav den daværende redaktør mig et Logitech UltraX Premium-tastatur. Jeg kunne forstå, at dette skulle være det ultimative tastatur til kontorbrug.

Indtil i dag har denne journalist derfor udøvet sit daglige arbejde på det sorte og sølvgrå tastatur. Havde det stadig været i produktion, er det meget muligt, at det ville være blevet erstattet af en ny kopi.

Men mit gamle UltraX er ikke længere til at opdrive, og da en hensynsløs kollega formåede at knække et af støttebenene på det nedslidte UltraX-tastatur i sommer, blev stemningen dårlig.

En post-it-blok har fungeret som et midlertidig ben, men det er langt fra ideelt. Så de sidste par måneder er tanken om et nyt og effektivt tastatur dukket op flere gange.

Så da nyheden om Logitech G815 og G915 dukkede op i sensommeren, stod det hurtigt klart, at et af ​​disse kunne være en mulig arving. Med mekaniske taster på.

De nye modeller hører ganske vist til Logitechs udstyr med G-mærke, som egentlig er beregnet til gamere og andre spilentusiaster. Men det betyder jo ikke, at andre ikke også kan nyde dem.

Som testobjekt valgte vi versionen med kabel, dvs. G815. Den er næsten identisk med den trådløse G915, selvfølgelig med undtagelse af det tykke, flettede kabel, der forbinder det til computeren.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Her er det den særlige GL Tactile-knap. Foto: Tek.no

Kablet virker næsten unødvendigt solidt, men det har også en dedikeret og konsekvent USB-forbindelse - praktisk, når noget oplades, du vil oprette forbindelse til en ekstern SSD-harddisk eller lignende.

USB-porten på bagsiden af ​​tastaturet er i øvrigt den sædvanlige USB Type-A, ikke den nye Type-C.

Tastaturet vejer lidt over et kilo og føles solidt, mens en slank metalplade på toppen giver et stilfuldt indtryk. På undersiden sidder de brede gummifødder, der holder tastaturet godt på plads på skrivebordet.

Det kan bruges næsten fladt, men har selvfølgelig også ben. Disse kan vinkle tastaturet til fire og otte grader.

Selve hovedtastaturet har et forholdsvis standard layout. Markeringerne på tasterne er almindelige skandinaviske, men det skal lige nævnes, at det danske æ og ø ikke lyser op, hvilket muligvis gør det lidt sværere for dig, der har for vane at kigge på tasterne, mens du skriver.

Ud over det sædvanlige tastaturlayout har Logitech også tilføjet nogle mindre og runde medietaster i gummi samt et bredt hjul til lydstyrkekontrol helt til højre.

Den samme type små gummitaster bruges til 'M-tasterne', som kan bruges til at få vist forskellige layouts af de fem makrotaster til venstre for hovedtastaturet.

To andre ekstra taster er lysstyrketasten, der skifter mellem fire niveauer og slukker for baggrundsbelyste taster samt spiltilstandstasten. Ved at trykke på spiltilstandstasten er det muligt blot at deaktivere bestemte taster, så de ikke ødelægger en eventuel spilsession, hvis du kommer til at ramme dem.

Vandringen og modstanden på tastaturet er mindre, end vi er vant til. Foto: Tek.no

Som standard er Windows- og Menu-tasterne slukket i spiltilstand, men det er muligt at tilføje yderligere taster, selv i Logitech G Hub-softwaren.

Det, der er specielt ved denne nye model, er muligheden for at vælge mellem lavprofiltaster i tre forskellige varianter: GL Clicky, GL Linear og GL Tactile. Disse har den samme aktiveringsafstand på 1,5 millimeter som virksomhedens højprofiltaster, men lidt kortere samlet bevægelsesafstand.

Af de tre forskellige switches valgte vi GL Tactile til vores testeksemplarer af logiske grunde. Da støj hurtigt kan blive en irritation for folk i nærheden, vil Clicky normalt ikke blive særligt godt modtaget i det åbne kontorlandskab, da disse har et klik, der både kan føles og høres. Men de kan bestemt være en mulighed til (hjemme)kontoret.

Tactile-tasterne har i udgangspunktet intet særligt klik, men giver stadig en vis følbar modstand. Således har de en subtil, men tydelig trykprofil, der stadig kan mærkes gennem fingrene - en faktisk 'fingerspitzengefühl'.

De lineære afbrydere var ikke så interessante, da vi primært er interesseret i at teste, hvordan tastaturet er egnet til almindelig tastning og skrivning. Disse har et lineært aftryk uden overraskelser, hvilket hovedsageligt kan være godt for gamere og andre, der kan lide at trykke på de samme taster mange gange i rækkefølge.

I toppen ses tastaturet, som anmelderen nu forsøger at bruge som erstatning for sit gamle. Foto: Tek.no

Der er næppe noget udstyr til gamere i dag, der ikke laves med LED-belysning i alle regnbuens farver, og de nye baggrundsbelyste Logitech-tastaturer er ingen undtagelse.

Specifikationerne siger 16,8 millioner farver, og naturligvis understøtter tastaturet 'Lightsync' i G Hub-softwaren, der vil være i stand til at matche farverne med andet kompatibelt Logitech-udstyr.

Farverne kan tildeles hele tastaturet eller grupper af taster, og det er også muligt at vælge mellem et antal foruddefinerede effekter og animationer. Du kan også oprette dine egne eller downloade andres forsøg på at oprette specielle lysshows.

Desuden vil nogle spil og apps ønske at overtage hele belysningen. Du kan tænde og slukke for dette i G Hub.

Selvom det kan være sjovt med lys, er det i vores øjne mere nyttigt at downloade tastaturprofiler til specifikke spil eller applikationer. Kvaliteten af ​udvalget i G Hub er imidlertid ikke noget at prale af. Heldigvis kan du også konfigurere dine egne makroer.

I øvrigt kan ikke kun gamere drage fordel af makrotaster - andre mennesker kan også spare nogle tastetryk eller en vis tid ved at opsætte makroer til ofte anvendte sætninger eller specifikke sekvenser i den daglige arbejdsgang.

Tasterne (t.h.) står lidt højere end på skribentens nuværende tastatur. Foto: Tek.no

Vores testkopi af G815 har som nævnt GL Tactile-taster, men vi har også haft muligheden for at sammenligne med GL Clicky. Sidstnævnte leverer et klart klik, der forplantes både ved hånden og i øregangene. Derfor vil vi ikke overveje at bruge et tastatur med Clicky-switches i det åbne kontorlandskab.

GL Tactile-taster er til gengæld langt mindre tydelige. Den taktile feedback er langt mere subtil - ja, det er næsten svært at bevidst lægge mærke til det, hvis du ikke rigtig ved det.

Undertegnede blev faktisk lidt skuffet over, at GL Tactile-taster ikke var tydeligere end de er, men i testperioden er der kommet en meget bedre følelse. For selvom den taktile feedback er relativt beskeden, er det åbenlyst noget, der stadig samles mere eller mindre ubevidst op.

I det mindste har vi virkelig fornemmelsen af, hvordan det føles at skrive med dette tastatur.

Selvom tasterne i sig selv ikke giver nogen særlig støj, får vi naturligvis stadig en ret tydelig 'tastelyd', når vi skriver på G815. Men lyden er relativt stille og behersket, så længe skrivningen også er det.

Ved mekaniske taster af denne kaliber er det ikke nødvendigt at hamre løs på tastaturet.

Når det gælder vurdering af støjniveauer, har lakmustesten egentlig været at se, om kollegaen ved skrivebordet ved siden af ​​ville klage over tastelyde- eller volumen i testperioden. Det har han ikke, så vi kan med sikkerhed sige, at dette tastatur er godkendt lydmæssigt.

På den anden side har placeringen af ​​makrotasterne (G-taster) længst til venstre på tastaturet været en lille irritation. Vi er trods alt vant til, at den venstre Ctrl-tast er i bunden af ​​tastaturhjørnet, og i begyndelsen af ​​testperioden trykkede vi på G5 så mange gange, at vi endte med at deaktivere denne tast.

Du styrer farverne i Logitechs software kaldet G Hub. Foto: Tek.no

Som så meget andet er dette en vanesag, men det er værd at bemærke - for nogle kan dette være for indarbejdet til at ændre sig.

En anden ting at bemærke er, at tastaturet leveres uden håndledsstøtte. Dette har ikke været et problem for os, men undertegnede bruger også et endnu højere mekanisk tastatur derhjemme, inklusive det uden håndledsstøtte.

De kan købes separat, hvis du føler behov for det. Prisen ligger normalt på et par hundrede.

Tastaturet er beregnet til at blive brugt sammen med Logitech G Hub-softwaren, som er tilgængelig til både macOS og Windows. Vi må ærligt indrømme, at vi ikke er særlig begejstrede for denne version af Logitechs gaming software.

G Hub er ganske vist blevet en smule bedre, men det føles stadig forvirret og uintuitivt. Den danske oversættelse er også et trist kapitel.

Logitech G815 Lightspeed er et mekanisk tastatur med en lav profil. G’et i navnet vidner om, at dette faktisk er et spil-tastatur, men vi har hovedsageligt fokuseret på, hvordan det passer til almindelig skrivning. Det vrimler jo ikke ligefrem med gode mekaniske tastaturer i kontorlandskabet, må man sige.

Tastaturet fås med tre forskellige typer switches. Vores kopi af G815 var udstyret med den variant, der giver en subtil taktil feedback - hvilket betyder, at trykket skaber en lille 'pukkel', der registreres af fingeren.

Tastaturet fra Logitech får en ganske flot karakter i vores test. Foto: Tek.no

Denne feedback er relativt svag sammenlignet med mange andre mekaniske tastaturer, og Logitech GL-tastere har også kortere responstid end andre. Som et resultat reagerer G815 ikke helt som de fleste mekaniske tastaturer. Men vi synes virkelig, det føles godt, og på samme tid skaber det ikke så meget tastestøj.

Det er dog ikke det mindst støjende tastatur, vi har været i besiddelse af. Der findes faktisk mekaniske tastaturer, der sandsynligvis er endnu mere støjsvage. Men blandingen af ​​stil, funktionalitet, følelse og støj er så vigtig - selv i kontorlandskabet.

Så for folk, der ønsker en klarere 'mekanisk' fornemmelse, findes tastaturet altså også med mere 'klikkende' taster, men så er risikoen for, at du forstyrrer sidemanden større.

Ellers har Logitech G815 det, der er typisk for gaming-tastaturer, dvs. makro- og medietaster, support til profiler og programmerbar baggrundsbelysning i alle regnbuens farver. Den tilknyttede software kunne dog have været bedre.

Tastaturet fås også i en trådløs og lidt dyrere variant kaldet G915.

Apropos dyr - det vi er mindst glade for, er nok den vejledende pris. Vi kunne derfor let forestille os en 'kontorvariant' med en lige så god tastefølelse, men uden G-taster og ditto pris.