Her er teknologien der forandrer dit 2020

Om få dage holdes tech-messen CES i Las Vegas, hvor årets bud på ikke mindst fysisk forbrugerelektronik præsenteres.

Men vanen tro vil størstedelen af nyhederne lide en stille død i månederne efter messen. Og de gadgets, der faktisk ender på hylderne i et elektronik- supermarked tæt på dig, får du tidligst fingrene i sidst på året.

Vi har derfor kigget dybt i den digitale krystalkugle for at give et kvalificeret bud på, hvilken teknologi der faktisk ender med at forandre 2020 for mange danskere.

5G og eSIM

2020 er et centralt år i udrulningen af 5G. Både danske og internationale teleselskaber har sat året som et vendepunkt, hvor det lynhurtige mobile netværk går fra snak til handling.

Forvent dog en langsom udrulning, hvor der vil gå adskillige år før de mest befolkningsrige dele af landet er dækket med 5G-master.

Derimod vil de sim-løse enheder med eSIM-teknologi få en stor betydning i år, hvor det ikke længere alene er Apple-enheder, der kan bruge teknologien på det danske mobilnetværk.

Bøjelige skærme

Allerede i februar ventes Samsung at præsentere opfølgeren til den alt for dyre og for store Galaxy Fold. Det bliver en mindre, billigere klaptelefon, som samtidig er en af flere enheder – både mobiltelefoner og tablets – der i år bliver lanceret med bøjelige skærme.

Avancerede løgne

Meget vil i år vise sig at være for godt eller fantastisk til at være sandt. De digitale løgne bliver nemlig mere avancerede i år, hvor billeder og video, der ligner noget ægte, i stedet er lavet med den såkaldte deep fake-teknologi. Så pas ekstra på før du deler i år – det er sikkert løgn.

...men VR har det svært Der skal mirakler eller i det mindste det helt rigtige spil til, hvis VR - virtual reality - skal have en chance i 2020 og for den sags skyld det kommende årti. Indtil videre er de store investeringer, som blandt andet Facebook har foretaget i VR, slået fejl.

Nyt arbejdsliv

På dit arbejde vil både data og kunstig intelligens uden tvivl fylde mere. Er du et sted, hvor der udføres fysiske opgaver, kan robotter også flytte ind og vende op og ned på dit arbejdsliv. Vær forberedt på, at du skal tænke meget anderledes om din egen rolle de kommende år, hvis du ikke skal blive overflødig.

Klogere telefoner

Mobilbrugere i USA og andre store lande får adgang til klogere telefoner og bedre tjenester før os. Alligevel vil du opleve mindre og bedre smartphones, der er i stand til at bruge de indbyggede kameraer og sensorer på en helt ny måde, som vil overraske de fleste.

Derimod kommer du til at vente længe, hvis du drømmer om kloge briller.

