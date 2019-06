Her er teleselskabet vi elsker

Det er godt at være den lille i klassen. I hvert fald hvis man er teleselskab.

I den årlige mobilundersøgelse, som analysefirmaet Loyalty Group netop har offentliggjort, vinder små selskaber som Call me, CBB Mobil og Telmore nemlig stort.

- Den helt rigtige opskrift er faktisk et meget passende udtryk for, hvad vi gør.

- Fordi det er ikke noget, som er sket pludselig, men noget vi har bygget op gennem længere tid, siger Jakob Steen, der er kommerciel direktør i Call me, til Ekstra Bladet.

Skal være simpelt

Selskabet, der i dag ejes af Telia, scorer den højeste karakter i undersøgelsen, når det gælder kundernes loyalitet og tilfredshed. Det er andet år i træk og fjerde gang siden 2015.

- Vi arbejder meget med at forsimple vores produkter og vores struktur. Der er ingen tvivl om, at det meget hurtigt bliver kompleks og uoverskueligt, forklarer Jakob Steen.

- Derfor prøver vi hele tiden at gøre det nemt ved at fjerne forhindringer og unødige regler. Vi har også skiftet vores it-systemer og fået ryddet op i det, som kunderne ikke ser, men mærker.

De mange data fra Loyalty Group afslører dog, at der er stor forskel selskaberne imellem, når man dykker ned i de forskellige kategorier.

Således mener kunderne, at Call me har de bedste produkter, mens det er CBB Mobil, der yder den bedste service og giver mest værdi for pengene.

Sådan har de gjort 3187 danske privatkunder har ifølge Loyalty Group deltaget i årets undersøgelse. Det er sket ved, at de i marts 2019 har besvaret en online undersøgelse om deres holdninger til deres mobilselskab. Og til hvordan de konkret oplever firmaet.

De store ligger i bunden

I bunden af listen ligger YouSee Mobil, der får den dårligste karakter for både service, værdi for pengene og image.

Kun på produktkvalitet scorer Teleselskabet 3 dårlige.

I den samlede kategori, hvor der måles på loyalitet og kundetilfredshed, er det igen de store selskaber, der har det sværeste med deres kunder. Her ligger Telia – der som nævnt ejer topscoreren Call me – helt i bunden med den laveste score. Herefter følger Telenor og YouSee.

Utilfreds med regningen

Målt på klager går det heller ikke godt for flere af de største selskaber, viser sidste års rapport fra Teleankenævnet.

Målt på selskabernes markedsandel får de nemlig forholdsvis flere klager end gennemsnittet.

Klagerne går primært på, hvordan man skal fortolke de aftaler, der er indgået, men også klager over regninger og dataforbrug.

