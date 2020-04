Her er verdens bedste Android

Samsung var klodset og for dyr med sin Galaxy S20-serie. Huawei missede totalt målet med P40-serien, der har overlegen hardware, men svigtet totalt af sin manglende Google-understøttelse. Og så er der alle de andre mobilproducenter, som forsøger at være bedst, men reelt 'bare' er med i ræset.

Der er med andre ord mange grunde til at elske eller hade en ny mobiltelefon. I dag gav OnePlus os endnu en grund med OnePlus 8 Pro, der er en klart for dyr topmodel - det er den altså - men som i vores bog har en kæmpe fordel: Den er tæt på at være perfekt, hvis du ikke drømmer om en iPhone.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Display i verdensklasse

Vælger vi med hjertet, er den første uge i selskab med modellen en klar vinderoplevelse. Displayet er fremragende - og vi mener her meget FREMRAGENDE.

Slår man 120 Hz til og gerne oplader lidt oftere, er OLED-displayet i 5G-telefonen noget af det mest flydende og behagelige, vi har lagt øjne til i år. De 120 Hz sluger strøm, men det er prisen for at se perfekt ud.

Byggekvalitet og følelsen i hånden er samtidig noget helt for sig selv. Det er sikkert en smagssag, men jeg vil påstå, at modellen i vægt, balance og materialevalg rammer præcist i mål. Den er ganske enkelt så lækker at bruge, at man ærgrer sig over at sætte et cover på (men det bør du gøre).

OnePlus forsøger at indhente det tabte på kamerafronten i OnePlus Pro 8. Og de er nået ganske langt. Foto: OnePlus

Herlig ren software

Modsat både Samsung og Huawei kan OnePlus noget, som de store bør lære af: Hold fingrene fra Android og lad Google klare det meste. Huawei er lovligt undskyldt, fordi de kæmper med at tilpasse Android til deres egen software.

Men i stedet for at fylde telefonen med uønsket bloatware og funktioner, som kun producenten synes er sjove eller profitable, gør OnePlus det rigtige og lader Android være Android.

Når man samtidig har den absolut hurtigste indmad, du kan smide i en moderne smartphone med et 120 Hz-display, taler vi altså om en mobiltelefon, der har meget, meget travlt. Og nu kan prale af at være et af verdens bedste mobile flagskibe.

Hvad med kameraerne, tænker du sikkert? Dem skal vi have testet noget mere de kommende uger, men første seriøse indtryk er, at OnePlus også her tager sin rolle som 'drengen med vokseværk' alvorligt.

Kameraerne er absolut gode til både still og video, selvom de nok ikke vinder det tekniske målfoto, når modellen stilles over for det bedste, som Google og Apple kan levere. Men det kan jeg godt leve med.

Her er det OnePlus 7T McLaren (t.v.), OnePlus 8 Pro (i midten) og Huaweis P40 Pro. Foto: Ekstra Bladet

Slå ansigtsgenkendelse fra

Og så har jeg slet ikke nævnt den trådløse opladning, som mod køb af en særlig lader bliver lige så hurtig som med et kabel. Den del af lanceringen ser jeg nu mere som en gimmick end som et fantastisk fremskridt.

Dels skal du betale dyrt for laderen, dels er teknologien så umoden, at du skal leve med at høre blæseren på laderen gå i gang og 'puste' sig gennem opladningen, så udstyret ikke brænder sammen. Smart trådløs ladning? Jo da. Nødvendigt? Nej, du lever fint uden, da du kan bruge normale trådløse ladere, som er lidt langsommere men lydløse og til en ofte lavere pris.

Skulle jeg have ønsket noget, ville det være et always-on-display og en ansigtsgenkendelse, der faktisk er sikker. Det sidste er Apple den bedste og eneste vinder af - alle andre ansigtsgenkendelser er livsfarlige, hvis du faktisk vil beskytte indholdet på din telefon. Vælg fingeraftryk i stedet og 'slå ansigtet fra'.

Laderen larmer og pruster sig igennem, når den skal oplade trådløst med 30 watt. Foto: Ekstra Bladet

Prisen gør ondt

Elefanten i rummet er alene prisen. Og den er høj.

OnePlus har ganske enkelt smidt fortiden af sig og kan ikke længere kaldes hverken kult eller prisrigtig. Kineserne vil spise med ved de størstes bord, hvilket koster dig som forbruger en overpris.

Heldigvis er overprisen fortsat ikke så høj, som den Apple og Samsung tillader sig at tage. Vælger du med hjertet, er prisen også til at leve med, men gør ganske ondt på de fornuftige købere.

Etuierne her er ekstraudstyr, men der følger en gennemsigtig model med i salgskassen. Foto: Ekstra Bladet

Sådan virker prislinks i denne artikel Denne artikel indeholder affiliate links til Ekstra Bladets samarbejdspartner PriceRunner. Når læserne klikker på disse links, modtager vi en mindre betaling. Samarbejdet har ingen betydning for, hvilke tests eller techhistorier vi bringer - eller en eventuel bedømmelse af et produkt. - redaktionen