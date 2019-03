Her er verdens bedste kameramobil

PARIS (Ekstra Bladet): Tirsdag lancerede Huawei opfølgeren til sidste års måske bedste kameramobil kaldet P20 Pro.

Det skete under en stor event i Paris, hvor navnet på nyheden naturligvis blev P30 Pro. Modellen er det seneste skud i en årelang krig mellem verdens største mobilproducenter om at bygge en telefon, man som kunde drømmer om ’bare’ var et kamera.

For det var igen kameraet – eller skal vi sige kameraerne – der løb med al opmærksomhed. Og helt som ved sidste års lancering af P20 Pro tog Huawei endnu et par tigerspring frem i forhold til særligt Apple og Samsung.

Se også: Gigant vraget: Politiker jubler

Vild zoom

Der er kameramæssigt to ting i P30 Pro, man skal lægge mærke til: evnen til at zoome meget tæt på og stadig få et godt billede ud af det. Og muligheden for at tage billeder i ekstremt lyssvage omgivelser.

Normalt er zoom ikke noget jeg og mange andre mobilbrugere skænker en tanke eller bruger. Men med P30 Pro kan det pludselig blive interessant at udnytte funktionen.

Du kan digitalt zoome hele 50 gange ind på et motiv. Og optisk zoome markant længere ind end nogle af konkurrenternes telefoner og tage et virkeligt flot billede.

Det skal den koste Huawei P30 Pro koster 6699 kroner for udgaven med 6 GB RAM og 128 GB intern hukommelse. Den største version med 8 GB RAM og 256 GB intern hukommelse koster 7499 kroner. Den billigere P30 med 128 GB og koster i øvrigt 5299 kroner Du kan læse mere om P30 Pro her – og P30 her.

Ny telefon er alt for nem at snyde

Banket i lystest

Påstanden skal naturligvis stå sin prøve, når vi de kommende uger tester P30 Pro. Under demonstrationen fra scenen viste Huawei imidlertid ganske overbevisende, hvor godt kameraet er til at zoome. Særligt når man sammenligner med billederne fra topmodellerne fra Apple og Samsung.

Resultatet var ikke overraskende det samme, da Huawei satte de tre telefoner op mod hinanden i en lystest. I et næsten mørkt lokale lykkedes det aldrig konkurrenterne at tage et brugbart billede, men det kunne P30 Pro.

Der er ikke sparet på specifikationerne i de tre bærende kameraer på P30 Pro. Foto: ERIC PIERMONT/Ritzau Scanpix

Se også: Her er fælderne i ny luksusmobil

Verdens bedste

Ved lanceringen har modellen modtaget certificeringen som verdens bedste kameramobil fra DxOMark.

112 point får P30 Pro og overhaler dermed både P20 Pro, Mate 20 Pro og Samsungs Galaxy S10 Plus, der alle har 109 point.

Verdens bedste selfiekamera sidder stadig på Galaxy S10 Plus – her må P30 Pro nøjes med en 4. plads.

Se her hvad chefredaktøren for MereMobil.dk, John G. Pedersen, tænker om den nye serie. Video: YouTube

Overhales nok snart

Huawei skal dog ikke forvente at beholde pladsen ret længe.

Enten banker de sig selv ved efterårets lancering af Mate 30 Pro. Eller bliver overhalet af sultne konkurrenter, der ikke vil finde sig i at være dårligere.

Som forbruger kan man i mellemtiden glæde sig over, at udvalget af telefoner, der er gode, vokser.

Ekstra Bladet var inviteret til eventen i Paris af Huawei Danmark.