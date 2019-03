Her koster mobildata en formue

Tager mere end 1600 kroner for blot en gigabyte data

Der er enorme forskelle på priserne, når mobilkunder verden over skal bruge data på deres telefoner. Det afslører en global prisanalyse, som den britiske guide Cable.co.uk har lavet.

For mens danske teleselskaber er blandt de mindst grådige, er der god grund til at være tilbageholdende i lande som Zimbabwe, Samoa, Grækenland og Cybern.

Her kan en GB data på mobilen nemt koste 100 kroner eller mere. På Samoa finder man således verdens dyreste mobilabonnement med en pris på hele 1667,6 kroner for blot en enkelt gigabyte.

Gode priser i Danmark

De billigste priser står Indien for med blot 1,7 kroner i gennemsnit for en gigabyte data. Og priser, der begynder ved 10 øre og slutter ved blot 9,20 kroner for en gigabyte.

Danmark har som nævnt heller intet at skamme sig over. Globalt er vi det 22. billigste sted i verden at købe mobildata. Og det 3. billigste i Europa. Kun Finland og Monaco er billigere.

Dyreste land i Europa er Schweiz, hvor en gigabyte koster fra 54 til 327 kroner.

