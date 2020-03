Holder støjen bedst ude

GUIDE: Her er de fire bedste støjreducerede hovedtelefoner lige nu - to af dem er danske

Aktiv støjdæmpning i hovedtelefoner er en fantastisk funktion, skønt den hovedsageligt bruges på hjemmekontoret i disse coronatider og ikke på fly.

Tidligere var Bose den klare markedsleder på dette område, men i de seneste år har de fleste producenter med respekt for sig selv kastet over produktkategorien. Og nogle med meget gode resultater.

Nye modeller lanceres med jævne mellemrum, men gabet mellem toppen og bunden er stadig stort.

Herunder kan du se de fire bedste støjreducerede hovedtelefoner lige nu, hvor vi finder to fra danske producenter. Du kan læse hele testen på Tek.no.

Foto: Tek.no

Bang & Olufsen Beoplay H9 (3rd Generation)

Vælg disse, hvis: Du synes, at fantastisk lydkvalitet i hverdagen er vigtigere end at have den mest kraftfulde støjdæmpning - og design er vigtigt.

Det er godt: Meget god lyd, støjreduceringen, pænt designet, overdådige materialer, nem berøringskontrol, behagelig at have på og god batteritid.

Det kunne være bedre: Lyden er bedst uden støjdæmpning, ikke så god støjreduktion som de bedste, kan ikke foldes sammen, problemer med to forbindelser på samme tid og dyr.

Foto: Tek.no

Sony WH-1000XM3

Vælg disse, hvis: Du synes, at støjreduktion er vigtigere end det meste. Og nyder meget bas og sjov.

Det er godt: Fantastisk støjreduktion, der også fjerner højfrekvent lyd, komfortable ørepuder og pandebånd, interessant spillestil, lang batteritid, hurtig opladning via USB-C og godt etui.

Det kunne være bedre: Berøringsfølsomme zoner kan være irriterende, lidt for basset uden brug at equalizer, kan ikke have forbindelse til to lydkilder på samme tid og dårlig opkaldskvalitet i støjende miljøer.

Foto: Tek.no

Jabra Elite 85h

Vælg disse, hvis: Du har brug for hovedtelefoner, der fungerer til telefonopkald og ønsker en lidt mere neutral lyd, end Sony tilbyder - eller bare ikke kan lide berøringsenheder.

Det er godt: Neutral, fuld, detaljeret og luftig lyd, meget god støjreduktion, fantastisk samtalekvalitet selv i støjende miljøer, behagelig at have på og lang batterilevetid.

Det kunne være bedre: Ikke lige så ekstrem støjreduktion som Sony, ingen justering af støjniveauet (kun til/fra), ingen tænd/sluk-knap kan være irriterende, kun medium rækkevidde og kæmper for at tilslutte to enheder på samme tid.

Foto: Tek.no

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Vælg disse, hvis: Du synes, at kombinationen af ​​komfort, støjdæmpning og undertiden lydkvalitet er det vigtigste.

Det er godt: Markedets bedste støjreduktion, ekstremt behagelig at have på, meget bedre lyd end dens forgænger, lang batterilevetid, kan tilsluttes to enheder på samme tid og god berøringskontrol.

Det kunne være bedre: Ikke sammenfoldelig, føles ikke så solid som sin forgænger og flyadapter medfølger ikke længere.

Du kan læse hele testen på Tek.no.