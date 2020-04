Hovedtelefonen de andre må slå

Hvornår er en hovedtelefon bedst? Eller bare god nok?

Svaret afhænger efter min mening primært af de behov, du som bruger har. Måler man derfor efter, hvad gennemsnittet har brug for og gavn af - og ikke ved at lægge specifikationer over for hinanden og finde en lineal frem - kan man rimeligt nemt finde en hovedtelefon, der er bedst til at være god nok.

Og netop sådan har Jabras serie af in-ear-hovedtelefoner udviklet sig de seneste år. Det danske techfirma har været fantastiske til at ramme et godt niveau for en hovedtelefon, der ikke flår dig ved kassen. Men som på alle afgørende punkter er bedst til de fleste - og det meste.

Etuiet kan fortsat ikke oplades trådløst, men det er til at leve med. Foto: Ekstra Bladet

Holder vand ude

Jabra Elite Active 75t er som navnet afslører en teknisk- og designmæssig kopi af Elite 75t, men med særlige evner til at holde støv og vand ude.

Modellen er som forgængeren Elite Active 65t bygget til dem, der stiller krav om, at deres hovedtelefoner kan holde til løb og andre fysiske aktiviteter. Og det kan denne model.

Men Elite Active 75t er også skrumpet fysisk, mens lyd- og batterikvaliteterne er forbedret.

Fra venstre er det AirPods Pro, Jabra Elite Active 75t og Sennheisers Momentum True Wireless 2. Foto: Ekstra Bladet

Tæt på at være for små

Jeg havde allerede med 65t-serien en god brugeroplevelse med denne model. 65t er ganske vist større, men sad allerede dengang godt i ørerne, var nem at betjene og solid og velbygget.

Enhederne er siden skrumpet og nu på kanten til at være for små. Men også kun på kanten for de sidder fortsat rigtigt godt i ørerne og kan tilpasses med de medfølgende øredutter.

Ændringerne handler også om etuiet til opladning, der nu er nemmere at åbne, men fortsat ikke kan oplades trådløst.

Det sker i stedet med et USB-C-kabel, hvilket jeg til prisen sagtens kan leve med.

Fra venstre er det etuiet til AirPods Pro, Jabra Elite Active 75t og Sennheisers Momentum True Wireless 2. Foto: Ekstra Bladet

På niveau med de bedste

Du får heller ikke aktiv støjreduktion i modellen, men når du vælger den rigtige øredut, oplever du så tæt en tilslutning, at den passive støjreduktion er rigtig god.

Det samme kan man sige om lydkvaliteten, der er en smule mere basset, men fortsat velbalanceret og helt på niveau med de bedste hovedtelefoner i klassen.

Sennheisers Momentum True Wireless 2 er dog lydmæssigt bedre, men også større og ikke sikret på samme måde mod støv og vand, som Jabras model er.

Svært at rose nok

AirPods Pro er lydmæssigt en anden stærk konkurrent og med en støjreduktion, som Jabra ikke kan slå. Men igen uden tilstrækkelig beskyttelse under fitness.

Og så er vi tilbage ved indledningen: Bedst eller god nok? Jeg har svært ved at rose Jabra nok for at være bedst til at være god nok til det, som betyder noget for de fleste.

Men du skal alene købe denne model, hvis du har et behov for at bruge din in-ear-hovedtelefon i fugtige og beskidte situationer.

Hvis ikke skal du i stedet vælge Jabras Elite 75t.

