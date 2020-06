Hovedtelefonen du bliver gift med

ANMELDELSE: Samsungs Galaxy Buds+ er svære at blive forelsket i, men umulige at blive skilt fra

Gigantisk skuffelse!

Efter en dags brug havde jeg allerede skrevet rubrikken til dagens anmeldelse af Samsungs seneste in-ear-hovedtelefon kaldet Galaxy Buds+.

For intet gik, som det burde, da jeg tog modellen i brug. Lyden manglede bas, der sivede alt for meget lyd fra omgivelserne ind, og så var jeg i krig med de små touchpads på begge sider.

Klassisk begynderfejl

Normalt slutter en test, der begynder så dårligt, med samme resultat: Far her er sur og skuffet. Særligt når han selv har smidt pengene efter modellen, som det er sket i dette tilfælde. Og så ryger der nemt tre-fire stjerner i testen.

Men jeg måtte hurtigt erkende, at jeg i hvert havde lavet den klassiske begynderfejl og ikke valgt de rigtige øredutter.

Det hjalp gevaldigt på både bas og den omgivende lyd at sætte en større og mere tætsiddende udgave på. Dog uden den lydoplevelse jeg tidligere har fået ud af for eksempel AirPods Pro eller Jabras fremragende Elite 75t.

Etuiet kan genoplades trådløst og er samtidig ganske lille og nemt at have med sig i lommen. Foto: Ekstra Bladet

Imponerende batteritid

Efter en uges brug måtte jeg imidlertid erkende, at det her er hovedtelefonen, man kan ende med at blive gift med. For uanset at lyden ikke er den samme, som andre 'store' modeller på markedet, så er den god på sin helt egen måde.

Og komforten er enestående og understøtter de op til 11 timers imponerede batteritid, som de små hovedtelefoner leverer på en opladning. Jeg synes fortsat, at der kunne være en bedre støjreduktion i modellen, men har omvendt opdaget, at der faktisk har sin charme og praktiske værdi at lukke lidt mere lyd ind, end for eksempel AirPods Pro gør.

Galaxy Buds+ imponerer ligeledes med lynhurtigt at koble til din telefon - jeg testede på en Galaxy Note 10+ - og ved at holde en stabil kontakt. I hvert fald så længe afstanden ikke er alt for stor.

Her svigter modellen nemlig en smule ved ikke at levere så god en afstand, som flere konkurrenter uden problemer kan.

Her ses Galaxy Buds+ (i midten) sammen med Jabras Elite 75t (til venstre) og Apples AirPods Pro. Foto: Ekstra Bladet

En klar favorit

Jeg er glad for, at der til prisen er indbygget trådløs opladning i Galaxy Buds+, som jeg dagligt bruger. Det medfølgende etui er samtidig småt og pænt bygget, så det ikke fylder meget i lommen.

Størrelsen på selve enhederne vil nogen finde for små. Det er også tilfældet med Elite 75t fra Jabra. Og jeg er enig i kritikken af, at in-ear-hovedtelefoner kan blive for små.

Under min test oplevede jeg aldrig, at enhederne faldt ud af ørerne eller var svære at sætte i eller tage ud igen. Derimod har jeg flere gange fejlbetjent de små touchpads, hvilket dog mest var et problem i begyndelsen af testen. Når man først vænner sig til, hvordan de skal betjenes, falder fejlraten markant.

Og ville jeg så købe Galaxy Buds+? Ja, det har jeg jo gjort. Og modsat det første døgn af testen er jeg i dag lykkelig for, at jeg gjorde det. Modellen vil nemlig også efter testperioden være fast tilbehør i min personlige samling af in-ear-hovedtelefoner, der er værd at slæbe med sig.