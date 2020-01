Hovedtelefonen du ikke kan svede ihjel

JABRA: Elite Active 75t er in-ear-hovedtelefonen til den meget aktive bruger, der ikke er bange for at svine sit udstyr til

En ny hovedtelefon fra danske Jabra er netop blevet lanceret under it-messen CES i Las Vegas. Her har Jabra de seneste år med succes sendt nye hovedtelefoner på markedet i sin Elite-serie.

Og det er netop Elite-mærket, der igen kaster flere modeller af sig. Mest interessant er efter vores mening Elite Active 75t, der designmæssigt ligner Elite 75t, men er bygget til den meget aktive bruger.

Jabra giver således hele to års garanti mod, at hovedtelefonen bliver ødelagt af sved eller støv. Teknologien til at beskytte mod de 'våde' elementer, som en løber eller andre aktive mennesker skal igennem, er ifølge firmaet forbedret fra klassificeringen IP56 i forgængeren Active 65t til nu IP57.

På dansk betyder det, at modellen er så vand- og støvtæt, at man uden problemer kan have dem med sig overalt, lover Jabra.

Active-udgaven af 65t:

Ekstra slidstærk

Elite Active 75t er forbedret på andre områder i forhold til Active 65t. Modellen er markant mindre - 22 procent - og batteritiden er nu 7,5 timer på en opladning. Eller samlet op til 28 timer, når man bruger det medfølgende ladeetui.

Og modellen er, selvom den ligner Elite 75t, udstyret med en særlig coating, der er slidstærk og gør det nemmere at gribe fast om de små enheder.

Prisen på Elite Active 75t bliver 1699 kroner, og hovedtelefonen kan fra næste måned og i løbet af foråret købes i fire forskellige farver.

Der er skruet op for farverne på den nye Elite Active 75t. Pr-foto

Forgængeren fra Jabra:

On-ear model klar

En ny on-ear-model kaldet Jabra Elite 45h er også netop blevet lanceret i Las Vegas. Den kan ifølge Jabra holde strøm i op til 40 timer på en enkelt opladning og vil som andre nyere Jabra-hovedtelefoner kunne udnytte en ny funktion, som firmaet senere i år lancerer i sin app.

Funktionen hedder Jabra MySound og gør det muligt at lave en individuel test, hvor appen måler, hvordan hovedtelefonen skal indstilles for at virke optimalt til den enkelte bruger.

Også nyere in-ear-hovedtelefoner fra Jabra får yderligere en ny funktion inden sommerferien. Det er MyControls, som gør det muligt at bruge blot en enkelt enhed i et øre og lave forskellige indstillinger af den højre og den venstre earbud.

Jabra Elite 45h sættes til salg i marts måned og koster 799 kroner.

Sådan ser Jabra Elite 45h ud. Pr-foto

Over-ear-model fra Jabra: