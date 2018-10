Huawei bryder formen: Gør din telefon til en trådløs powerbank

Mate 20 Pro får også læseren til fingeraftryk bygget ind under displayet og adgang til et helt nyt hukommelseskort

Selvtilliden fejlede ikke noget, da Huawei tirsdag lancerede sin nyeste topmodel Mate 20 Pro. For mens andre producenter kæmper med at få batteriet på deres telefoner til at holde blot en dag, går Huawei skridtet videre og 'deler ud' af strømmen.

Den nye telefon kan oplade andre enheder, der understøtter trådløs opladning. Det sker ved, at man lægger den anden enhed på bagsiden af Mate 20 Pro. Og det kan passende være en af Apples nye iPhone XS, der trods de høje priser ikke er kendt for at have fantastiske batterier.

Batteriet på Mate 20 Pro er på hele 4200 mAh, og der følger en 40W superoplader med i salgskassen, så du kan oplade telefonen til 70 procent på 30 minutter. Og til 25 procent på blot 10 minutter.

Også den trådløse opladning er mere effektiv end andre i branchen, nemlig 15W mod normalt 5 eller 7,5W. Den trådløse lader er ekstraudstyr.

Sådan er de tre kameraer i Mate 20 Pro opbygget. Pr-foto

I dag skydes efterårets mobilsæson i gang

Hurtig ansigtsgenkendelse

Ekstra Bladet fik i sidste uge lov til at prøve den nye telefon, der som tidligere modeller er særdeles velbygget og indeholder flere teknologiske fremskridt end den trådløse opladning og der potente batteri.

Som noget nyt får Mate 20 Pro således læseren til fingeraftryk bygget ind under skærmen. Og den reagerer hurtigt og lige så præcist, som den nuværende læser, der sidder i bunden af telefonen.

Ifølge Huawei er ansigtsgenkendelse opgraderet til 3D, hvilket gør den mere sikker og hurtigere. Om den er så sikker, at du for eksempel kan låse din netbank eller MobilePay op med ansigtet, har vi dog ikke kunne få et endeligt svar på.

Den trådløse opladning er hurtig og går både til telefonen, men kan også gå fra telefonen og til andre enheder, der understøtter trådløs opladning. Pr-foto

Plads til hukommelseskort

De hidtidige topmodeller fra Huawei har været lettere handicappede af, at man alene har kunne bruge to sim-kort, men ikke sætte et hukommelseskort i dem.

Det har Huawei nu løst ved at udvikle sit eget mini-hukommelseskort, som har samme størrelse som et sim-kort. Vælger du at sætte hukommelseskort i telefonen, mister du dog muligheden for at have to sim-kort i.

De tre indbyggede kameraer på bagsiden har også fået en opgradering, så du nu kan tage bedre macrobilleder ned til 2,5 centimeter fra objektet og ganske flotte ultra vidvinkelbilleder.

Læseren til fingeraftryk ligger under skærmen og fungerede ganske godt under vores første test. Pr-foto

Det skal den koste

Displayet på Mate 20 Pro er 6,39 tommers OLED HDR (19.5.9), og enheden er beskyttet mod støv og vand efter IP68-standarden.

Prisen for telefonen med Android 9, 6 GB RAM og 128 GB hukommelse bliver 7499 kroner. Datoen for forsalget og endelig lancering herhjemme kendes endnu ikke, men ventes at blive inden for de kommende uger.

Der er i øvrigt også lanceret en billigere Mate 20 og større Mate 20 X i dag, men de kommer ikke til Danmark.

Du kan læse alle specifikationerne på Mate 20 Pro her og læse mere om telefonen hos MereMobil.dk.

Fototest af Mate 20 Pro. Video: YouTube

Forsiden af Mate 20 Pro. Pr-foto

Bloggeren Marques Brownlee giver denne første vurdering af Mate 20 Pro. Han kalder det en telefon, som (efter)ligner Samsungs Galaxy S-serie. Video: YouTube