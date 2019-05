Huawei efter Google-boykot: Vi svigter ikke kunderne

Dokumentation: Det siger de om sagen

Både Huawei og Google har nu officielt udtalt sig om sagen.

Ifølge en udtalelse fra Huawei vil firmaet fortsætte med at levere sikkerhedsopdateringer og servicere brugerne. Firmaet siger dog p.t. intet om de øvrige konsekvenser af, at Google ikke længere må hjælpe med opdateringer af styresystemet og på andre måder bistå Huawei. Heller ikke udsigten til at fremtidige modeller får begrænset deres adgang til Googles software og programmer forholder Huawei sig p.t. til.

Google bekræfter i deres udtalelse, at Huaweis eksisterende kunder fortsat kan få opdateret og sikkerhedstjekket deres apps i Google Play Store. Men heller ikke Google forholder sig til de andre konsekvenser af sagen udover at konstatere, at man lige nu undersøger konsekvenserne af, at firmaet skal overholde den amerikanske sortlistning af Huawei.

Du kan herunder læse udtalelserne fra både Huawei, Google og Android (på engelsk).

Huawei

Huawei has made substantial contributions to the development and growth of Android around the world. As one of Android’s key global partners, we have worked closely with their open-source platform to develop an ecosystem that has benefitted both users and the industry.

Huawei will continue to provide security updates and after sales services to all existing Huawei and Honor smartphone and tablet products covering those have been sold or still in stock globally.

We will continue to build a safe and sustainable software ecosystem, in order to provide the best experience for all users globally.

Google

We are complying with the order and reviewing the implications. For users of our services, Google Play and the security protections from Google Play Protect will continue to function on existing Huawei devices.

Android

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.