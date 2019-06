Huawei er hårdt såret i digital krig

Intet varer evigt. Og slet ikke i teknologiens verden hvor man den ene dag hedder Nokia og har 40 procent af markedet. Og den næste er kørt over af et firma med æble-logo.

Mens Nokia udraderede sig selv på en solid overdosis af lige dele arrogance og manglende innovation, er det bestemt ikke problemet for kinesiske Huawei.

Her vælter stærk innovation i prisbillige versioner nemlig ' ud af knappehullerne' på ydmyge kinesere, der godt ved, at de skal være endnu bedre i morgen.

Omdømme påvirket

Problemet for Huawei er derimod, at giganten er kørt ind i en betonklods kaldet Donald Trump. Og selvom de har travlt med at rette de indtil videre beskedne buler ud af karosseriet og feje stumperne på vejen op, så er skaden allerede sket.

For hvordan lapper man mistillid, selvom man ikke selv er den udløsende faktor?

Det svarer lidt til at være ægtemanden, der får spørgsmålet, om han stadig slår sin kone - og aldrig har gjort det.

I den virkelige verden består den store opgave lige nu for Huawei i at overbevise millioner af kunder om, at mistilliden er uberettiget:

'Vi er selvfølgelig ærgerlige over de politiske krav, der i øjeblikket påvirker vores omdømme,' lyder den skriftlige udtalelse fra Ken-Re, der er direktør for Huaweis Consumer Business Group Danmark.

Klar med Plan B

På dansk siger direktøren: det er ikke vores skyld, og vi er ikke skyldige i noget som helst. Men undskyldningen rækker ikke langt, når tvivlen allerede er plantet.

For Huawei er i den grad blevet hårdt såret af den amerikanske boykot, der betyder, at flere virksomheder - herunder Google - mere eller mindre har lukket kontakten og støtten til Huawei ned.

Her hjælper løfterne fra Huawei om, at man vil gøre alt for at hjælpe sine mange loyale kunder desværre kun lidt. Og det største problem for Huawei er, at de ikke kan give en garanti for, at skaden ikke snart bliver meget værre.

'Hvis vi bliver forhindret i vores samarbejde (med firmaer som Google, red.), så er det klart, at Huawei er tvunget til at køre med Plan B,' lyder det videre fra KenRe.

Den plan er bare ikke særlig attraktiv, når det indebærer udviklingen af et nyt styresystem, som både skal virke og være så attraktivt, at verdens mange udviklere vil lave programmer til Huaweis OS.

Ingen udover Apple og Google er indtil videre lykkedes med at dominere på det område.

Huawei: Her går det godt Ifølge Huawei i Danmark går det trods problemerne med Donald Trump og USA ganske godt i Danmark. Firmaet slog i april rekord med 23 procent af det danske marked. Tallene er dog fra før, at den amerikanske boykot for alvor slog igennem.