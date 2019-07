Huawei går OnePlus i bedene

Der er blevet mere plads på hylden med de ægte prisbillige mobiltelefoner, særligt efter OnePlus med sin seneste generation, 7 og særligt 7 Pro, besluttede sig for at blive 'voksen og dyr'.

Og den chance lader Huawei, der er ved at få pusten efter en kortvarig amerikansk boycot, ikke gå fra sig.

Markedet for mobiltelefoner omkring 2000 kroner er nemlig vigtigt, selvom det ikke er lige så økonomisk attraktivt som salget af de helt dyre telefoner.

Se også: Her er den bedste sommermobil

Pop-up-kamera

Modspillet hedder P Smart Z, der 25. juli sættes til salg i Danmark for 1999 kroner.

For de penge får man blandt andet et display (6,59 tommer), der ikke er generet af indbyggede kameraer eller sensorer.

Det sidder i stedet - som på OnePlus 7 Pro - inde i telefonen og kører automatisk op, når du vil tage en selfie. Også batteriet på 4000 mAh er ganske potent.

Det samme kan man ikke sige om kameraerne, der er middelmådige, men sandsynligvis tilstrækkeligt til brugere, der gerne vil tage et ok billede, men ikke har brug for meget mere.

Der er et hovedkamera på 16 megapixels (blænde 1.8) og en dybdesensor på to megapixels (blønde 2.4). Selfiekameraet er på 16 megapixels (blænde 2).

Se også: Ny hovedtelefon fra Bose: Tilbage på tronen

Foto: Huawei

Se også: Mobil på budget? Køb denne!

Motorola er teknisk lidt bedre

Ekstra Bladet har ikke haft mulighed for at se eller prøve telefonen, der dog på papiret generelt virker lidt svagere udstyret end sin nærmeste konkurrent Motorola One Vision.

Således bliver Huawei her teknisk slået på både kamerakvalitet, skærm, hurtigopladning og intern lagerplads (64 gigabyte mod 128 gigabyte hos Motorola). Derimod har begge fire gigabyte RAM til arbejdshukommelse, normalt hovedtelefonstik og opladning via USB-C.

One Vision er p.t. en smule dyrere end P Smart Z, men begge er altså et tjek værd, hvis du er på jagt efter en billig mobiltelefon denne sommer.