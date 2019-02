Huawei gør grin med konkurrenterne

Det må være lidt underligt at arbejde i Huawei for tiden. På den ene side står virksomheden nemlig over for en mur af kritiske spørgsmål fra myndighederne i adskillige vestlige lande, herunder Danmark. Samtidig får techgiganten utallige roser for deres forbrugerprodukter, så man næsten ikke kan nå at lave ‘Bedst i Test-bannere’ nok.

Vi har allerede brugt vores lager af superlativer om firmaets tidligere bærbare computere, og hvis man kun ser på de tests, kan det næsten virke, som om der er gået inflation i de højere karakterer:

Den ultraportable MateBook X fik 9 ud af 10 i 2017.

MateBook X Pro fik topscoren 10 ud af 10 sidste år.

Og den billigere MateBook D scorede karakteren 9 ud af 10.

Det er en vanvittig præstation. Men det behøves ikke at stoppe her. For under CES-messen i Las Vegas i januar afslørede virksomheden endnu en maskine i MateBook-serien kaldet MateBook 13. Og som vi skrev dengang, stjæler den det bedste fra begge søskende.

I størrelse minder den om den kompakte MateBook X, men i kræfter storebroderen MateBook X Pro.

Nu har vi testet maskinen i en uges tid, og vi må nok engang give den en plads øverst på vores lister, fordi enheden lever op til forventningerne og mere end det på næsten alle områder. Karakteren kan du se i bunden af artiklen, for vi begynder med, hvad der adskiller den fra de andre MateBooks. Og hvad der gør nyheden speciel.

Se også: 10 tips: Tag magten tilbage fra din mobil

Tager det bedste fra de andre

Som vi nævnte, tager MateBook 13 nogle af de bedste ting fra sine søskende. Selv om nyheden ikke er så let og elegant som den tokernede MateBook X, er det tydeligt, hvor inspirationen kommer fra. Den får også sin firekernede processor fra MateBook X Pro og dedikeret grafikkort.

MateBook 13 er med andre ord en mere kompakt, stærkere og billigere version af MateBook X Pro.

Så hvor ligger kompromisset så? For selvfølgelig er der lavet nogle tilpasninger for at opnå en slankere størrelse og en forøget præstation. Dem finder vi primært i form af øget støj, en mærkelig hukommelsesgrænse på op til 8 GB RAM og et meget mindre batteri end storebror MateBook X Pro har.

Enkelte af disse kompromiser vil helt sikkert betyde, at nogen mister interessen for MateBook 13, men hvis du læser videre, vil vi forsøge at forklare, hvorfor du kan ignorere eller i det mindste tilgive dem, fordi de drukner i mange andre positive kvaliteter.

Se også: Her er årets fladskærme fra Samsung

Et tryk på tænd-knappen både tænder for computeren og logger ind på Windows. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Tankevækkende løsninger

Generelt ligner MateBook 13 i design og konstruktion en lidt tykkere MateBook X, og både udseende og byggekvalitet har vi kun gode ting at skrive om. Aluminium og glas er de materialer, der er brugt, og de rene overflader får selskab af elegante, diamantskårne lister langs siderne og et enkeltfarvet logo foran.

Og forresten, nu kan du finde webkameraet i den øverste del af displayrammen igen, i stedet for under en af ​​tasterne. Det giver mere naturlige videoopkald.

Logger på når du tænder

Som med MateBook Pro X er powerknappen en lille finurlighed i sig selv. Den kendsgerning, at den indeholder en læser til fingeraftryk, som kan logge på Windows, er hverken en nyhed, eller noget som andre producenter ikke kan matche.

Men Huaweis løsning er meget mere elegant, fordi deres powerknap er den eneste, der giver dig mulighed for at godkende dig, samtidig med at du tænder computeren. Det hele foregår i samme arbejdsgang. Og for dem, der er bekymrede for sikkerheden: Dine krypterede fingeraftryk og loginoplysninger håndteres af en separat sikkerhedschip, og intet lagres eller går igennem harddisken, lover Huawei.

Se også: Google-telefon er et monster

En nyere Huawei-telefon som denen Mate 20 Pro kan lægges på computeren for at overføre eller gennemse billeder. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nem forbindelse til Huawei-mobiler

Skjult under overfladen til højre for touchpadden sidder en NFC-chip. Den fungerer med en nyere Huawei-telefon som Mate 20 Pro og lader dig overføre billeder eller se billederne fra din mobil direkte på computeren ved at ‘tappe’ mobilen mod computeren.

Funktionen styres via en proprietær Huawei Share-software, der fremover vil understøtte flere typer af filer som dokumenter og videoer. Filoverførslen kan selvfølgelig ske uden nogle former for forhindringer og foregår lynhurtigt.

Nem at holde opdateret

Vi skriver normalt ikke om software, som producenter har forudinstalleret på maskinen, men i Huaweis tilfælde gør vi en undtagelse. Virksomheden har tre nye programmer på maskinen, og alle tilføjer værdi uden at æde af systemressourcer eller genere din opmærksomhed uønsket.

Huawei Share er allerede nævnt, mens Display Manager giver dig mulighed for at justere hvidbalance og farvetemperatur på skærmen. Det tredje program, Huawei Manager, er den bedste og nemmeste software, vi nogensinde har brugt til automatisk vedligeholdelse og opdatering af systemdrivere. Her har andre producenter af Windows-bærbare meget at lære.

Se også: Denne bærbare er et skodkøb

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skarp skærm

Desværre kan skærmen ikke vippes op med en finger, og derfor skal du holde imod på basen og holde den nede. Det er lidt upraktisk.

Derimod kan man ikke sætte en finger på kvaliteten af skærmen. Ganske vist er opløsninger på displayet i MateBook X Pro en smule højere, men MateBook 13 og dets 2K-panel er meget klart og skarpt. Farverne er også fortsat ret mættede og ‘punchy’, ligesom hvidbalancen er meget bedre end det, der er almindeligt for bærbare computere.

Vi elsker det faktum, at Huawei punger lidt ekstra ud for at give maskinerne paneler med 3:2-format frem for at bruge masseproducerede 16:9 paneler, da det gør det nemmere at være produktiv og skaber mere plads i højden.

Det eneste, vi savner i skærmen, er mere lysstyrke. 330 nits er på det helt jævne, og antirefleksbelægningen er temmelig god, men i forhold til MateBook X Pro's 540 nits-panel er MateBook 13 noget mere tilbøjelig til at give uønskede refleksioner, når der arbejdes i kontormiljøer og naturligt dagslys.

Se også: Hold dig fra denne Huawei-mobil

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Perfekt tastatur og touchpad

Huawei slækker ikke på komforten, selvom meget af pladsen i MateBook 13 uden tvivl går til kraftigere komponenter og køling. De indbyggede taster er nemlig både kontante og hurtige med den rigtige vandring og god dæmpning, så de ikke støjer. Helt som tasterne i MateBook X og X Pro.

Touchpadden er stor, og vi må anerkende den for sine kvaliteter under brug. Den er meget præcis til alt andet end de mest følsomme operationer, og overfladen er både glat og jævn - ligesom vi kan lide det.

Interaktionen med MateBook X Pro er simpelthen fremragende og overgås kun af Apples MacBook-touchpad.

Nyttige målinger

Som vi nævnte tidligere, har Huawei måtte slække på batterikapaciteten, fordi de har valgt at lægge mere kraftige komponenter end i deres 14-tommers MateBook X Pro i en maskine, der er lidt tykkere end en 13-tommers MateBook X.

Men takket være mere effektive processorer i MateBook 13 end dem i MateBook X og MateBook X Pro havde vores testmaskine en meget god batterilevetid på 10 timers videoafspilning. Under forskellige belastninger kan den klare sig helt igennem en arbejdsdag, hvilket ikke er værst for en så kraftig og kompakt maskine.

Som vi ser det, er støj det største problem i den nye MateBook 13. Når du spiller, som du helt sikkert kan gøre på denne maskine, arbejder ventilatorerne hurtigt for at fjerne al den varme, som grafikchippen genererer. Og det kan høres, så medmindre du spiller med lyddæmpende hovedtelefoner, opfattes det som et problem.

Men selvom det ikke er en direkte undskyldning, er der i det mindste en meget god forklaring på støjen, og det er den gode præstation.

Procesydelsen er konsekvent høj, selv når du arbejder i lang tid, og under spil har vi ikke tidligere set så konstant og høj FPS fra så lille en maskine.

Bag om computer Skærm: 13 tommers IPS, 2160 x 1440 (3:2) Processor: Intel Core i7-8565U (4 kerner @ 1,8 – 4.6 GHz, 15W) Grafik: Nvidia MX150/Intel UHD 620 Lagring: 512 GB SSD (M.2 PCIe) Hukommelse: 8 GB (2133 MHz DDR3) Batteri: 42 Wh Vægt og mål: 1,33 kg, 1,49 x 28,6 x 21,1 cm (HxBxD) Porte: 2x USB-C 3.1, lydindgang Pris og lancering i Danmark: P.t. ukendt

Som nogle ved, findes der to varianter af Nvidias dedikerede MX150 grafikchip på markedet, hvilket er ret forvirrende. Imidlertid har de to konfigurationer af MateBook 13 med dedikeret grafik den bedste af dem, hvilket virkeligt kan mærkes. Her kan du spille Fortnite, CS, Overwatch, LOL og andre halvtunge spil med god grafik i HD-opløsning. Vi kan ikke forvente mere fra en 1,3 kilo tung og 1,5 centimeter tyk maskine.

Da maskinen kommer uden en Thunderbolt 3-port, kan du ikke tilslutte en ekstern grafikaccelerator for en endnu bedre spilydelse. Heldigvis gør det ikke så meget, når den dedikerede grafikchip kører med så stabilt et billedflow, som den gør.

Der er to USB-C-porte, men vi savner en traditionel USB-port til ældre udstyr, og en hukommelseskortlæser vil ikke være at foragte. Vi bemærker også, at kun den venstre USB-C-port understøtter opladning, hvilket er lidt ærgerligt, hvis du vil oplade computer og telefon på samme tid.

Se også: Imponerer igen: Topkarakter til Nokia

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusion

At Huawei lykkes med at klemme en MateBook-model ind mellem den eksisterende MateBook og MateBook X Pro-serien er overraskende. Men det er, hvad de har klaret og med så overbevisende et resultat, at det er svært ikke at blive imponeret.

MateBook X er den lette og pæne bærbare til dig uden meget høje krav. MateBook X Pro er derimod til dem, der har brug for mere strøm, ikke vil give sig på støjkravene, og desuden vil få glæde af et større og mere lysstærkt display.

Den nye MateBook 13 er derimod til dig, som ønsker så rå ydelse som muligt fra den mest kompakte maskine. Sammen med den meget imponerende processor og grafikkortet, får du da også alt, hvad Huaweis MateBooks er berømte for.

Vi nævner den klare og skarpe skærm, som er bedre end 95 procent af de skærme, konkurrenterne tilbyder i samme prisklasse. Enheden har lang batterilevetid, et pænt design i solide materialer, et meget behageligt tastatur og en god touchpad. Men også unikke funktioner som problemfri login, såvel som enkel og nyttig software, hvilket samlet trækker i den rigtige retning.

Vi forstår dog ikke, hvorfor maskinen ikke kan konfigureres med 16 GB RAM-hukommelse, men det kan jo handle om, at man ikke vil kannibalisere salget af MateBook X Pro til de professionelle brugere. Til alt almindeligt brug forhindrer 8 GB hukommelse dig dog ikke i at gøre det, du kan lide på denne maskine. Du skal bare huske at lukke ned for andre programmer, hvis du vil spille.

MateBook 13’s største problem er, som vi allerede har nævnt, støj under spil. Men når vi ved, at mange folks favorit, Dell XPS 13, er lige støjende og kun leverer 40 procent af spilydelsen, tør vi godt sige, at det er en formildende omstændighed. Under alle omstændigheder kan vi let acceptere den noget høje larm, der er MateBook 13’s eneste ægte akilleshæl, som er værd at nævne.

Dommen i kort udgave: MateBook 13 leverer en masse kvaliteter til en meget god pris.

Se også: Den mest usædvanlige mobil du kan købe

En stor kraft i en kompakt og overkommelig kvalitetspakke.

Fordele

Hurtig grafik

Kraftig processor-ydeevne

Godt tastatur

Glat og præcis touchpad

Klar skærm med flotte farver

3:2 skærm med masser af plads i højden

Powerknap logger også ind

Solid byggekvalitet

Flot design

God batterilevetid

Nyttig og enkel software

Det bør du overveje

Støjende, når du spiller

Skærmen kunne have været mere lys

Kun 8 GB RAM-hukommelse

Se også: Smarte ure, der ikke ligner smarte ure

Alternativet

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Huawei MateBook X Pro

HUAWEI MATEBOOK X PRO I7 16GB 512GB

Storebroderen i Huawei MateBook-serien, X Pro, ligger i dag på den øverste del af vores topliste over bærbare og fortjener stadig alle de superlativer, vi gav den under testen. X Pro er et kompakt og letvægts 14-tommers powerhouse (med MX150-grafik ligesom MateBook 13) og god batterilevetid.

Og ikke på et eneste punkt lider brugervenlighed eller interaktion under plads- eller vægtbegrænsninger. Tastaturet på denne enhed er fantastisk, mens touchpadden er også stor og god.

Ydelsen når faktisk ikke helt den nye MateBook 13, men i X Pro får du en større og endnu mere højopløselig 3:2 skærm, som også har mærkbar højere lysstyrke. Maskinen er samtidig meget stille selv under spil, hvilket årets nyhed fra Huawei ikke kan prale af.

Byggekvaliteten eller det minimalistiske design står ikke tilbage for nogen, så hvis du har de ekstra kontanter, som enheden koster, gerne vil have en større skærm og kan klare dig med en lidt lavere ydelse, har du et godt alternativ her.

Set til 12.777 kroner.