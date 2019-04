Huawei i alvorlige problemer

Tog ifølge CIA imod penge fra det kinesiske diktatur - afsløringen skaber tvivl om firmaets tidligere benægtelse af et samarbejde

Det handler om tillid. Og den tillid fortjener kinesiske Huawei ifølge en aktuel historie i The Times ikke.

Avisens kilder i det britiske efterretningsvæsen kan således fortælle, at amerikanske CIA har delt deres viden om Huawei og firmaets samarbejde med det kinesiske diktatur.

Og det går angiveligt markant længere, end Huawei hidtil har ville erkende. CIA mener, at tjenesten kan dokumentere, hvordan techgiganten har taget imod store pengebeløb fra flere dele af det kinesiske regeringsapparat.

Udelukket i Danmark

Afsløring ventes at give Huawei alvorlige problemer i netop Storbritannien og vestlige lande, der endnu ikke har besluttet, om firmaet må deltage i opbygningen af det kommende 5G-netværk.

En række andre lande har allerede truffet deres beslutning og fravalgt selskabet af frygt for spionage. Huawei har også herhjemme været udsat for voldsom kritik og er nu udelukket fra ordren på at servicere TDC's mobile netværker.

Opgaven gik i stedet til svenske Ericsson.

