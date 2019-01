Huawei kæmper for sin tabte tillid

Tillid kan tage et liv at bygge op – og sekunder at miste.

Det må den globale telegigant Huawei i disse måneder erkende, efter at firmaet i mandags blev ramt af 23 alvorlige anklager i det amerikanske retssystem.

Påstanden er, at Huaweis øverste ledelse har medvirket til spionage, ulovlig samhandel med Iran og senere bedraget myndighederne og slettet beviser i et forsøg på at slippe ud af kniben.

Lammet af tvivl

Problemet for Huawei er, at sagen ikke er isoleret til en strid om lokal industrispionage.

Langt værre er det, at vestlige lande som Australien, New Zealand og Danmark er i alvorlig tvivl, om de tør lade Huawei levere og drive landenes kommende 5G-mobilnetværker.

- Der er så meget tvivl om Huawei, siger den kinesiske journalist og kommentar Li Datong til The Guardian.

- Hvordan har Huawei for eksempel kunne vokse og tage en stor del af markedet? Det får folk til at undre sig over, hvem der er den ægte magt bag firmaet.

I Vesten er det netop frygten, at det reelt er det kommunistiske styre, der trække i trådene.

Kan ikke sige nej

Firmaets officielle grundlægger Ren Zhengfei er således tæt forbundet med det autoritære regime, der har vedtaget en lov, som betyder, at lokale firmaer til enhver tid skal bistå med hjælp og aldrig kan sige nej til landets efterretningstjeneste.

Zhengfei afviste forleden i et sjældent livstegn, at Huawei har bygget bagdøre ind i den teknologi, som firmaet sælger.

- Huawei og jeg personligt har aldrig fået en anmodning fra en regering om at hjælpe med at skaffe upassende informationer, siger han.

Meng Wanzhou ses her sammen med en privat sikkerhedsvagt på vej for at stille en kaution, så hun kan vente på rettens afgørelse uden at skulle være fængslet. Hun opholder sig derfor i et af sine to canadiske hjem, mens retssystemet tygger på, om hun skal udleveres til USA. Foto: Dyck Darryl/CP/ABACA/Ritzau Scanpix

Kræver datter udleveret Onsdag bad de amerikanske myndigheder officielt at bede Canada udlevere Huawei-chefen Meng Wanzhou, der er datter af stifteren Ren Zhengfei. Hun blev anholdt 1. december og sidder i dag i husarrest, mens hun afventer rettens afgørelse. Det kan dog tage måneder og måske år, før sagen afgøres, skriver flere canadiske medier.

Kan koste dyrt

Selv om flere af firmaets største kunder i Vesten nu er kommet i tvivl, om de tør lade Huawei står for kritisk infrastruktur, så får den kinesiske producent samtidig stor opbakning fra andre kunder.

- Vi forsøger at holde os til sandheden og fakta, siger Telia-chefen Johan Dennelind i et interview med SvD Näringsliv.

Både han og andre telechefer advarer samtidig imod, at forkerte rygter i sidste ende kan gøre det meget dyrt at være telekunde, når det kommende 5G-netværk snart skal sættes op, hvis Huawei udelukkes totalt.

