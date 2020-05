Huawei presses ud af Danmark

SKAKMAT: Skrappere myndighedskrav og et svigtende salg til forbrugerne gør det svært for den kinesiske techgigant at lave forretninger i Vesten

De seneste uger har jeg været på en af mine hidtil sværeste testopgaver. Jeg er i gang med at prøvekøre den nyeste topmodel fra Huawei, P40 Pro. Og jeg har flere gange undervejs været tæt på at opgive overhovedet at anmelde telefonen.

Dilemmaet handler naturligvis om, at uanset hvor god en hardware, som Huawei er i stand til at producere, så sætter firmaets mobile software kunderne på overarbejde, fordi centrale dele af Googles Android-system er fjernet fra de nye telefoner.

Det betyder, at det er svært og nogle gange umuligt at bruge de apps, som er normale på alle andre telefoner.

Se også: Kinesisk techgigant sendte 'desperate' breve til Mette Frederiksen

Kritisk infrastruktur

Det amputerede styresystem er en konsekvens af den nu omfattende boykot, som USA og Donald Trump netop har forlænget med endnu et år.

Og i sidste uge nåede problemstillingen helt op til statsminister Mette Frederiksen, da Berlingske kunne afsløre, hvordan Huawei i Danmark i tæt på truende breve har forsøgt at påvirke både hende og Lars Løkke Rasmussen til at hjælpe firmaet ud af den amerikanske knibe.

Statsministerens svar er, at der nu politisk skal sættes nogle solide hegnspæle op, så også telekommunikation bliver behandlet som kritisk infrastruktur på linje med veje, lufthavne og elnettet. Og det gør kun situationen for Huawei endnu mere kritisk.

Se også: Lammet af boykot: Her går det godt

En klar sikkerhedstrussel

Firmaets største problem lige nu er imidlertid, at sagens alvor er gået op for også almindelige forbrugere som du og jeg.

For når vi ikke længere kan bruge firmaets mobiltelefoner, bliver Huawei irrelevant. Og hvad værre er, så skærper det forbrugernes interesse for resten af kritikken af den kinesiske techgigant.

- For et par år siden tror jeg ikke, at det her fyldte ret meget hos de almindelige forbrugere. Men det er helt anderledes i dag, vurderer teleanalytikeren John Strand.

- Samtidig er det her ikke et spørgsmål om, hvorvidt Huawei er troværdig eller ej. De er bare en integreret del af det kinesiske system, hvor man ser stort på menneskerettigheder, og som klart udgør en sikkerhedstrussel mod vores samfund.

- Jeg tror, at Huawei om nogle år vil være betydeligt mindre og have meget få mennesker tilbage herhjemme, mener han.

Denne mobil er et dårligt godt køb