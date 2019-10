Huawei slår tilbage i Danmark

Hvornår er en ny mobiltelefon faktisk en nyhed? Det kan nemt blive en teoretisk diskussion for nørder.

Men med torsdagens lancering af modellen Nova 5T bøjer kinesiske Huawei i hvert fald nyhedsbegrebet. Telefonen er nemlig ny i Danmark, men allerede lanceret på andre markeder.

Det skal du vide Display: 6,26 tommers LCD (2340 x 1080 pixels) Vægt: 174 gram Operativsystem: Android 9 Intern lagerplads: 128 GB Eksternt hukommelseskort: Nej RAM: 6 GB Mini-jackstik: Nej, adapter medfølger Bluetooth: 5 Opladning: Via USB-C, hurtiglader medfølger Trådløs opladning: Nej Pris: 3699 kroner (vejledende) Vis mere Luk

En gave fra himlen

Normalt vil mobilproducenterne helst præsentere nyheder, der faktisk er en globale. Men Huawei er fortsat lagt i en politisk benlås af USA og har derfor store problemer med at få lov til at bruge den fulde udgave af Googles Android på nye telefoner.

Men her er Nova 5T en gave sendt fra himlen, da den formelt blev lanceret, før USA slog sin jernnæve i bordet.

Derfor kan telefonen modsat Huaweis nyeste topmodel, Mate 30-serien, sælges i Danmark med den fulde softwarepakke, så kunderne ikke skal lave krumspring for at bruge de programmer, de allerede kender.

Nova 5T tager flotte billeder - men bliver fortsat banket af Huawei P30-serien, der er en af markedets bedste kameratelefoner. Foto: Ekstra Bladet

Fire kameraer

Og dagens lancering er ikke kun godt for Huawei, men også for mobilkunderne. Ekstra Bladet har nemlig de seneste uger fået lov til at teste Nova 5T, som til prisen har vist sig at været en fremragende telefon.

Huawei har ladet sig inspirere af noget af det bedste fra sine dyreste telefoner og flyttet det ned i Nova 5T. Den indbyggede processor er således den samme, som sidder i Huaweis dyrere modeler.

Hovedkameraet består af fire enheder: en 16 megapixels super vidvinkel (117 grader), et 48 megapixels primært kamera samt et dybdekamera og et macrokamera - begge på to megapixel.

Der er også indbygget et ganske habilt selfiekamera på 32 megapixel.

Huawei prioriterer hurtigopladning af sine telefoner. Derfor følger der en kraftfuld lader med i salgskassen. Og en adapter til hovedtelefoner, da der ikke er et normalt mini-jackstik i modellen. Foto: Ekstra Bladet

Flot og velfungerende

Som det fremgår af billederne, minder den nye telefon både teknologisk og designmæssigt meget om Honor 20, der blev lanceret tidligere i år.

Det betyder, at læseren til fingeraftryk er placeret i powerknappen på telefonens højre side, mens selfiekameraet meget diskret sidder i venstre hjørne af displayet. Vores indtryk af læseren er, at den er meget pålidelig og lynhurtig.

LCD-displayet er også ganske flot, telefonen er hurtig og Android 9-softwaren velfungerende. Nova 5T koster 3699 kroner i vejledende pris og sælges fra slutningen af måneden.

Læseren til fingeraftryk sidder i powerknappen - og den er rigtig god, mener Ekstra Bladets tech redaktør. Foto: Ekstra Bladet

Et hårdt marked

At Huawei - der tidligere har solgt netop den prisbillige Honor-serie herhjemme - nu slår tilbage på markedet for telefoner under 4000 kroner, handler i øvrigt ikke alene om at få en telefon i handlen med en fuld version af Android.

Modellen sættes ind i kampen mod lignende telefoner fra OnePlus, Motorola og Nokia. Spørgsmålet er bare, om prisen ikke er sat en smule for højt, hvis man skal vinde den kamp?

Særligt Motorola og Nokia sælger nemlig kvalitetsmobiler til mindst 1000 kroner lavere priser. Senest har netop Motorola lanceret Moto G8 Plus, hvor kameraer, god lyd og et stort batteri som på Nova 5T er i fokus. Og denne model koster fra blot 1999 kroner.

Her er det Moto G8 Plus fra Motorola, der på mange punkter minder om Huaweis Nova-model. Prisen er bare næsten det halve - nemlig fra 1999 kroner. Pr-foto

